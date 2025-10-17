[Bowers & Wilkins キャンペーン情報] 高音質スピーカーケーブルプレゼントキャンペーン実施のお知らせ

株式会社ディーアンドエムホールディングス

Bowers & Wilkinsは、2025年10月17日（金）より「高音質スピーカーケーブルプレゼントキャンペーン」を実施いたします。

対象購入期間中に700 S3シリーズのステレオスピーカー（1組）をご購入の上、ご応募いただいた方全員に、700 S3シリーズにベストマッチなAudioQuestの高音質スピーカーケーブル「Rocketシリーズ」の「Rocket 33.2」または「Rocket 11」（3m / ペア / シングルバイワイヤ / 金メッキバナナプラグ仕様）をプレゼントいたします。

尚、ご応募の受付は2025年10月31日（金）より行います。それ以前に応募フォームにアクセスいただいてもご応募いただけませんのでご注意ください。

AudioQuestは米国カリフォルニア州に本拠を置く高級ケーブルブランドであり、同社のケーブルはBowers & Wilkinsの英国内の開発拠点においてリファレンスケーブルの一つとして採用されています。



応募条件

対象購入期間中に対象のステレオスピーカー（1組）をご購入いただいた方

キャンペーン期間

対象購入期間：2025年10月17日（金）～ 2026年1月12日（月）

応募締切：2026年1月19日（月）23時59分

対象製品

700 S3シリーズ

702 S3 Signature、705 S3 Signature

702 S3、703 S3、704 S3、705 S3、706 S3、707 S3

https://www.bowerswilkins.com/ja-jp/speakers/loudspeakers/700-series

※センタースピーカー、スピーカースタンド、サブウーファーは当キャンペーンの対象外です。

プレゼント賞品

- 702 S3 Signature、705 S3 Signature、702 S3、703 S3、704 S3をお買い上げの方Rocket 33.2（3m / ペア / シングルバイワイヤ / 金メッキバナナプラグ仕様）希望小売価格：105,600円（税込）- 705 S3、706 S3、707 S3をお買い上げの方Rocket 11（3m / ペア / シングルバイワイヤ / 金メッキバナナプラグ仕様）希望小売価格：56,100円（税込）

https://dm-importaudio.jp/audioquest/lineup/sc/rocket/index.html

応募方法

下記の応募フォームに必要事項をご記入いただき、１.対象製品ご購入時の領収書またはレシートと２.対象製品の保証書の画像をアップロードの上、ご応募ください。

高音質スピーカーケーブルプレゼントキャンペーン応募フォーム

https://req.qubo.jp/soundunited/form/700S32510

※2025年10月31日（金）受付開始予定

応募時に必要なもの

対象製品購入時の領収書またはレシート

対象製品の保証書

※ 対象製品購入時の「領収書またはレシート」と「保証書」を購入製品の「型名」、「製造 No.」、「購入日付」が分かるように並べて１枚の写真になるように撮影してください。

ご注意

- 対象のステレオスピーカーを1組ご購入いただくと当キャンペーンにご応募いただけます。- センタースピーカー、スピーカースタンド、サブウーファーは当キャンペーンの対象外です。- 対象製品1組のご購入につき1回のご応募に限らせていただきます。- 日本国内に在住の方からのご応募に限ります。また、賞品の日本国外への発送はできません。- 個人売買、オークションサイト、フリマアプリ等で購入された製品は当キャンペーンの対象外です。- 中古品、B級品、アウトレット品は当キャンペーンの対象外です。- 賞品は、2026年1月下旬よりご応募順に順次発送いたします。3月末までに全ての発送を完了する予定ですが、諸事情により発送が遅れる場合があります。- お申し込み内容に不備があった場合は、応募は無効とさせていただきます。- 弊社にて不正な応募と判断した場合は、応募は無効とさせていただきます。- ご応募の際にお預かりしたお客様の個人情報は当キャンペーンの発送のためにのみ使用いたします。また、弊社が定めた個人情報保護方針に則り適正に管理いたします。個人情報保護方針についてはBowers & Wilkinsのウェブサイト（https://www.bowerswilkins.com/ja-jp/privacy-policy）をご覧ください。

キャンペーンに関するお問合せ

D&Mお客様相談センター

TEL. 0570-666-112 / 050-3388-6801

受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日、弊社休日を除く）



Bowers & Wilkinsについて

1966年に英国で設立されたBowers & Wilkinsは、50年以上にわたり高性能オーディオ技術の最前線において業界をリードし続けてきました。Bowers & Wilkinsは、革新性と音質の新たな基準となるホームスピーカー、ヘッドフォン、カスタムインストール製品、カーオーディオ製品を設計・製造することで、数え切れないほどの賞と世界有数のレコーディングスタジオやミュージシャンからの称賛を受けてきました。この評価は、最上級のサウンドと比類のないリスニング体験を追求する私たちの揺るぎない姿勢に向けられたものです。

www.bowerswilkins.com/ja-jp