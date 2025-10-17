【ニューエラ】BS-TBS『町中華で飲ろうぜ』とのコラボレーションコレクションを10月24日（金）に発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、BS-TBSにて毎週月曜日22時

より放送中の人気番組『町中華で飲ろうぜ』とコラボレートしたキャップとTシャツを、ニューエラ新

宿・渋谷・川崎・横浜港北・心斎橋・名古屋・福岡と公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて10月24日（金）に

発売いたします。

※10月31日（金）にオープンするニューエラ千葉(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/chiba/)でも展開いたします。

番組ロゴを使ったキャップとロングスリーブTシャツに加えて、番組の顔である玉袋筋太郎が瓶ビー

ルの大瓶に書かれた633mlの文字を見て生み出した、番組を代表するフレーズ「633は大人の義務教

育」や、玉袋がビールを飲む前に自らの喉をさすりながら言う定番のフレーズ「気道確保」のテキスト

を大胆にあしらったキャップなど、全8種を展開。すべての商品に、実際にコースターとしても使用で

きる、番組ロゴのキーホルダーが特典として付属されます。

【アイテムラインナップ】 ※価格はすべて税込

［59FIFTY(R)］ 各7,150円

Left SideRight SideBack

[9FORTY(TM)] 各4,950円

Left SideRight SideUnder Visor

［9TWENTY(TM)］ 各5,280円

FrontBackFrontBack

［Long Sleeve Tee］ 6,930円

FrontBack

［Long Sleeve Oversized Tee］ 7,700円

FrontBack

＜特典＞

［コースターキーホルダー］

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/machichuka