インドネシアのMICE産業は、ビジネス観光とインフラ拡張の波に乗り、2032年までに74億1000万米ドルに急成長する見込み
インドネシアのMICE（会議・インセンティブ・カンファレンス・展示会）市場は力強い復活を遂げており、今後数年間で飛躍的な成長が見込まれています。最新の市場調査によると、2023年に23億1,970万米ドルと評価されたインドネシアのMICE市場は、2032年には74億1,360万米ドルに達すると予想されており、2024年から2032年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）13.78%という力強い成長が見込まれています。
この大幅な成長は、インドネシアが観光主導の経済回復、ビジネスインフラの改善、そして国際会議、見本市、企業ミーティングの地域拠点としての台頭に積極的に取り組んでいることを反映しています。
インドネシア主要都市でビジネス観光が需要を牽引
ジャカルタ、バリ、スラバヤ、ジョグジャカルタといったインドネシアの主要都市は、世界的なイベントプランナーや企業主催者にとって魅力的な選択肢となりつつあります。これらの都市は、空港の利便性向上、高級宿泊施設、コンベンションセンター、そして政府主導の観光促進策といった恩恵を受けています。
東南アジアにおけるビジネス旅行の増加、多国籍企業による投資の増加、そしてインドネシアのASEANにおける戦略的な地位は、高品質なMICEサービスへの需要を一層高めています。今後数年間は、インドネシア全土で国際展示会、業界サミット、インセンティブツアー、企業研修などが増加すると予想されています。
デジタルトランスフォーメーションがスマートなイベントプランニングを推進
テクノロジーの導入は、インドネシアのMICE環境を再構築しています。バーチャルイベントやハイブリッドイベントプラットフォームから、AIを活用した参加者エンゲージメントツールまで、インドネシアのイベント主催者はデジタルソリューションを活用し、イベントの拡張性と体験を向上させています。
パンデミック後のハイブリッドな働き方により、対面とオンラインの両方の参加を統合したハイブリッド会議形式への需要が急増しています。このテクノロジーを活用した変化は、リーチを拡大するだけでなく、持続可能で没入感のあるイベントの開催を目指すグローバル企業や多国籍企業を惹きつけています。
政府の支援と政策枠組みが成長を強化
インドネシア観光・創造経済省は、同国を世界クラスのMICE開催地として推進する原動力となっています。「InDOnesia CARE」キャンペーン、イベント許可に関する規制緩和、国家観光戦略地域（KSPN）に基づくインフラ整備などの取り組みは、投資家の信頼を高めています。
さらに、地方自治体と国際的なイベント主催者とのパートナーシップは、長期契約、国際展示会、国境を越えたビジネス会議の基盤を築きつつあり、これらはすべてMICEセクターの着実な成長に貢献しています。
セグメント別インサイト：企業会議と展示会が市場を席巻
MICEセグメントの中で、企業会議と展示会は金融、ヘルスケア、ICT、製造、教育セクターからの需要に牽引され、最大の市場シェアを占めています。展示会セグメントは、インドネシアのスタートアップ・エコシステムの成長から特に恩恵を受けており、製品発表会、B2B展示会、投資家ネットワーキングイベントの開催頻度が増加しています。
一方、インセンティブ旅行セグメントも注目を集めています。企業が従業員にインドネシアのエキゾチックな場所での企業リトリートを提供するインセンティブ旅行は、ビジネスとレジャーを融合させた「ブレジャー・ツーリズム」として知られています。
