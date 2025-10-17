【AddElm】異なるフィールドで躍動する“都市型スポーツ”が手を組むベースボール５チーム「JUNK」×3人制プロバスケットボールチーム「ADDELM ELEMENTS.EXE」チーム連携締結

AddElm TECHNOLOGY株式会社

次世代繊維テクノロジーを開発・供給するAddElm TECHNOLOGY（アドエルム テクノロジー）株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本 健）がチームオーナーとして運営する3人制バスケットボールチーム「ADDELM ELEMENTS.EXE（アドエルム エレメンツ エグゼ）」と一般社団法人ジャンク野球団が運営するベースボール5の強豪チーム「JUNK5」が競技の枠を超えたチーム提携をすることをお知らせいたします。

ワクワクすることを２つのアーバンスポーツを通じて創造していきたい

写真左から：JUNK5 副将 三上 駿選手、主将 島 拓也選手、GM兼一般社団法人ジャンク野球団代表 若松 健太様、ADDELM ELEMENTS.EXEオーナー／AddElm TECHNOLOGY株式会社代表取締役社長 藤崎 大、ADDELM ELEMENTS.EXE 黒木瑛介選手、杉山 碧選手ショッピングセンターのイベントスペースなどを試合会場として使用する※2025年8月3日ADDELM ELEMENTS.EXEが出場した3x3.EXE PREMIER JAPAN CONFERENCE Round.7の様子

ベースボール５と3人制バスケットボールという、次世代の都市型スポーツの2つの競技が、競技の枠を超えてチーム連携を開始いたします。両チームは新たな提携により、「アーバンスポーツでワクワクを届ける」ことを目的に、「多様性社会の共創」と「競技認知の拡大」とアーバンスポーツならではの魅力を発信し、スポーツを通じた新しい価値の創造を目指します。

チーム名に「ELEMENTS」を追加し、連携を強める

AddElmを発展させる必要要素であるという意味を込めた「ELEMENTS」という名前をJUNK 5でも採用いただき、 「JUNK5 ELEMENTS」というチーム名に変更いただき、より一層提携を強めたチーム名となりました。

提携の背景と目的

近年、都市型スポーツ（アーバンスポーツ）は、世界中で注目を集めています。ストリートや都市空間を舞台に行われるこれらの競技は、観る人とプレーする人の距離が近く、誰もが気軽に参加できる点が特徴です。

一方で、ベースボール５や3人制バスケットボールは、国内ではまだ発展途上にあり、競技人口やファン層の拡大が課題となっています。そうした中で、両チームは「異なる競技が手を組むことでワクワクを生み、新たな可能性を拡げ社会に広がる多様性を体現する」という共通の想いから、本連携をスタートしていきます。

一般社団法人ジャンク野球団代表 若松 健太様 コメント

左から：GM兼一般社団法人ジャンク野球団代表 若松 健太様、ADDELM ELEMENTS.EXEオーナー／AddElm TECHNOLOGY株式会社代表取締役社長 藤崎 大

「このような画期的な新しい取り組みにチャレンジできることに感謝しております。スポーツ界の古い風習や競技の枠にとらわれるのではなく、同じような考え、熱いハートで今を生きている方々とご一緒できることが楽しみでなりません。アーバンスポーツを通じてイノベーションを起こしたいと思います。」

ADDELM ELEMENTS.EXEオーナー 藤崎 大 コメント

「異なる競技であっても、同じ志を持つ仲間と手を取り合えることに心から感謝しています。私たちは、スポーツの“枠”や“慣習”にとらわれず、今を全力で生きる人たちと共に、新しい価値を生み出していきたい。アーバンスポーツが持つ自由な精神と創造性を原動力に、スポーツ界に新たな風と可能性を拡げていきます。」

桜美林大学 健康福祉学群の2025年秋学期 授業受け入れを実施

2025年10月8日（水）に行われた第一回目の授業受け入れ

JUNK5と提携をすることにより、桜美林大学にて准教授も務める一般社団法人ジャンク野球団代表 若松 健太様が担任する桜美林大学 健康福祉学群2025年度秋学期フィールドワーク（国内）科目の活動受け入れ企業として学生を受け入れを開始いたしました。今期は１名の受け入れを開始いたしました。

学生の受け入れを通して、AddElm TECHNOLOGY社の認知拡大や、スポーツを行う機会の多い若年層に対して次世代テクノロジーの理解を深めていただく機会として活動を共にできればと考えております。

実際にAddElm TECHNOLOGY社での業務の体験や、「ADDELM ELEMENTS.EXE」のチーム運営の体験を通して、桜美林大学の教育理念でもある「学而事人（学んで人に仕える）」の実現に向けて学生と共に活動させていただきます。

5人制手打ち野球「ベースボール5」とは

詳細を見る :https://addelm.com/news/66

ベースボール5は、2017年に誕生した新アーバンスポーツです。

基本的なルールは野球・ソフトボールと同じで、場所やプレイヤーの性別・年齢を問わず、ゴムボール1つさえあればどこでも楽しむことができます。

3人制バスケットボール「3x3（スリーエックススリー）」とは

1チーム3人でプレーするエキサイティングで革新的なバスケットボール競技です。ショットクロック12秒、21点先取、10分間の試合時間など、5人制バスケットボールとは異なるルールが採用され、スピーディーな攻防が特徴です。ストリートボールがルーツで、国際バスケットボール連盟（FIBA）が正式なルールを設け、2007年から「正式競技種目」となり、東京2020オリンピックでは正式種目となり、世界で人気を集めているアーバンスポーツです。

■一般社団法人ジャンク野球団について

※2025年8月31日ADDELM ELEMENTS.EXEが出場した3x3.EXE PREMIER JAPAN CONFERENCE Round.8の様子

野球を通じて「人生を豊かにする」ことを目的とし、2007年に部員7名で発足。より活動を広めるべく、2018年に一般社団法人化をし野球チーム（2007～）、ベースボール5（2020～）チームを展開。

ジャンク野球団ではベースボール5を通じて、子どもから大人まで垣根なく、スポーツに触れられる機会を提供しています。

HP：https://www.junk-bbc.com/baseball5_index.html

Instagram：junkbbc.official(https://www.instagram.com/junkbbc.official/)

■ADDELM ELEMENTS.EXEについて

3x3.EXE PREMIERリーグに所属。

「EXPAND YOUR POSSIBILITIES（あなたの可能性を拡げる）」を掲げ、AddElmテクノロジーで人のコンディションを整え、用途に合わせた最適な衣料を開発・提案をしているAddElm TECHNOLOGYがチームオーナーとなった「ADDELM ELEMENTS.EXE（アドエルム エレメンツ エグゼ）」。

東京都渋谷区《原宿》を本拠地とし、チームに関わる全ての人の可能性が拡がるようなワクワク、ドキドキをお届けする、記憶に残るようなチームを目指し活動しています。

※2025-2026シーズンの協賛パートナーを募集中です。

HP：https://addelmelements.com/

Instagram：@addelm_elements.exe(https://www.instagram.com/addelm_elements.exe/)

TikTok：@addelm.elements(https://www.tiktok.com/@addelm.elements)

AddElm TECHNOLOGY株式会社

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前2-32-11 J-polestar 3F



本件のお問い合わせ先

担当：武藤

TEL：03-6434-5967（午前11:00～18:00）

Mail：m.muto@addelm.com