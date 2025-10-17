『JAPAN SENSES』日本橋三越本店で開幕～未来へと飛躍する日本のものづくり、伝統芸能からトークショーまで日本の“魅力”を一堂に

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

日本橋三越本店は2025年10月22日（水）～11月4日（火）の期間、本館・新館 各階にて『JAPAN SENSES』を開催します。 脈々と受け継がれてきた日本の伝統・文化・美意識。世界に誇れるその奥深い価値をあらためて見つめ直し、現代の感性と響き合わせ、未来へと飛躍する日本のものづくりにフォーカスしご紹介をする『JAPAN SENSES』。

今回は、ものづくりだけでなくこの精神のもと、伝統芸能の公演、著名人によるトークなど、多彩なプログラムを通じて五感に訴えるイベントも開催します。

会期初日には「第73回 中央区観光商業まつり／第15回 東京まん真ん中 味と匠の大中央区展」のオープニングイベントを、そして10月24日(金）から3日間は「江戸東京伝統芸能祭」のプレイベントを開催し、伝統と現代が出会う〈場〉として多様な体験をお届けします。

和楽器とピアノの女流ユニットによる、伝統と革新が織りなす美しい響き

「第73回 中央区観光商業まつり／第15回 東京まん真ん中 味と匠の大中央区展」のオープニングイベントとし、90周年を迎えた国の重要文化財でもある本館1階 中央ホールにて和楽器とピアノの女流ユニット「白衣天人（びゃくえてんにん）」による演奏会を開催します。和楽と洋楽、伝統と革新が織りなす美しい響きをお届けします。

「第15回 東京まん真ん中 味と匠の大中央区展」オープニングイベント

日時：2025年10月22日(水）午前10時～午前10時30分

場所：日本橋三越本店 本館1階 中央ホール

江戸東京の伝統芸能が集結し、「江戸東京伝統芸能祭」として来年1月より新たにスタート！

大中央区展についてはこちら :https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/chuo_50

東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団によって昭和43年度より開催されてきた「都民芸術フェスティバル」。今年度よりその伝統芸能部門を再編し、「江戸東京伝統芸能祭」として開催されます。

新たにスタートする「江戸東京伝統芸能祭」は、古から江戸、東京でさらに発展を遂げ、現代に受け継がれている江戸東京の伝統芸能をそろえ、江戸の「粋」を再発見し、体感できるフェスティバルとして2026年1月～3月に開催されます。この度、10月24日(金)からの26日(日）の期間、日本橋三越本店でオープニングイベントを開催します。東京を形づくる豊かな芸術文化を発見する3日間です。

「花のお江戸の伝統芸能祭！」オープニングイベント

日時：2025年10月24日(金)・25日(土)・26日(日) 各日 1回目 13:00／2回目 16:00

場所：日本橋三越本店 本館1階 中央ホール

主催：東京都／公益財団法人東京都歴史文化財団／江戸東京伝統芸能祭実行委員会

蔦屋重三郎を語る IN 日本橋 脚本家・森下佳子さんトークショー

NHKで放送中の大河ドラマ 「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」をはじめ、 数々の大ヒット作品を手掛ける脚本家・森下佳子さんをお招きして、 ご当地「日本橋」の印象や作品の裏話、今後の見どころについてお話いただくトークイベントです。

日時：2025年10月27日（月）午後3時～（約45分）

場所：日本橋三越本店 本館1階 中央ホール

出演者：森下佳子、藤並英樹（大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」制作統括）

主催 ： 中央区・中央区観光商業まつり実行委員会

催し物のご紹介

『大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」パネル展 in 日本橋三越本店』

□2025年10月22日(水)～10月27日(月) ［最終日午後6時終了］

□日本橋三越本店 本館7階 催物会場 特設会場

■主催：NHK財団

一例のご紹介

衣・食・住そして芸術まで。幅広いラインナップで今、出会える、新しい日本の感性をご紹介します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8372/table/2999_1_a8d1e24f96a14c9e7f53944356e76cb8.jpg?v=202510171227 ]『JAPAN SENSES』の詳細をみる :https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/japansenses_50

『JAPAN SENSES』

2025年10月22日(水)～11月4日(火)

日本橋三越本店 本館・新館 各階

