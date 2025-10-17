¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Kiosk¤¬¡ÖKanisk¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉÍ¾¾¿·´´Àþ¥Ûー¥à¤Ë´ü´Ö¸ÂÄêÅÐ¾ì¡ª»°Î©À½²Û¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¼è¤êÂ·¤¨¤Æ11Æü´Ö¤Î¤ß¸ÂÄê½ÐÅ¹
»°Î©À½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¶¿å ¹¯¸÷¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î11Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢JRÉÍ¾¾±Ø¿·´´Àþ¾å¤ê¥Ûー¥à¾å¡ÊÅìµþÊýÌÌ¡Ë¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖKanisk¡Ê¥«¥Ë¥¹¥¯¡Ë¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ÜºÙ¡ä
JR-PLUS¤È¶¦Æ±±¿±Ä
¢¨¥¤¥áー¥¸¼Ì¿¿
Å¹ÊÞÌ¾¡§Kanisk ±Ä¶È»þ´Ö¡§7:30ー19:30¡¡ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¡Ö¤«¤Ë¤Ñ¤ó¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌÜ¶Ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡Ö¤«¤Ë¤Ñ¤ó¡×¤òÁ´ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Å¹ÊÞ¥í¥´¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã½ÐÅ¹·Ð°Þ¡ä
¡Ú»°Î©À½²Û¡Û
¸»»á¥Ñ¥¤¡¢¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¡¢¤«¤Ë¤Ñ¤ó¡¢¥«¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤´Â¸ÃÎ¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤¬Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÇ§ÃÎ¤ÏÄã¤¤¤È¾ï¡¹²ÝÂê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ä¸©³°¤ÎÊý¤Ë¤â»°Î©À½²Û¤òPR¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢JRÉÍ¾¾±Ø¿·´´Àþ¤Î¥Ûー¥à¾å¤Ë³«Å¹¤Ç¤¤¿¤éÌÜ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤¤«¤Ë¤Ñ¤ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¿·´´Àþ¤Î¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÃÏ¸µÉÍ¾¾¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë»°Î©À½²Û¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤±¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È½ÐÅ¹¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Û
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ª¤è¤ÓºßÍèÀþ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ø¡Ö¤È¤¤á¤¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡×´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Åö¼ÒÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊ¤òÂ¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©³°¤«¤éÍè¤é¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ë¤âÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯¸«¤ä¤´¹ØÆþ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤È¡¢»°Î©À½²ÛÍÍ¤Î¤³¤È¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥Ûー¥à¾åÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ÉÍ¾¾ñ»Ò¥Ñ¥¤
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\1,080(ÀÇ¹þ)¡¡
ÉÍ¾¾ñ»Ò¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢ñ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Ñ¥¤¤Ç¤¹¡£¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëñ»ÒÉ÷Ì£¤Î¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ò¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£1¸Ä¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤âÂç¤¤¯¡¢¤Þ¤¿¸ÄÊñÁõ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¥¯¥Ã¥¯¥À¥Ã¥»
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\1,080(ÀÇ¹þ)
·Ú¤¤¿©´¶¤ÎÇö¾Æ¤¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÁêÀÈ´·²¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¯¥À¥Ã¥» ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¡£¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¯¥Ã¥¯¥Ë¥ã¥Ã¥»¡×¤¬¤ªÃã¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ä¥µ¥Ã¥«ー¤ÇÍ·¤Ö»Ñ¤Ê¤É¡¢ÀÅ²¬¤é¤·¤µËþºÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¯¥Ã¥ー¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¸»»á¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\450(ÀÇ¹þ)
