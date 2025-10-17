スカパー!TVガイドBS+CS11月号の表紙に、なにわ男子の高橋恭平が登場！ 咲坂伊緒の青春漫画を原作にした連続ドラマW-３０「ストロボ・エッジ Season１」（WOWOW）の魅力を語る
「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドBS＋CS2025年11月号」を10月24日（金）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。
「スカパー!TVガイドBS+CS2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）
咲坂伊緒の“青春三部作”の一つとして人気を博した漫画「ストロボ・エッジ」が、WOWOWで2部作として初めて連続ドラマ化。主人公の1人・一ノ瀬蓮を高橋恭平が演じる。高橋が語る原作への思いや撮影時のエピソードなどを通して、作品の魅力に迫る。
また、Aぇ! groupの佐野晶哉のインタビューもお届け。観ると思わず一緒に歌ったり踊ったりしたくなるミュージカル映画。佐野が声優を務める映画「トリツカレ男」公開を前に、ミュージカルアニメーションならではの歌や声の演技について語ってくれた。
そのほか、戸塚純貴、あいみょんのインタビューをはじめ、奥田民生と吉川晃司によるユニット・Ooochie Koochieのライブリポート、さらには寺西拓人主演の新感覚グルメドラマ「ラーメンＤ 松平國光 Season2」、ラリージャパン、映画「ウォンカとチョコレート工場のはじまり」、戦争映画など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した特集をお届けする。
ラインアップ
●表紙＆特集1
連続ドラマW-３０「ストロボ・エッジ Season１」主演
高橋恭平
こだわりを磨いて
●特集2
映画「トリツカレ男」11/7公開
佐野晶哉
ミュージカルアニメーションで歌にトリツカレる！
●特集3
BS10スターチャンネルがBS10プレミアムへリニューアル！
独占ライブと名作映画ならBS10プレミアム
●特集4
ラーメンと仕事に情熱を注ぐ男が帰ってきた！
ラーメンD 松平國光 Season2
ロケ密着リポート＆プロデューサーインタビュー
●特集5
奥田民生×吉川晃司 奇跡のユニットの日本武道館公演ライブリポート
Ooochie Koochie “最高潮の祝祭”
●特集6
WRC世界ラリー選手権 2025 第13戦 ラリージャパン
公道爆走のタイムバトル
●特集7
映画版3作をまとめて見比べ！
3つのチョコレート工場へようこそ
●特集8
戦後80年目の秋に――
本とともに味わう戦争映画
●インタビュー
戸塚純貴／あいみょん／城桧吏／西川史礁（千葉ロッテマリーンズ）／谷晃生（ＦＣ町田ゼルビア）
（内容は変更になる場合があります）
【商品概要】
「スカパー!TVガイドBS+CS2025年11月号」
●発売日：2025年10月24日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます
●定価：690円
●発行：東京ニュース通信社
全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281682777/b/2722952/＞ほか）にてご予約いただけます。
