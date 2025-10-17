¡ÚÂ¨»þÇÛ¿®¡Û¾×·â¡ªÎµ²¦Àï¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Î°ì¸À¡£ÂçÈ×²òÀâ´ý»Î¤Î¤ªÃë¤´ÈÓ¤ËÌ©Ãå¡Ú¼Ì¿¿¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¡Û
2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÆóÆü´Ö¡¢¤¢¤ï¤é»Ô¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¡ÖÈþ¾¾¡×¤Ç¡ÖÂè38´üÎµ²¦Àï ¼·ÈÖ¾¡Éé¡×Âè2¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¶É¤Ï¡¢Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¤Èº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡£Îò»ËÅª¤Ê°ìÀï¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂÐ¶É¤ÎÂçÈ×²òÀâ¤ò¤µ¤ì¤ëÉÚÅÄÀ¿Ìé¸ÞÃÊ¤ÈÆ£°æÆà¡¹½÷Î®½éÃÊ¤¬¡¢16Æü¤Ë¤¢¤ï¤é»Ô¤òË¬¤ì¡¢²¹Àô³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¡§ÉÚÅÄÀ¿Ìé¸ÞÃÊ¡¡±¦¡§Æ£°æÆà¡¹½÷Î®½éÃÊ
¾×·â¡ª¾¡Éé¤á¤·¥¨¥ó¥È¥êー¤ÎÃÏ¸µÅ¹
¿§Íá°á¤Ç¤Î³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢Ãë¿©¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ï¤é²¹Àô³¹¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ø±ÛÁ°¤½¤Ð½è Ê¡Çµ²È¡Ù¡£
¾¡Éé¤á¤·¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Ò¤Í½Ð½Á¤È¿ÉÌ£¤·¤Ü¤ê¤ÎÆóÌ£¶¾Çþ¡Ù¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤Í½Ð½Á¤È¿ÉÌ£¤·¤Ü¤ê¤ÎÆóÌ£¶¾Çþ
¡Ö¿ÉÌ£¤·¤Ü¤ê¡×¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿É¤µ¤Ë¡¢Æ£°æ½÷Î®½éÃÊ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£
¡Ö¿É¤¤¤Î¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
ÉÚÅÄ¸ÞÃÊ¤Ï¡Ö¿ÉÌ£¤·¤Ü¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¢¤È¡¢¤Ò¤Í½Ð½Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë²¹¤«¤µ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢2¤Ä¤ÎÌ£¤ò¸ò¸ß¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡Å¤ÈË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï
¤½¤Î¸åË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡Çµ²È¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¡Ø¤È¤À¤ä¡Ù¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æ£°æ½÷Î®½éÃÊ¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¾¡Éé¤á¤·¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¡Ø¥Û¥ë¥â¥ó¤¦¤É¤ó¥»¥Ã¥È¡Ù¤òÃíÊ¸¡£
¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î°ìÉÊ¤Ë¡¢2¿Í¤È¤âÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¿©¸å¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ø
¤ªÆó¿Í¤¬¿©¸å¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ï¤éÅò¤Î¤Þ¤Á ¤æ¤±¤à¤êàÝàêÅ¹¡£
³°´Ñ¤Ë¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥ó¥À¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ£°æ½÷Î®½éÃÊ¤¬¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¸å¤Î¥³ー¥Òー¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Î¤ªÆó¿Í¡£
ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Îµ²¦Àï¤È¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡È¾¡Éé¤á¤·¡É¡£
ÂçÈ×²òÀâ´ý»Î¤ªÆó¿Í¤â¡¢Ãë¿©¤Ë²¿¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¶½Ì£¤ò¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
🖋️Ê¸¡§¤â¤ê¤æ¤«¡Ê¤¢¤ï¤é»Ô¹Êó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ë
¡Ú¤¢¤ï¤é»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
ËÌÎ¦¤Î²¹ÀôÃÏ¡¦¤¢¤ï¤é»Ô¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´óÉí¤Ï²¹Àô³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¤¢¤ï¤é²¹Àô½ÉÇñ·ô¡ÊÏ·ÊÞÎ¹´Û¤ÇìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡Ë
- ±ÛÁ°¤¬¤Ë¡¦¤Î¤É¤°¤í´³Êª¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤¤Î³¤¤Î¹¬
- Ê¡°æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Ö¤¤¤Á¤Û¤Þ¤ì¡×¤äÃÏ¼ò
- ½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¡Ê¥á¥í¥ó¡¦¥¹¥¤¥«¡¦³Á¡Ë¤ä²¡¤·¼÷»Ê¡¢¥Û¥ë¥â¥óÆé¥»¥Ã¥È
¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤ÊÊÖÎéÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈËÌÎ¦¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÈÌþ¤·¡É¤ò¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤ï¤é»Ô¤Ø¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/cityinfo0103/p011218.html#(3)%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF)¤«¤é
Ê¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»Ô
Á´¹ñ¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢2014Ç¯¤«¤é6²óÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ê¡°æ¸©¤ÎËÌ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¤¢¤ï¤é»Ô¡£ËÌÎ¦Í¿ô¤Î²¹ÀôÃÏ¤Ç¡¢³«Åò140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤¢¤ï¤é²¹Àô¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½É¾ìÄ®¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸²½¤¬»Ä¤ë¡Ö¶âÄÅÃÏ¶è¡×¡¢Ã¸¿åÄà¤ê¤ä¥«¥Ìー¤¬À¹¤ó¤Ê¡ÖËÌ³ã¸Ð¡×¡¢ËÌÎ¦³¹Æ»¤ÎÎò»Ë¤¬Â©¤Å¤¯¡ÖµÈºê¡¦ºÙÏ¤ÌÚÃÏ¶è¡×¡¢Ë¤«¤Ê¼Â¤ê¤äÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤ÎµÖÎÍÃÏ¡¢ÅÄ±à¡¢¿¹ÎÓ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Êë¤é¤¹¿Í¤âË¬¤ì¤ë¿Í¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
