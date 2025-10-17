脱・頭打ち。2,000万件の顧客データでEC売上を伸ばすデータ戦略

株式会社atarayo

株式会社atarayo（本社：東京都港区、代表取締役社長：加藤丈峰）は、ソースネクスト株式会社様におけるデータ活用支援の事例インタビューを公開いたしました。

ソースネクスト株式会社様のEC事業は、登録ユーザー累計約2,000万人を擁し、全社収益の半分近くを占める主力事業です。しかし、顧客を軸としたデータ分析の不足などが要因で、売上の伸び悩みという課題に直面されていました。

当社は、この課題を打破するため、データ活用支援サービスを通じて以下の支援を実施。

- リアルタイムで複数のデータソースを分析し、可視化するダッシュボードの構築- データに基づいた戦略・意思決定ができる環境の整備- データ基盤を活用したマーケティング施策の配信

データを活用し、顧客軸の戦略・施策立案ができる環境を整備することで、さらなる事業の成長を支援しております。

今回公開したインタビュー記事では、CPO(最高製品責任者) 兼デジタルマーケティングディビジョン長の柳沼さん、デジタルマーケティングディビジョンのECグループで販促企画を統括するリーダーの松田さん、同グループでデータ分析や営業数値管理を担当するリーダーの藤岡さんの3名に、導入経緯・導入後の成果、今後の展望について詳細にお話しいただきました。

インタビュー詳細を読む :

導入前の課題

（以下記事本文より抜粋）

── ご依頼いただく前は、どのような課題をお持ちだったのでしょうか？

柳沼： 顧客軸でのデータ分析が十分にできていなかったことです。分析の軸が「製品」や「チャネル」という単位に限られてる状態では、本当にお客様に喜んでいただけるアプローチができません。

例えば、「500万人のメール会員に同じ製品情報を一斉送信する」といった画一的な施策しか打てなかったのです。

さらに、必要なデータをすぐに取得できない点も課題でした。EC部門にはデータ分析や抽出の機能がなく、必要な場合はシステムチームに依頼するしかありません。タイミングによってはデータ取得に1週間ほどかかり、交渉して3日で対応してもらうこともありました。必要なデータをすぐに見られないため、迅速な意思決定ができず、歯がゆい思いをしていました。

──顧客軸でのデータ分析ができていないことで、事業にどのような影響がありましたか？

柳沼： 「収益が頭打ちになってしまうのではないか」と危機感を感じていました。顧客軸の分析ができていないため、全体のコンバージョン率を上げることに注力するしかありませんでした。

2,000万人超のユーザー登録者数という膨大な資産があるにもかかわらず、顧客一人ひとりに寄り添うようなアプローチができないことが、売上を伸ばすうえでの大きな課題でした

導入成果

（以下記事本文より抜粋）

── 導入後、どのような点で成果を感じましたか？

柳沼： 質の高い意思決定を、以前よりずっと早くできるようになっています。これまではデータ集計だけで1週間かかる場合もあり、スピード感が課題でした。

今では自分たちでダッシュボードで最新のデータを確認しながら、どの顧客層にアプローチすべきかという課題感を即座に洗い出し、顧客一人ひとりにパーソナライズされた情報を配信できるようになりました。

松田： 現場レベルでも、手作業でしか出せなかったデータが山ほどありました。毎日何時間もかけていましたが、atarayoさんのツールのおかげで負担がかなり減りました。

藤岡： リアルタイムでデータを確認できるようになったのは、とても大きいですね。感覚的な話ではなく、客観的な数字をもとに話ができるようになりました。

メンバー間で現状を正しく理解し、誤解なくコミュニケーションを取れる状態が作れたのは、大きな成果です。チームのレベルが、一段ずつ上がっているような感覚があります。

分析ダッシュボードのイメージ

■atarayoの複数データソースのデータ収集・統合・可視化・活用支援サービス

現代のビジネスにおいて、データは競争優位性を生み出す最も重要な資産の一つです。

しかし、単一のデータソースに頼るだけでは、ビジネス全体の包括的な洞察を得ることは困難。顧客の購買履歴や在庫データ、マーケティング施策の効果など、企業が持つデータは多種多様であり、それらを適切に収集・統合し、効果的に活用するためのデータ基盤構築が不可欠です。

当社では、以下のような支援を行っております。

- 分析要件定義：クライアント企業様のビジネス目標と課題、想定のお客様層、お客様への提供価値などの前提情報のインプット・調査を行い、それに基づいてサイト分析の要件を定義します。- データ基盤構築：クライアント企業様が多様なデータを効果的に活用するための基盤を整備。データの一元管理とその活用を通じて、効率的な意思決定やビジネスの成長を支援します。- データの可視化・分析・活用：データの可視化により、複雑な情報を直感的に理解できる形で提示し、迅速な意思決定を支援。リアルタイムにビジネスの状況を把握し、正確な判断を下すことが可能になります。

分析だけで終わってしまっては、ビジネスの成長に直接つながりません。それは、過去のデータをどれだけ詳細に分析しても、売上をその場で上げることはできないためです。

真に重要なのは、データをいかに活用して、売上やビジネス成果を向上させるかという点です。

弊社では、データの活用を通じて、以下のような広範なビジネス支援を行っています。

- ビジネス戦略の策定：データを基に市場や競合、顧客動向を分析し、企業全体の戦略策定を支援。- マーケティング戦略の策定：顧客の行動パターンやニーズを把握し、最適なマーケティング施策を提案。- サイト改善：UI・UXやコンバージョン率を向上させるためのサイト構造やコンテンツの改善をデータに基づいて実施。- 広告改善：広告パフォーマンスを分析し、効率的な広告運用やターゲティング精度の向上を支援。- LINEやメールの改善顧客との接点であるLINEやメールをデータに基づいて最適化し、エンゲージメントやリピート率向上を支援。

atarayoでは今後も、データ、AIの力を最大限に引き出し、お客様の持続的な事業成長を支援できるよう進化し続けます。

■お問い合わせ先

株式会社atarayo（アタラヨ）

メールアドレス：support@atarayo.co.jp

問い合わせフォーム：https://www.atarayo.co.jp/contact/

データ活用について相談する :

■株式会社atarayo

株式会社atarayoは、企業のDX（Digital Transformation）・AX（AI Transformation）推進を支援するスタートアップ企業です。戦略設計、マーケティング支援、データ分析・可視化を通じて、効率的な業務運営と企業価値の向上を支援します。「未来の日本経済を牽引し、社会に豊かさと生きがいを」というビジョンを掲げ、持続可能な成長を目指しています。

会社名：株式会社 atarayo（読み：アタラヨ）

所在地：〒108-6028 東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟28階

設立：2022年11月17日

代表名：代表取締役社長 加藤 丈峰

事業内容：AI活用支援、データ活用支援、マーケティング支援、ECサイトMEGA MEAT運営

資本金：1,000,000円

サイトURL：https://atarayo.co.jp/

メールアドレス：support@atarayo.co.jp