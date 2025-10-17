【ＢＳ日テレ】小柳ルミ子 20代で後部座席に乗った超高級サルーン 矢作兼ツッコミ「瀬戸の花嫁が乗るクルマじゃない！」≪おぎやはぎの愛車遍歴≫

株式会社ＢＳ日本

愛車遍歴を辿れば、人生がみえてくる！「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE！」

10月18日(土)よる9時からの放送は、歌手で女優の小柳ルミ子さんがゲスト出演します！

クルマに色っぽさを求める小柳さんならではのクルマ選びとは？今年で芸能生活55周年。宝塚音楽学校から芸能界入りの仰天エピソードを披露します。世間を大いに賑わせたあの結婚にまつわる裏話に、サッカーへの情熱も激白します。

■番組開始早々からトラブル？

ゲストが自分のカーライフに欠かせない愛車で登場することが多い「愛車遍歴」だが、のっけからちょっとしたトラブルが。小木博明からは「免許持ってる方なんですか？」と、対面前からいじりが入る。そんな小柳さんが乗ってきたのは、世界で愛される名車・フォルクスワーゲン ゴルフ。入手当時、実は免許を持っていなかったという。華やかなりし頃の芸能界を象徴する、その裏事情とは…。免許取得当時のエピソードも明かす。

小柳さんといえば、宝塚音楽学校を卒業後、宝塚歌劇団へは進まず、大手芸能事務所の渡辺プロダクションに所属した。夏休みに社長へ直談判しに行ったという、怖いもの知らずのエピソードを披露。社長から突き付けられた条件とは？

芸能界入りは、母の強い意向もあったという。「福岡時代からお稽古ごとを８つやっていた。母が歌が好きで…」。母の念願も叶えての歌手デビュー。母子の泣ける逸話も紹介する。さらに、今だから話せる、天地真理さん、南沙織さんとの新三人娘エピソードも！

■運転したことがなかった“初愛車”

実は最初に買った愛車は、ゴルフではなかったという。というのも、ある大人気芸能人が乗っていた愛車を気に入ってしまい、惹かれるように購入してしまった英国の超高級サルーンがあった。そのゴージャスさに、矢作兼からは「瀬戸の花嫁が乗るクルマじゃない！」と猛ツッコミも。しかし、そこには小柳さんらしい強いポリシーもあったという。

当時は免許を持っておらず、後部差席に乗っていた小柳さん。今回、番組で初めてハンドルを握った。半生を振り返る中で、世紀の年の差婚と騒がれた結婚にまつわる話も。バッシングも強く、今でも「まったくウソ」と断言する報道もあったそうで…。「墓場まで持って行く」つもりの話を一部、番組でぶっちゃけ…おぎやはぎも大爆笑！

最近ではサッカー熱の強さが話題になる小柳さん。年間で見るのは驚きの2000試合！そのきっかけとなった世界的選手への思い入れを語る。さらに番組では、小柳さんが観戦メモをつづったノートを公開。「サッカーからもの凄くいろんなことを学んだ」という、小柳さんの人生訓とは？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Kh4jSy4CUCw ]

【番組名】おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!

【放送日時 毎週土曜よる9時～9時54分

【放送局】ＢＳ日テレ

【出演者】おぎやはぎ、今井優杏（自動車ジャーナリスト）

【ゲスト】小柳ルミ子 10月18日放送

【クレジット】(C)︎ＢＳ日テレ

【番組概要】車をこよなく愛するおぎやはぎが、ゲストを迎え、ゲストがこれまで愛した車の「愛車遍歴」を、実際に見たり乗ったりしながら紹介します。「愛車遍歴を辿れば、その人の人生が見えてくる!」をキーワードに繰り広げるカートークバラエティー。