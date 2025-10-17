積水ハウス、都市の緑地をつなぎ環境に貢献する高層オフィスビル「赤坂グリーンクロス」「第24回　緑化技術コンクール」で国土交通大臣賞を受賞

「緑化技術コンクール」は、気候変動への適応、2030年ネイチャーポジティブの実現、官民連携による居心地の良い空間づくりやにぎわい創出等の実現に資する緑化技術について、積極的に取り組み、優れた成果をあげている民間企業、公共団体、個人等を表彰するものです。本賞には、「緑化施設部門」と「特設テーマ部門『GREEN×EXPO 2027 (国際園芸博覧会)』に向け、日本から発信する緑化を支える新たな技術」の2部門があり、当物件は「緑化施設部門」での受賞となります。当物件は、公開空地である「森のゲート」や、輻射熱抑制と多様な植栽構成の壁面緑化を有する緑化施設を備えた高層オフィスビルで、高さ150mまで連続する壁面緑化ファサードと、意匠・構造・設備と融合した都市環境に貢献する高度な緑化技術が高く評価されました。立地特性を踏まえ、まちとまちを緩やかにつなぐと共に、周辺の緑との連携を意識した圧倒的かつ多様な緑量の空間を実現し、都心にいながらも森の中にいるような安らぎを街に提供しています。さらに、グリーンインフラとしての大地と緑の形成、超高層ビルにおける壁面緑化ファサードへの挑戦、それらを恒久的に維持する管理手法の構築にも取り組んでいます。積水ハウスは、今後も環境に配慮したまちづくりや都市づくりの豊富な経験とノウハウを生かし、豊かな都市生活の実現に貢献してまいります。第24回 緑化技術コンクール受賞作品詳細https://digitalpr.jp/table_img/2677/120442/120442_web_2.png