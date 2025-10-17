【ニューエラ】BS-TBS『町中華で飲ろうぜ』とのコラボレーションコレクションを10月24日（金）に発売

写真拡大 (全20枚)

ニューエラジャパン合同会社


スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、BS-TBSにて毎週月曜日22時


より放送中の人気番組『町中華で飲ろうぜ』とコラボレートしたキャップとTシャツを、ニューエラ新


宿・渋谷・川崎・横浜港北・心斎橋・名古屋・福岡と公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて10月24日（金）に


発売いたします。


※10月31日（金）にオープンするニューエラ千葉(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/chiba/)でも展開いたします。



番組ロゴを使ったキャップとロングスリーブTシャツに加えて、番組の顔である玉袋筋太郎が瓶ビー


ルの大瓶に書かれた633mlの文字を見て生み出した、番組を代表するフレーズ「633は大人の義務教


育」や、玉袋がビールを飲む前に自らの喉をさすりながら言う定番のフレーズ「気道確保」のテキスト


を大胆にあしらったキャップなど、全8種を展開。すべての商品に、実際にコースターとしても使用で


きる、番組ロゴのキーホルダーが特典として付属されます。







【アイテムラインナップ】　※価格はすべて税込


［59FIFTY(R)］　各7,150円



　　　　Left Side

　　　Right Side

　　　　　Back



[9FORTY(TM)]　各4,950円



　　　　Left Side

　　　Right Side

　　　Under Visor



［9TWENTY(TM)］　各5,280円



　　　　　Front

　　　　　Back

　　　　　Front

　　　　　Back


［Long Sleeve Tee］ 6,930円



　　　　　　　　　　　　Front

　　　　　　　　　　　　Back


［Long Sleeve Oversized Tee］ 7,700円



　　　　　　　　　　　　Front

　　　　　　　　　　　　　Back


＜特典＞


［コースターキーホルダー］








【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/machichuka