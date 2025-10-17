韓国発バッグブランド vunque（ブンク）、秋の装いを彩る新作バッグを発売｜「Rico Leather Charm」プレゼントキャンペーン実施中！

株式会社 MXN JAPAN

ゴシックなムードをロマンティックに昇華させた、vunque（ブンク）の2025年秋冬コレクションが登場。

ブランドならではの洗練された感性で、クラシカルな雰囲気と現代的なエレガンスを融合させています。

「vunque（ブンク）」バッグブランドについて

「vunque（ブンク）」は、“どこにでも”を意味するイタリア語に由来した韓国発のバッグブランドです。

お客様とともに、どこへでもスタイルとライフスタイルを提案していくという想いが込められています。

「論理的に最もシンプルなのが真実である」という信念のもと、ミニマルでありながらもさりげなく個性が光るデザインが多くの共感を集めています。

STAND OILやMatin Kim、OSOIなど韓国発バッグブランドが注目を集める中、vunque（ブンク）は洗練されたユニークなデザイン感性で人気を高めている、韓国を代表するバッグブランドの一つです。

「VWD（Vunque Wednesday Drop）」について

vunque（ブンク）では、毎週水曜日に注目アイテムを紹介する独自企画「VWD（Vunque Wednesday Drop）」を展開中。

シーズンごとの新作や限定アイテムを、ビジュアルポスターとともに発信しています。

今回の「VWD」では、人気シリーズ「Perfec Flap Chain Shoulder M」から、深みのある新色 Plum Wine が登場。

秋冬の装いに上品なアクセントを添える、vunqueらしい洗練カラーに注目です。

「今週の新作ラインナップ」Pick Up

Perfec Flap Chain Shoulder M Plum Wine

柔らかく上質なゴートレザーを使用した、しなやかなチェーンショルダーバッグ。

ほんのりとした艶が上品でモダンな印象を与え、サイドファスナーで収納力もアップ。

ショルダーにもクロスボディにもアレンジできる万能アイテムです。

素材：天然山羊革

サイズ：24.5x16.5x10cm

https://vunque.jp/products/perfec-flap-chain-shoulder-m-plum-wine

Goth Leather Ribbon Charm Black

スタッズとアイレットを組み合わせたリボンシェイプのチャーム。

ゴスロマンティックなムードを漂わせ、フェミニンでありながらも力強い印象を与えるデザインポイントです。

素材：メタル

サイズ：11.5x17.5cm（ナスカンを含む）

https://vunque.jp/products/goth-leather-ribbon-charm-black

Magpie Goth Stud Card Wallet Black

ベストセラーのMagpieカードウォレットに、スタッズをあしらった新デザインが登場。

しっとりとしたハラコ素材が手に馴染み、上品でリュクスな印象を演出します。

コンパクトながら収納力に優れた、vunqueの人気ウォレットです。

素材：天然山羊革

サイズ：10.5x7.7cm

https://vunque.jp/products/magpie-goth-stud-card-wallet-black

Toque Balaca Goth Card Wallet Powder Pink

Balacaラインのリボンディテールを2Dで表現したカードウォレット。

スタッズで描かれたリボンが、シックさと愛らしさを引き立てます。

ハンドメイドの温もりが感じられる、vunqueらしい上品なデザインです。

素材：天然牛革

サイズ：10.5x7x1cm

https://vunque.jp/products/toque-balaca-goth-card-wallet-powder-pink

10月17日（金）12:00 ～ 10月27日（月）18:00の期間中、

vunque（ブンク）公式オンラインストアにて30,000円（税込）以上お買い上げのお客様へ、

「Rico Leather Charm」キーホルダーをプレゼントいたします。

レザーの質感とレッドのステッチが秋のスタイルに映える、

vunqueならではの限定ノベルティをこの機会にぜひお楽しみください。

※プレゼントは1注文につき1点までとなります。

※なくなり次第、終了とさせていただきます。

ブランド公式サイト/SNSの概要

公式オンラインショップ ｜https://vunque.jp

公式SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/vunque_official/

公式LINEアカウント｜https://page.line.me/415jyoqx

【株式会社MXN JAPAN 会社概要】

会社名｜株式会社MXN JAPAN

所在地｜〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1-3 PMO五反田ビル10F

代表者｜代表取締役 崔 瀚友

会社HP｜https://www.mxn.co.jp/ja/