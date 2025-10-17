LayerX「バクラクAIエージェント」の新機能として「証憑取得エージェント」を発表

株式会社LayerX

株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：福島良典）は、「バクラク請求書受取」「バクラク申請」におけるAIエージェントの新機能として、請求書や領収書などの証憑を自動取得する「証憑取得エージェント」の提供を開始したことをお知らせします。

これにより、これまで手作業での対応が不可欠だった多様な形式の証憑取得を自動化し、経理担当者の工数削減と受領漏れリスクの抜本的な削減を実現します。

＞＞サービスサイトはこちら(https://bakuraku.jp/invoice/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_term=251017&utm_content=pressrelease_aibpo)

「証憑取得エージェント」リリースの背景

請求書の受け取り方法は、郵送やメール添付のPDF、さらには取引先のWebサイトにログインしてその都度ダウンロードするなど、多様化しています。そんななか、経理や事業部の担当者は、これらの請求書を手作業で確認・取得・管理しており、そこに多くの時間を割いてきました。

特に、各種請求書発行ツールから送付されるリンクからの受け取りは、ID・パスワードを入れてダウンロードしなければいけないものも多く、これまで自動化が進みづらい領域でした。結果として、作業工数の増加や受領漏れの発生など、多くの企業でさまざまな課題が生じていました。

そこで、このような課題を解決するため、バクラクでは「証憑取得エージェント」を開発しました。人の手で行っていた定型的な請求書の取得業務をAIエージェントに任せることで、担当者はより付加価値の高い業務に集中できる環境を構築します。

「証憑取得エージェント」の特徴

「証憑取得エージェント」は、取引先から送付される請求書や領収書などの証憑を、自動で収集・管理するAIエージェントです。 メールに添付されたPDFや、ID・パスワードが必要なWebサイト上の請求書など、あらゆる経路から送付される証憑を自動で取得します。

＜主な特徴＞

・取得業務の完全自動化

毎月決まった日付に定期的な取得が必要なケースでも、メール証憑が発行されて届くケースでも、様々なケースにおいてAIエージェントが証憑の取得が必要かを確認し、自動で証憑の取得からデータ化までを実行します。担当者による手動ダウンロードや確認作業は不要となります。

・多様な取得先に対応

メール添付のPDFはもちろん、これまで自動化が難しかった鍵付きのファイルや請求書発行ツール、ログインが必要なWebサイトからも、証憑をAIが自動でダウンロードします。

・セキュアな情報管理

取得した証憑データやログイン情報は、強固なセキュリティ体制のもと、安全に管理されます。

バクラクAIエージェントとは

「バクラク AIエージェント」は、企業内の定型業務を自動化し、生産性を向上させるためのAI機能群です。これまでは支出管理領域において、申請レビューエージェントや仕訳エージェントなどを提供してきました。

今回の「証憑取得エージェント」が加わることで、証憑の受け取りから仕訳・支払、そして保管に至るまで、支出管理業務全体のDXをさらに強力に推進してまいります。

＞＞バクラクAIエージェントシリーズはこちら(https://bakuraku.jp/ai/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_term=251017&utm_content=pressrelease_aibpo)

バクラク請求書受取とは

請求書特化のAI-OCRと会計ソフトへのシームレスな連携で手入力ゼロの請求書処理を実現する、クラウド請求書受領ソフトです。仕訳データや振込データも自動で生成。電子帳簿保存法、インボイス制度にも対応しています。

https://bakuraku.jp/invoice

バクラク申請とは

バクラク申請は、申請・承認・稟議などの内部統制を自社のルールに合わせて作成可能な上、AI-OCRを活用し手入力ほぼゼロを実現するワークフローシステム。稟議データを「バクラク請求書」へ自動連携、仕訳・FBデータも自動作成。承認・却下はチャットアプリからも可能です。

https://bakuraku.jp/workflow

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

https://bakuraku.jp/

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。 AI SaaS「バクラク」事業、Fintech事業、Ai Workforce事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/