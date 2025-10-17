【東京ドームホテル】過去最大級イルミネーションと連動！窓一面が輝く夜景確約ステイ＆“スノードーム”をイメージした限定20台の純白ケーキが登場

株式会社 東京ドームホテル

東京ドームホテル（所在地：東京都文京区後楽1-3-61、代表取締役社長 総支配人：棟方史幸）は、東京ドームシティのウィンターイルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』開催期間と連動し、冬期限定のカクテルやケーキ、宿泊プランを販売いたします。

東京ドームシティでは2025年11月17日(月)～2026年3月1日(日)の期間、「SNOW DOME」をテーマとした東京ドームシティ ウィンターイルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』を開催いたします。東京ドームホテルでは、上記期間に合わせてイルミネーションを表現したオリジナルカクテルや限定20台のクリスマスケーキ、イルミネーションを客室から満喫できる夜景確約の宿泊プランなどを通して、お客様に特別な冬の思い出をご提供いたします。

東京ドームホテルのクリスマスツリー

テーマは「Colorful Harmony」

伝統的な赤とゴールドのツリーに、鮮やかなカラフルオーナメントを加えることで、多様な色彩が共鳴しあう、華やかなツリーに仕上げました。

それぞれの色は、訪れる人々の個性や思い出を象徴し、様々な想いをツリーに集結させたような、温かなクリスマスを演出いたします。

設置期間：2025年11月6日(木)～12月25日(木)

イルミネーションカクテル「Snow Gift」（スノーギフト）(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/bar2000-illumination/)

東京ドームホテル クリスマスツリーイメージ「Snow Gift 」（スノーギフト）

6階バー「2000」でご用意するのは、雪景色のイルミネーションに包まれて大切な人に贈るギフトをイメージした、ゴールドのリボンが煌めく真っ白なカクテル。目の前に広がる東京ドームシティの夜景を眺めながらお楽しみいただけます。

イルミネーションカクテル「Snow Gift」（スノーギフト）販売概要

期 間：2025年11月17日(月)～2026年3月1日(日)

時 間：19:00～23:00（ラストオーダー：フード 22:00 ／ ドリンク 22:30）

料 金：\3,000

※表示料金はサービス料・消費税込みの料金です。

場 所：6F バー「2000」

※ドレスコードがございます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。

※バー「2000」では、20歳未満の方のご入店をお断りしております。

お問い合わせ：バー「2000」TEL.03-5805-2299（受付時間19:00～23:00）

イルミネーションカクテル(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/artistcafe_illumination/)「Lumina」（ルミナ）(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/artistcafe_illumination/)

「Lumina」（ルミナ）

43階スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」でご用意するのは、ウォッカとアップルジュースを合わせた、リンゴの爽やかさが際立つカクテル。グラスの淵をシュガースノースタイルで仕上げ、冬の煌めきを表現しました。東京ドームシティ ウィンターイルミネーションを見下ろしながらお楽しみください。

イルミネーションカクテル「Lumina」（ルミナ）販売概要

期 間：2025年11月17日(月)～2026年3月1日(日)

時 間：11:30～22:00（ラストオーダー 21:30）

料 金：店内 \2,000 ※表示料金はサービス料・消費税込みの料金です。

スタンディングバー \1,740 ※表示料金は消費税込みの料金です。

※店内をディナータイムにコース料理以外でご利用の際は、 お一人様\700（サービス料込み）のテーブルチャージが加算されます。

場 所：43F スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」

お問い合わせ：レストラン予約 TEL.03-5805-2237（受付時間10:00～19:00）

イルミネーションカクテル「クリスタルツリー」・「ホリデーウィズユー」(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/rilassa-illumination/)

画像左：ホリデーウィズユー（ノンアルコールカクテル） / 画像右：クリスタルツリー

3階スーパーダイニング「リラッサ」でご用意するのは、煌めくイルミネーションをイメージしてパールパウダー入りのリキュールを使用した幻想的なカクテル「クリスタルツリー」。ライチのやさしい甘さとローズマリーの香りが、透き通るような余韻を引き立てます。また、「ホリデーウィズユー」はふんわり甘いミルキーな炭酸に、果肉たっぷりのいちごシロップを合わせたノンアルコールカクテル。 きらめく星形シュガーがグラスの中で輝き、ホリデー気分を盛り上げます。

イルミネーションカクテル「クリスタルツリー」・「ホリデーウィズユー」販売概要

期 間：2025年11月17日(月)～2026年3月1日(日)

時 間：

【平日】ランチ11:30～15:00（ラストオーダー14:30） ／ ディナー17:00～21:30（ラストオーダー21:00）

【土・日・祝日】ランチ11:00～15:00（ラストオーダー14:30）／ ディナー17:00～21:30（ラストオーダー21:00）

※特定日は【土・日・祝日】の営業時間となる場合がございます。

料 金：

「クリスタルツリー」\1,200

「ホリデーウィズユー」\900（ノンアルコールカクテル）

※表示料金はサービス料・消費税込みの料金です。

※ドリンクのご提供はランチブッフェ・ディナーブッフェをご利用のお客様に限ります。

場 所：3F スーパーダイニング「リラッサ」

お問い合わせ：レストラン予約 TEL.03-5805-2237（受付時間10:00～19:00）

クリスマスケーキ「ドーム・ド・ネージュ」【限定20台】(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/christmascake/)

