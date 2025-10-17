「『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment-」U-NEXT独占でライブ配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年10月31日（金）より開催される「『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment-」を独占でライブ配信いたします。ライブ配信の対象となるのは【東京公演】10月31日（金）18:00初日公演、【兵庫公演】11月23日（日・祝）13:00公演／18:00大千秋楽公演の3公演です。また3公演通しチケットも販売いたします。

『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』は、スマートフォン向けゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！』の舞台化作品として、2016年に初演『あんさんぶるスターズ！オン・ステージ』を上演以降、ゲーム内ストーリー・ライブ公演を展開している舞台シリーズ。アイドルたちの成長と改革を、舞台ならではのリアルな演出とライブパフォーマンスで描いています。

本公演の物語は、『Valkyrie』と『Ra*bits』の2ユニットが登場し、アプリ内ストーリー「モーメント＊未来へ進む返礼祭」のストーリーをなぞります。

U-NEXTでは、【東京公演】10月31日（金）18:00初日公演、【兵庫公演】11月23日（日・祝）13:00公演／18:00大千秋楽公演の3公演を独占でライブ配信。いずれも公演終了後も楽しめる見逃し配信つきです。さらに、一部公演にはキャストによる生コメント映像をお届けするほか、3公演通しチケット購入者全員へ特典ブロマイド2枚セットをプレゼントいたします。

また、U-NEXTでは『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』シリーズのほか、『あんさんぶるスターズ！！』関連のアニメ、バーチャルライブ映像、書籍も配信中ですので、あわせてお楽しみください。

『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment-

【配信期間／販売期間】

１.10月31日（金）18:00初日公演＜東京公演＞

・ライブ配信：10月31日（金）18:00～公演終了まで

・見逃し配信：準備が整い次第～11月14日（金）23:59

・販売期間：10月17日（金）12:00～11月14日（金）20:00

２.11月23日（日・祝）13:00公演＜兵庫公演＞

・ライブ配信：11月23日（日・祝）13:00～公演終了まで

・見逃し配信：準備が整い次第～12月7日（日）23:59

・販売期間：10月17日（金）12:00～12月7日（日）20:00

３.11月23日（日・祝）18:00大千秋楽公演＜兵庫公演＞

・ライブ配信：11月23日（日・祝）18:00～公演終了まで

・見逃し配信：準備が整い次第～12月7日（日）23:59

・販売期間：10月17日（金）12:00～12月7日（日）20:00

４.3公演通しチケット

・ライブ配信：１.２.３.の公演の日程に準ずる

・見逃し配信：１.２.３.の公演の日程に準ずる

・販売期間：10月17日（金）12:00～12月7日（日）20:00

※いずれもマルチアングルとなります。

※ライブ配信終了後は、見逃し配信のみ購入することができます。

【視聴料】

＜ライブ配信＋見逃し配信付き＞

１.２.３.：各3,800円（税込）

＜3公演通しチケット（ライブ配信＋見逃し配信付き）＞

４.：11,400円（税込） ※特典ブロマイド2枚セット付

※「3公演通しチケット特典ブロマイド2枚セット」の詳細については後日公開いたします。

※通しチケットをご購入いただいても、視聴期限は各公演に定められた終了日時までとなります。【１.10月31日（金）18:00初日公演】の配信視聴期間は、【11月14日（金） 23:59】で終了致します。上記の配信視聴期間以降に3公演通しチケットを購入されても、【１.10月31日（金）18:00初日公演】の見逃し配信は視聴できませんのでご注意ください。

※あとから3公演通しチケットを購入された場合でも、先に購入した単日チケットの払い戻しはできません。予めご了承ください。

詳細はこちら（https://help.unext.jp/info/info366b）をご確認ください。

【特典映像（コメント映像出演キャスト）】

１.10月31日（金）18:00初日公演＜東京公演＞

キャスト：大崎捺希、奥井那我人、宮崎 湧、熊谷魁人

２.11月23日（日・祝）13:00公演＜兵庫公演＞

キャスト：山崎大輝、猪野広樹

※11月23日（日・祝）18:00大千秋楽公演に特典映像はございませんので、予めご了承ください。

(C)2021 Happy Elements K.K／あんステ製作委員会

＜関連作品＞

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010867

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど40万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、121万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ／2025年7月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。