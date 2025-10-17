スカパー!TVガイドBS+CS11月号の表紙に、なにわ男子の高橋恭平が登場！ 咲坂伊緒の青春漫画を原作にした連続ドラマW-３０「ストロボ・エッジ Season１」（WOWOW）の魅力を語る

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドBS＋CS2025年11月号」を10月24日（金）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

「スカパー!TVガイドBS+CS2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）

咲坂伊緒の“青春三部作”の一つとして人気を博した漫画「ストロボ・エッジ」が、WOWOWで2部作として初めて連続ドラマ化。主人公の1人・一ノ瀬蓮を高橋恭平が演じる。高橋が語る原作への思いや撮影時のエピソードなどを通して、作品の魅力に迫る。

また、Aぇ! groupの佐野晶哉のインタビューもお届け。観ると思わず一緒に歌ったり踊ったりしたくなるミュージカル映画。佐野が声優を務める映画「トリツカレ男」公開を前に、ミュージカルアニメーションならではの歌や声の演技について語ってくれた。

そのほか、戸塚純貴、あいみょんのインタビューをはじめ、奥田民生と吉川晃司によるユニット・Ooochie Koochieのライブリポート、さらには寺西拓人主演の新感覚グルメドラマ「ラーメンＤ 松平國光 Season2」、ラリージャパン、映画「ウォンカとチョコレート工場のはじまり」、戦争映画など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した特集をお届けする。

ラインアップ

●表紙＆特集1

連続ドラマW-３０「ストロボ・エッジ Season１」主演

高橋恭平

こだわりを磨いて

●特集2

映画「トリツカレ男」11/7公開

佐野晶哉

ミュージカルアニメーションで歌にトリツカレる！

●特集3

BS10スターチャンネルがBS10プレミアムへリニューアル！

独占ライブと名作映画ならBS10プレミアム

●特集4

ラーメンと仕事に情熱を注ぐ男が帰ってきた！

ラーメンD 松平國光 Season2

ロケ密着リポート＆プロデューサーインタビュー

●特集5

奥田民生×吉川晃司 奇跡のユニットの日本武道館公演ライブリポート

Ooochie Koochie “最高潮の祝祭”

●特集6

WRC世界ラリー選手権 2025 第13戦 ラリージャパン

公道爆走のタイムバトル

●特集7

映画版3作をまとめて見比べ！

3つのチョコレート工場へようこそ

●特集8

戦後80年目の秋に――

本とともに味わう戦争映画

●インタビュー

戸塚純貴／あいみょん／城桧吏／西川史礁（千葉ロッテマリーンズ）／谷晃生（ＦＣ町田ゼルビア）

（内容は変更になる場合があります）

【商品概要】

「スカパー!TVガイドBS+CS2025年11月号」

●発売日：2025年10月24日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：690円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281682777/b/2722952/＞ほか）にてご予約いただけます。