ドーム・ド・ネージュ

『TOKYO SNOW DOME CITY』イルミネーションのテーマである「SNOW DOME」をイメージした真っ白なクリスマスケーキ。ホワイトチョコレートのドームの中には、淡雪に見立てた白苺を飾りました。

クリスマスケーキ「ドーム・ド・ネージュ」販売概要

予約期間：2025年11月5日(水)～12月19日(金)

予約方法：お電話またはご来店、東京ドームホテル 公式ウェブサイトにて承ります。

料 金：\9,500（消費税込み）

サイズ：直径18cm×高さ10cm

※限定20台

※アルコール不使用

場 所：3F スーパーダイニング「リラッサ」

お受け取り期間：2025年12月20日(土)～12月25日(木)（受付時間11:00～20:00）

お受け取り場所：3F スーパーダイニング「リラッサ」

ご予約・お問い合わせ：レストラン予約 TEL.03-5805-2237（受付時間10:00～19:00）

「東京ドームシティ ウィンターイルミネーション宿泊プラン」(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay/plan/stay-illumi/)

この季節に煌めく東京ドームシティの夜景を間近に見渡せるお部屋をプレミアムフロア・スタンダードフロアにてご用意いたします。温かいお部屋で寛ぎながら、過去最大のスケールで華やかな白い光に包まれる景色を目の前でご満喫いただけます。

客室例：プレミアムルーム ツイン客室例：スタンダードツインルーム「東京ドームシティ ウィンターイルミネーション宿泊プラン」販売概要

期 間：2025年11月17日(月)～2026年3月1日(日)

※一部除外日がございます。

【プレミアムフロア（限定5室）・スタンダードフロア （限定20室）】

料 金：

プレミアムフロア：1泊1室2名様ご利用の場合 お一人様\19,220～

スタンダードフロア：1泊1室2名様ご利用の場合 お一人様\16,150～

※室料・朝食・サービス料・諸税込み

※スタンダードフロアはご朝食なしプランのご用意もございます。

※チェックイン 14:00 ／ チェックアウト 11:00

内 容：

(1)お部屋は東京ドーム側確約

(2)東京ドームシティ アトラクションズ アトラクション1回券付き（プラン大人料金に対しお一人様1枚）

予約受付：【インターネット予約限定】2025年10月17日(金)11:00～

お問い合わせ：宿泊予約 TEL.03-5805-2222（受付時間9:30～18:00）

東京ドームシティ ウィンターイルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』(https://www.tokyo-dome.co.jp/illumination/)

今年の東京ドームシティの冬のテーマは「SNOW DOME」。21回目を迎えるウィンターイルミネーションは、約100万球のLEDライトで装飾し、過去最大のスケールとなります。「スノードーム」や「雪」をイメージした展示が楽しめ、東京ドームシティ全体が華やかな白い光に包まれます。たくさんの光で輝く、この冬だけの特別な演出をお楽しみください。

東京ドームシティ ウィンターイルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』開催概要

名 称：TOKYO SNOW DOME CITY

テーマ：SNOW DOME

期 間：2025年11月17日(月)～2026年3月1日(日)

場 所：東京ドームシティ全域

時 間：17:00～24:00 ※イベント内容は、状況により変更となる場合がございます。

お問い合わせ：東京ドームシティ わくわくダイヤル TEL.03-5800-9999

東京ドームホテル開業25周年について

詳細を見る :https://www.tokyodome-hotels.co.jp/anniversary/

東京ドームホテル（所在地：東京都文京区後楽1-3-61、代表取締役社長 総支配人：棟方史幸）は、2025年6月1日(日)に開業25周年を迎えました。2000年の開業以来、これまでご愛顧いただいた多くのお客様への感謝の気持ちを込めて、2025年1月1日(祝・水)より1年間、開業25周年を記念したイベントや各種フェア、商品をご用意いたします。なお、情報につきましては順次公開してまいります。

「“楽しい”をもっと-」をスローガンに展開する記念イベントやフェア、商品を通じて、当ホテルがビジョンとして掲げる「楽しさ度ランキングＮo.1ホテル」を表現しながら、未来への挑戦と発展を続けてまいります。

東京ドームホテル

東京ドームホテルは、都心最大級のエンターテインメントエリア「東京ドームシティ」に2000年6月1日に開業しました。JR山手線内の中心、歴史的遺産に囲まれた文京区に位置し、丸の内・大手町エリアから車、電車で約10分という地の利を生かし、ビジネス、レジャー、観光に最適のロケーションです。東京ドームシティが包含すべき3つの要素、「観る」「遊ぶ」「寛ぐ」の「寛ぐ」を担い、また、単にリラクゼーションを提供するだけのホテルではなく、「楽しさ」や「遊び心」を盛り込んだ、エンターテインメント性あふれるホテルの姿を目指します。地下3階、地上43階の高層ビルは、高さ155m、延床面積105,856.6平方メートル で、客室1,006室、レストラン＆ラウンジ9店（ホテル外直営店1店含む）、大中小宴会場15室のほか、チャペル・神殿などの婚礼施設、屋外プールなどを備えています。



所在地：東京都文京区後楽1-3-61

TEL：03-5805-2111（代表）

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/

