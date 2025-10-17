¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Êì¿Æ¤ÎÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿30ºÐ¾å¤ÎÉ×¤È·ëº§¡ª18Ç¯Á°¡¢35ºÐ¤È5ºÐ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬¸òºÝ¤Ø¤È»ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤«¤é»Å³Ý¤±¤¿Îø¤Î¶î¤±°ú¤¤«¤é¡Ä¡£¤·¤«¤·ºÊ¤ÎÊì¤Ï·ëº§¤ËÌÔÈ¿ÂÐ¡ª¡©
£±£°·î£±£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£°¡§£µ£µ～£±¡§£²£µ¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×
º£²ó¤Î¿·º§¤µ¤ó¤Ï¡¢30ºÐ°ã¤¤¤ÎºÐ¤Îº¹¥«¥Ã¥×¥ë¡ªÉ×¤ÏMCÆ£°æÎ´¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î53ºÐ¡£ºÊ¤ÏMC°æ¾åºé³Ú¤è¤ê2ºÐ²¼¤Î24ºÐ¤À¡£Æó¿Í¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¡£É×¤Ï»ÔÆâ¤Ç¥Ðー¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÊ¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿²¼¼¤ÎÉÛÃÄ¤Ï¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¿²¤ë¤Î¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤é¤·¤¤¶¹¤µ¡£½¢¿²Á°¤Ë¤Ï1Æü1¸Ä¡¢É×¤¬ºÊ¤Î¡Öº£Æü¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡×¤òÅÁ¤¨¤ë·è¤Þ¤ê»ö¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¡¡30Ç¯°Ê¾å¤âÆÈ¤êÊë¤é¤·¤Ç¡¢³°¿©¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿É×¡£ºÊ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²È¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼èºàÆü¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÊìÄ¾ÅÁ¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡ª¥½ー¥¹¤ÏÌÜÊ¬ÎÌ¤¹¤®¤ÆÂ¤·»»¤¬¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇÉ×¤ÎÂç¹¥Êª¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÆó¿Í¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÊì¤ÈÉ×¤¬Í§Ã£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£Æ±¤¤Ç¯¤À¤È¤¤¤¦ºÊ¤ÎÊì¤ÈÉ×¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é30Ç¯Á°¡¢23ºÐ¤Î¤È¤¡£ºÊ¤ÎÊì¤¬Æ¯¤¯¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÅ¹¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë°û¤ßÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ18Ç¯Á°¡¢ºÊ¤ÎÊì¤¬¡ÖÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ºÊ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þÉ×¤Ï35ºÐ¡¢ºÊ¤Ï5ºÐ¡£ºÊ¤¤¤ï¤¯¡ÖÍ·¶ñ¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤ÇÍ·¤ó¤Àµ²±¤À¤±¤¢¤ë¡×¡£°ìÊý¤ÎÉ×¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ä°¦¤¤´é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ÈÍ§¿Í¤ÎÌ¼¡É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¤É¤ó¤ÊÎøÊª¸ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇºÊ¤ÎÊì¤â¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢¿·º§¥Èー¥¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó¿Í¤¬15Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£ºÊ¤¬Êì¿Æ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢É×¤¬±Ä¤à¥Ðー¤È½µ3²ó¤Û¤É¹Ô¤Íè¤¹¤ë´Ø·¸¤Ë¡£ºÊ¤ÎÊì¤â´Þ¤á3¿Í¤ÇÄ«¤Þ¤Ç°û¤ß¡¢¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æµ¢¤ëÃç¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤Îø°¦´¶¾ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å¾µ¡¤ÏºÆ²ñ¤·¤ÆÌó9¥«·î¸å¡£±Ç²è¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡×¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÊ¤ÎÊì¤Ïµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢Æó¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¾ÆÆù²°¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¥²ー¥àÃæ¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿É×¤¬¤Û¤ÜÌµ¸À¡Ä¡£¡ÖÌµ¸ý¤Ê¥¯¥Þ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤·¤¿ºÊ¤Ï¡¢SNS¤Ë¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤ë¤Ê¤É¡È¿ä¤·³è¡É¤Ë¤¤¤½¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éËè½µ¿©»ö¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÊ¤ÏÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ö¹¥¤¹¥¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¯¤ë¡£Åö½é¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ä¤·³è¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢3¥«·î¤Û¤É¤¬·Ð¤Á¡¢ºÊ¤¬Í§¿Í¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Ê¤ó¤ä¤í¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤é¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¥¤¥ä¤À¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É×¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤À¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·É×¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤é¡Ö¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¶Á¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇºÊ¤«¤é¡Ö»Å³Ý¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¤½¤ÎÅö»þ¤ÎºÆ¸½VTR¤ò¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÆó¿Í¤¬Ç®±é¡ª¸òºÝ¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÊì¤Ï¡¢¡Ö¾Ð¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¤È°ì½³¤¹¤ë¡£
¡¡¤¤¤¶¸òºÝ¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¼Â¤ËÌá¤Ã¤¿É×¤Ï¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ°§»¢¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¡¢ºÊ¤ÎÊì¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ø¡£¤·¤«¤·Êó¹ð¤è¤êÁ°¤Ë¡¢ºÊ¤¬¡Ö»ä¤¿¤ÁÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÊ¤ÎÊì¤Ï¶Ã¤¤Ç¸Ç¤Þ¤ê¡¢¡ÖÉ×¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÜ¤ë±©ÌÜ¤Ë¡Ä¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥ê¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¶¯¤¹¤®¤ëºÊ¡£ºÊ¤ÎÊì¤Ï¡¢¸òºÝ¤³¤½µö¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¸òºÝ¤«¤é1Ç¯¸å¡¢É×¤¬²æËý¤·¤¤ì¤º¥×¥í¥Ýー¥º¡ª¡ÖÆþÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤é°§»¢¤Ë¹Ô¤«¤Í¤Ð¡×¤ÈºÊ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤Î1·î1Æü¡¢¶¯¹ÔÆÍÇË¤Çº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Éã¿Æ¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ëµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ×¡£ºÊ¤ÎÊì¤Ë¡Ö¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼Õ¤ê¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ÈÀÀ¤¤¤Î¼ê»æ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¡£
