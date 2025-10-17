¶ËºÌ¿§¤ËæÆ¤±¤ë·¹´ñ¼Ô¡¢¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡ª¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ÅÁ¾µDX¡×¤òCSÊüÁ÷ Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¤Ë¤Æ10/29(¿å)20¡§30¤è¤êÊüÁ÷¡ª
ÅÁ¾µ¿Í¡¦¾®¶¶·úÂÀ¤ÈÊ¿Àî·òÂÀÏº¥¢¥Ê¡¢¤½¤·¤Æ¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤Ê¤É¤òÅÁ¾µ»î¹ç¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÅÁ¾µDX¡£
º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½é¤È¤Ê¤ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥éー¡É¶ËºÌ¿§¤ËæÆ¤±¤ë·¹´ñ¼Ô¡É¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¡£
ÈÖÁÈÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¦¥Ê¥®¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¶¶´°Á´¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Âç²ñFotune Dream¤Ç¤Î3»î¹ç¤Èº£Ç¯4·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¡È½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î²£¹Ë¡ÉÎ¤Â¼ÌÀ°á»Ò¤¬Sareee¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¥Áー¥à200¥¥í¤È·ãÆÍ¤·¡¢Fortune Dream»Ë¾å½é¤Î¥á¥¤¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿»î¹ç¤Î·×4»î¹ç¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁ°È¾¤ÎÅÁ¾µ»î¹ç¤Ï¡¢¥¦¥Ê¥®½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯¡¢KAIRI¤È¤Î¥É¥êー¥à¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£KAIRI¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÃÄÂÎ¤ÎWWE¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥ì¥¹¥éー¡£¤³¤ÎÌ´¥«ー¥É¤ò¥¦¥Ê¥®¡¢¾®¶¶¤¬²òÀâ¡£
¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ï1991Ç¯¡¢2¡¦23¸å³Ú±àÂç²ñ¤«¤é3»î¹ç¤ò¤ªÆÏ¤±¡£ÅÁ¾µ»î¹ç¤ÏÆüËÜ½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿²ø´ñÇÉ¥ì¥¹¥éー¤Î¥¶¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ïー¥Ä¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡£¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¤È¥Þ¥¤¥Æ¥£°æ¾å¤¬·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤ò¥¦¥Ê¥®¤È¾®¶¶¤¬²òÀâ¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î2»þ´Ö¤ÏÉ¬¸«¡ª
¡ãÊüÁ÷ÆüÄø¡ä
¥×¥í¥ì¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ÅÁ¾µDX
¡Ê7¡Ë¥²¥¹¥È¡§¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«
10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë20¡§30～22¡§30¡¡½é²óÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë3¡§00～5¡§00¡¡ºÆÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®
¡ÚÅÁ¾µ»î¹ç¡Û¡¡
¡¦2023Ç¯6·î14Æü¡¡¸å³Ú±à¥Ûー¥ë¡¡FD8¡¡Freedom Dream¡¡KAIRIvs¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«
¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á£±.¡¡
¡¦2024Ç¯6·î12Æü¡¡¸å³Ú±à¥Ûー¥ë¡¡FD9¡¡Vivid¡¡Dream¡¡ÅÄÃæ¾ÅÍ¡¢¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«vsÅÚ°æÀ®¼ù¡¢À¤Íå¤ê¤µ
¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á£².
¡¦2025Ç¯£´·î16Æü¡¡¸å³Ú±à¥Ûー¥ë¡¡FD10¡¡BEAST Match¡¡Dream¡¡ÅÄÃæ¾ÅÍ¡¢¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«vsÀÐÀî½¤»Ê¡¢¥ì¥Ç¥£¡¦C
¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á£³.
¡¦2025Ç¯£´·î16Æü¡¡¸å³Ú±à¥Ûー¥ë¡¡FD10¡¡Fortune Dream¡¡Î¤Â¼ÌÀ°á»Ò¡¢Sareeevs¶¶ËÜÀé¹É¡¢Í¥±§
¡¦1991Ç¯2·î23Æü¡¡¸å³Ú±à¥Ûー¥ë¡¡ÅÄ¾å¡¡ÌÀ¡¢¾®ÀîÎÉÀ®vsÀîÅÄÍøÌÀ¡¢µÆÃÏ¡¡µ£
¡ÚÅÁ¾µ»î¹ç¡Û
¡¦1991Ç¯2·î23Æü¡¡¸å³Ú±à¥Ûー¥ë¡¡¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¡¢¥Þ¥¤¥Æ¥£°æ¾åvs¥¶¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ïー¥Ä
¡¦1991Ç¯2·î23Æü¡¡¸å³Ú±à¥Ûー¥ë¡¡»°Âô¸÷À²¡¢¾®¶¶·òÂÀvs¥Æ¥êー¡¦¥´¥Ç¥£¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¡¦ÊüÁ÷ÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡Ú¾®¶¶·úÂÀ¡ß¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥« Ï¢Ì¾Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û
¥×¥í¥ì¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÅÁ¾µDX¤Ë¤´½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®¶¶·úÂÀ¤µ¤ó¤È¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¤µ¤óÏ¢Ì¾¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¤òÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯10·î17Æü(¶â)17¡§00～2025Ç¯11·î30Æü(Æü)23¡§59
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸
https://www.gtasu.com/present/denshodx07/
¢¨¾Ü¤·¤¤±þÊç¾ò·ï¤Ê¤É¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶1-6-1¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ïー22³¬