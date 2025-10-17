『ぶいすぽっ！フェス 2025』の現地チケットを10月18日(土)AM10時より先着順で一般発売！
次世代 Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」は、2025年11月22日(土)・23日(日)・24日(月祝)の3日間、LaLa arena TOKYO-BAYで開催する『ぶいすぽっ！フェス 2025』の現地チケットを10月18日(土)AM10時より先着順で一般発売いたします。また、11月23日(日)・24日(月祝)に開催されるライブイベント「DIAMOND in the ROUGH」のライブビューイングを全国4都市（北海道・愛知県・大阪府・福岡県）で実施することも併せてお知らせいたします。
■現地チケット［一般発売］概要
10月18日(土)AM10時より、ローソンチケット（L-tike）にて先着順で発売いたします。
チケットは予定枚数に達し次第終了いたします。予めご了承ください。
＜券種一覧＞
・プロローグ入場券：4,500円（税込）
・プロローグ入場券＋楽屋トーク（1on1）参加券：9,000円（税込）
・ゲームイベント入場券（B席）：8,000円（税込）
・ライブイベント入場券（B席）：10,000円（税込）
・1日通し券［特典付き］（SS席）：30,000円（税込）
・1日通し券［特典付き］（S席）：23,000円（税込）
・1日通し券（A席）：17,000円（税込）
※特典付きの1日通し券には「折り畳みクッション」や「ネックストラップ付カードケース」などの限定特典が付属します。
※配信チケットの詳細は、特設サイト（https://event.vspo.jp/vspo-festival-2025/tickets/index.html）をご確認ください。
現地チケット 購入ページ :
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=758872
■ライブビューイング 概要
日程：2025年11月23日(日)・24日(月祝)
時間：各日18:30開演予定
料金：全席指定 4,500円（税込）
会場：イオンシネマ江別(https://www.aeoncinema.com/cinema/ebetsu/)（北海道）／イオンシネマワンダー(https://www.aeoncinema.com/cinema/wonder/)（愛知県）／イオンシネマ茨木(https://www.aeoncinema.com/cinema/ibaraki/)（大阪府）／イオンシネマ福岡(https://www.aeoncinema.com/cinema/fukuoka/)（福岡県）
【オフィシャル先行受付（抽選）について】
受付期間：2025年10月18日(土)12:00 ～ 10月26日(日)23:59まで
当落発表：2025年10月31日(金)15:00より順次発表
入金期間：2025年10月31日(金)15:00 ～ 11月4日(火)23:00まで
※一般発売（先着順）も予定しています。詳細は特設サイト（https://event.vspo.jp/vspo-festival-2025/tickets/index.html）をご確認ください。
オフィシャル先行受付（抽選）申込ページ :
https://l-tike.com/search/?lcd=91124
■『ぶいすぽっ！フェス 2025』開催概要
ファンの皆様への感謝を込めて開催する本フェスには、「ぶいすぽっ！」メンバーに加え、英語圏向けプロジェクト「VSPO! EN」、中華圏向けプロジェクト「卟啵电竞project（VSPO! CN）」のメンバーも参加します。ゲーム、esportsという共通言語を通じてグローバルに広がるプロジェクトのメンバーが一堂に会し、特別な時間をお届けします。
※ぶいすぽっ！所属「英 リサ」、VSPO! EN、卟啵电竞project（VSPO! CN）のメンバーはゲームイベントのみ出演します。
日程：11月22日(土)・23日(日)・24日(月祝)
時間：開場 10:00／開演 11:00／終演 21:00
※初日のみ18:00終了
会場：LaLa arena TOKYO-BAY(https://lalaarenatokyo-bay.com/access/)
出演：ぶいすぽっ！、VSPO! EN、卟啵电竞project（VSPO! CN）
【プログラム詳細】
プロローグ
11月22日(土)のプロローグでは、会場限定コンテンツとして「ぶいすぽっ！フェス 2025 開会式」やぶいすぽっ！メンバーがデビュー当時と現在を語る「ぶいすぽっ！座談会」、メンバーとのトークや写真撮影を楽しめる「楽屋トーク（1on1）」などを実施します。
※「ぶいすぽっ！フェス 2025 開会式」および「ぶいすぽっ！座談会」の出演メンバーは後日発表予定です。
※「楽屋トーク（1on1）」では、2Dで出演するメンバーとの約60秒のトークや3Dで出演するメンバーとの約30秒の写真撮影をお楽しみいただけます。
FUNtastic Girls Party
11月23日(日)・24日(月祝)の前半に開催するゲームイベント「FUNtastic Girls Party」では、国内外のメンバーが力を合わせて様々なゲームに挑戦し、白熱のゲームバトルをお送りします。
DIAMOND in the ROUGH
11月23日(日)・24日(月祝)の後半に開催するライブイベント「DIAMOND in the ROUGH」では、11月15日(土)に発売するオリジナルアルバム『ぶいすぽっ！Songs Collection "DIAMOND in the ROUGH"(https://event.vspo.jp/SongsCollection-DiR/)』の収録曲をぶいすぽっ！メンバーがステージで初披露します。
サブコンテンツ
本フェスの開催期間中、会場内ではぶいすぽっ！メンバー参加型の7つの企画をはじめ、大型の衣装展示などを実施いたします。また、周辺施設の「ららぽーとTOKYO-BAY」や「ららテラスTOKYO-BAY」など、会場外のエリアでも様々な企画を展開いたします。
本フェスに関する最新情報や各プログラムの詳細は、特設サイトにてご確認ください。
特設サイト :
https://event.vspo.jp/vspo-festival-2025/
■「ぶいすぽっ！」とは
「ぶいすぽっ！」は、ゲームに本気で取り組み、ゲーム、esportsという共通言語を通じて、挑戦や努力によって応援してくださる皆様に新しい一歩を踏み出すきっかけを届ける、次世代Virtual esports Projectです。VTuberとしての配信活動、esports大会への出場、アニメなど、様々なメディアミックスを展開しています。
・HP：https://vspo.jp/
・X：https://x.com/Vspo77/
・YouTube：https://www.youtube.com/@Vspo77/
■会社概要
株式会社バーチャルエンターテイメント
・設立：2018年3月
・代表取締役：星 崇祥
・取締役：山本 瑶司、山崎 優
・所在地：東京都港区
・事業内容：IP Production（VTuber事業）
・公式サイト：https://virtual-entertainment.co.jp/
株式会社Brave group
・設立：2017年10月11日
・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）
・代表者：代表取締役 野口 圭登
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation
・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/
・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/
・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/
・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/
・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company