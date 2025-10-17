電子書籍ストア「本とTREE BOOK STORE」オープン記念　全本半額セール開催

株式会社サンマーク出版

株式会社サンマーク出版（本社：東京都新宿区）は、新しい電子書籍ストア「本とTREE（ほんとツリー）BOOK STORE」をオープンしました。

これを記念し、サンマーク出版の全電子書籍が半額となるキャンペーンを開催します。

セール期間は2025年10月22日（水）12:00から、11月4日（火）11:59まで。

期間中は何冊でも半額で購入でき、また、全作品で無料の試し読みができます。

セール開始に先立ち、注目作品を紹介する特設サイトを公開しています。

特設サイト(https://bookstore.sunmark.co.jp/features/open-sale-campaign)：https://bookstore.sunmark.co.jp/features/open-sale-campaign

「本とTREE BOOK STORE」とは

「あなたにピッタリの１冊が見つかる森の本棚」をコンセプトに、

LINE上で本を読むという新しい読書体験を提供する電子書籍ストアです。



LINEログイン機能を活用し、

トーク画面のメニューからいつでも電子書籍を開くことができます。



文芸、ビジネス、実用、児童書などを中心に、現在およそ1,100タイトルを公開しています。

現在はサンマーク出版の書籍を中心に公開していますが、今後は他社作品の取り扱いも順次予定しています。

ロングセラーやSNSで話題の本も半額に

不朽のロングセラーとして160万部を突破した『生き方』（稲盛和夫著）や、

国内94万部・世界累計800万部突破の『コーヒーが冷めないうちに』（川口俊和著）をはじめ、



『あの国の本当の思惑を見抜く 地政学』（社會部部長著／11万部）や

『不夜脳』（東島威史著／4万部）など、SNSや書店ランキングで話題を集めた新作まで、

すべてのタイトルがセール対象です。

「本とTREE BOOK STORE」注目作品４冊

セール概要

開催期間：2025年10月22日（水）12:00～11月4日（火）11:59

対象：「本とTREE BOOK STORE」内の全電子書籍（約1,100タイトル）

運営：株式会社サンマーク出版

LINE登録で最新情報を配信

セール開始や今後のキャンペーンの情報は、

サンマーク出版の公式LINEアカウントにて順次配信します。

登録者限定でクーポン配布なども予定しています。

LINE公式アカウント登録はこちら(https://liff.line.me/1656857589-vqgwwbx1/landing?follow=%40alq6741o&lp=RldtJy&liff_id=1656857589-vqgwwbx1)

サンマーク出版公式LINE「本とTREE」

電子書籍ストア「本とTREE BOOK STORE」

運営会社：サンマーク出版

「誰かの明日を、晴れ晴れと。」をミッションに、書籍の企画・編集・出版を行っています。

ビジネス書や実用書、文芸書、自己啓発書、教養書、児童書など、幅広い分野の書籍を読者に提供し、数多くのベストセラーを世に送り続けています。

所在地：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー29階

代表：黒川精一

設立：1971年

事業内容：書籍出版、電子書籍事業、IP開発事業ほか

URL：https://www.sunmark.co.jp/