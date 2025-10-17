こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
「環境フェスタかごしま2025」に出展
公益財団法人自動車リサイクル促進センター（所在地：東京都港区、代表理事：細田 衛士）は、「環境フェスタかごしま2025」に出展します。
JARCブースでは、ごみの削減と資源の有効利用を目指したクルマのリサイクル制度をご紹介します。自動車リサイクルのイメージキャラクター自動車リサイクル博士（通称：「博士」）も登場し、来場者の方と楽しく交流します。
また、自動車リサイクルを学べるクイズにご参加いただいた方には、数量限定でオリジナルグッズをプレゼントします。ぜひお立ち寄りください。
◆イベント概要
・名 称： 環境フェスタかごしま2025
・会 場： かごしま環境未来館
・会 期： 10月18日（土）・19日（日）10：00～16：00
・入場料： 無料
・主 催： 環境フェスタかごしま実行委員会
・URL：https://www.kagoshima-miraikan.jp/event/60156/
◆展示ブース概要
・パネル展示（自動車リサイクルの流れ等）
・学習冊子の配布、学習サイト体験
・タブレットやスマホでのクイズ実施
・着ぐるみ（自動車リサイクル博士）との交流