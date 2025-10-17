【ニューエラ】BS-TBS『町中華で飲ろうぜ』とのコラボレーションコレクションを10月24日（金）に発売
ニューエラジャパン合同会社
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、BS-TBSにて毎週月曜日22時
より放送中の人気番組『町中華で飲ろうぜ』とコラボレートしたキャップとTシャツを、ニューエラ新
宿・渋谷・川崎・横浜港北・心斎橋・名古屋・福岡と公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて10月24日（金）に
発売いたします。
※10月31日（金）にオープンするニューエラ千葉(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/chiba/)でも展開いたします。
番組ロゴを使ったキャップとロングスリーブTシャツに加えて、番組の顔である玉袋筋太郎が瓶ビー
ルの大瓶に書かれた633mlの文字を見て生み出した、番組を代表するフレーズ「633は大人の義務教
育」や、玉袋がビールを飲む前に自らの喉をさすりながら言う定番のフレーズ「気道確保」のテキスト
を大胆にあしらったキャップなど、全8種を展開。すべての商品に、実際にコースターとしても使用で
きる、番組ロゴのキーホルダーが特典として付属されます。
【アイテムラインナップ】 ※価格はすべて税込
［59FIFTY(R)］ 各7,150円
［9TWENTY(TM)］ 各5,280円
［Long Sleeve Tee］ 6,930円
［Long Sleeve Oversized Tee］ 7,700円
＜特典＞
［コースターキーホルダー］
【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】
https://www.neweracap.jp/collections/machichuka