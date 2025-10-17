京都発・女性アパレルEC Eim（エイム） 10/24～名古屋 POP UP 開催！

朝日放送グループホールディングス株式会社

朝日放送グループホールディングス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：西出 将之）のグループ会社で、女性アパレルEC事業を手掛ける株式会社 Eim（本社：京都市、代表取締役社長：岡 勇蔵）は、このたび名古屋にて POP UP STORE を開催いたします。

POP UP 限定の先行販売アイテムもご用意しており、2025 FALL WINTER コレクションのラインナップを実際にお手に取ってご覧いただける貴重な機会となっております。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115665/table/66_1_86a89324374d66b874c81e26aa3f9003.jpg?v=202510171257 ]

イベント概要

今回の POP UP STORE では、各ブランドともにオリジナル商品を中心とした秋冬アイテムや、先行販売商品を多数取り揃えております。

また、対象金額をご購入いただいたお客様には、eimオリジナルグッズをプレゼントいたします。

※先着順・数量限定のため、なくなり次第終了となります。ご了承ください。

スペシャルゲスト

名古屋 POP UP では、ゲストとして 人気インフルエンサーkimina さん(@___kimi3___)にも立っていただきます(24日予定)。

会場ではI_amコラボレーションアイテムのサンプル展示も予定しておりますので、ぜひお楽しみに。

お問い合わせ先

[担当者イメージ]

お問い合わせは、下記フォームよりお願いいたします。

https://eim-online.com/pages/contact