¸»»á¥Ñ¥¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ð¥¿ー¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤Ò¤È¸ý¤«¤¸¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥¿ー¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤¯¤ë¤ß¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¡£¸»»á¥Ñ¥¤¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëº½Åü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£
¢¨ÈÎÇäÆü¡§11/7¡Ê¶â¡Ë¡¢8¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14¡Ê¶â¡Ë¡¢15¡ÊÅÚ¡Ë¡¡·×4Æü´Ö¿ôÎÌ¸ÂÄê
¢¨ÉÍ¾¾»Ô¥Ùー¥«¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖLa BoulangerieËã¤ä¡£¡× ÍÍ¡¡¤´¶¨ÎÏ
¡Ò¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×µÇ°¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ó
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¥µ¥¤¥Àー
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\330(ÀÇ¹þ)
°ûÎÁ½é¥³¥é¥Ü¡ª¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¤ÎÌ£¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥·¥å¥ï¤Ã¤ÈÁÖ²÷¤Ê¥µ¥¤¥Àー¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¤´ÅöÃÏÉÙ»Î»³¥µ¥¤¥Àー¤äÊÑ¤ï¤ê¼ï¥µ¥¤¥Àー¤ò¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¤¹¤ëÅçÅÄ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ëÌÚÂ¼°ûÎÁÍÍ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡£¢¨10/16¤è¤ê°ìÉôÅÚ»ºÅ¹¡¦¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä³«»Ï
¡Ò¤´ÅöÃÏÉÍ¾¾ÅÚ»º¡¡¸ÂÄêÈÎÇä¡Ó
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§·ª¾ø¤·ÍÓæ½
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\1,790(ÀÇ¹þ)¡¡
»°Î©À½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê1921Ç¯ÁÏ¶È¡¿ËÜ¼Ò¡§ÉÍ¾¾»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÉÍ¾¾¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö´àÍ¸Æ²¡×¡Ê1870Ç¯ÁÏ¶È¡Ë¤È¤Î¸Å¤¯¤«¤é¤Î¤´±ï¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£²óÆÃÊÌ¤Ë¡¢Æ±Å¹¤ÎÂåÉ½ÌÃ²Û¡Ö·ª¾ø¤·ÍÓæ½¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´àÍ¸Æ²¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î²Û»ÒÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁÅý¤Îµ»¤ÈÌ£¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ì¾Å¹¤Ç¤¹¡£ÈÎÇä¤ÏËèÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦11Æü´Ö¤Î¤ß¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÉÍ¾¾¤¬¸Ø¤ëÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò¸»»á¥Ñ¥¤ ¥¢¥¤¥¹¡¡¸ÂÄêÈÎÇä¡Ó
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¸»»á¥Ñ¥¤¥¢¥¤¥¹
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\370(ÀÇ¹þ)
³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¸»»á¥Ñ¥¤¡£°ìËç°ìËç¼êºî¶È¤ÇÃúÇ«¤Ë¾è¤»¤¿¡¢¸»»á¥Ñ¥¤¤Î¿©´¶¤È¥¢¥¤¥¹¤ÎÀäÌ¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¼«¿®ºî¡£¥¢¥¤¥¹ÉôÊ¬¤Ï¸»»á¥Ñ¥¤¤ÎÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¡¢Ì£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÆÃÊÌ¤ÊÍèÅ¹ÂÎ¸³¡ä
ÍèÅ¹¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È
①1,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¼ÔÀèÃå300Ì¾ÍÍ¤Ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
②¤´ÍèÅ¹ÀèÃå¤Ç¸»»á¥Ñ¥¤¡Ê£²ËçÆþ¤ê¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¡¢¨11/6(ÌÚ)¡¦11/7(¶â)¤Î£²Æü´Ö¸ÂÄê¡£³ÆÆüÀèÃå50Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¡£
¡ã¤«¤Ë¤Ñ¤ó¥°¥Ã¥º¡¡¢¨°ìÉô¾Ò²ð¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤«¤Ë¤Ñ¤ó¡ßROOTOTE ¥ß¥Ë ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¤«¤Ë¤Ñ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¥¹¥Þ¥Û¤ä¾®Êª¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÉ÷¥Ð¥Ã¥°¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤«¤Ë¤Ñ¤ó¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¤â¤«¤Ë¤Ñ¤ó¤È°ì½ï¢ö¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¤«¤Ë¤Ñ¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤«¤Ë¤Ñ¤óå«ÁÏ¹Ñ
¤«¤Ë¤Ñ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬£´¼ïÎàÆþ¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤å«ÁÏ¹Ñ¡£
¢¨¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
»°Î©À½²Û³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.sanritsuseika.co.jp/
