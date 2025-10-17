TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」 喜多川海夢 浴衣ver.フィギュア予約受付開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、「“手に取れる”新しい物語」をコンセプトとしたフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」の新作アイテムとして、TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」 喜多川海夢 浴衣ver.の予約受付を、カドスト、キャラアニ.comなどで予約受付中です。本フィギュアの予約締切は2025年11月19日（水）を予定しています。

TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」よりヒロインの喜多川海夢を1/7スケールで立体化。

第12話の夏祭りの際に着用していた浴衣姿で、普段の海夢とは一味違うナチュラルめなメイクも再現しました。

詳細は、「KDcolle（KADOKAWAコレクション）公式サイト（ https://kdcolle.kadokawa.co.jp/ ）」をご覧ください。またカドスト、キャラアニ.comでは予約開始となっておりますのでお見逃しなく！

・カドスト（ https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302402003460 ）

・キャラアニ.com（ https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B25A01840 ）

・商品名：TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」 喜多川海夢 浴衣ver.

・仕様：プラスチック製塗装済み完成品

・スケール：1/7スケールフィギュア

・全高：約250mm

・企画制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）

・発売元：KADOKAWA

・販売元：グッドスマイルカンパニー

・価格：21,780円（税込）

・予約締切日：2025年11月19日（水）

・お届け時期：2026年2月予定

【権利表記】

(C)福田晋一/SQUARE ENIX ・「着せ恋」製作委員会

■KDcolle（KADOKAWAコレクション）とは

～コンテンツホルダーならではの魅力あふれるフィギュアを皆様に～

KADOKAWAのフィギュアブランドKDcolle（KADOKAWAコレクション）。数々の作品を生んできたKADOKAWAにしかできない魅力あふれる企画とクオリティーで、“わくわくドキドキ”させるフィギュアを世界の人にお届けいたします。KDcolleが贈る新しい物語にご期待ください！！