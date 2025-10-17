今年で創業90周年を迎えた「吉田カバン」のブランド＜PORTER（ポーター）＞の“MONOCHOROME”がバーニーズ　ニューヨーク六本木店・神戸店・福岡店に登場

機能性や利便性の最高峰を目指し、場所や天候、さらにそこで生活するさまざまな趣味や嗜好、意志を持つさまざまなパーソナリティーに溶け込みます。






BACK PACK


価格：\143,000（税込）


サイズ：W:295mm/H:490mm/D:180mm





DAYPACK


価格：\ 121,000（税込）


サイズ：W:280mm/H:480mm/D:155mm





MESSENGER BAG


価格：\ 110,000（税込）


サイズ：W:415mm/H:290mm/D:135mm





MESSENGER BAG（S）


価格：\93,500（税込）


サイズ：W:330mm/H:270mm/D:110mm





2WAY TOTEBAG


価格：\99,000（税込）


サイズ：W:330mm/H:360mm/D:130mm


イベント概要

2025年10月17日（金）～10月27日（月）バーニーズ　ニューヨーク神戸店1F・福岡店1F


2025年10月18日（土）～10月27日（月）バーニーズ　ニューヨーク六本木店2F



※イベント内容は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。


お問合せ先

バーニーズ　ニューヨーク


TEL 050-3615-3600（受付時間 11:00 - 19:00 / 1月1日を除く）