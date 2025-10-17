株式会社バーニーズ ジャパン

今年で創業90周年を迎えた「吉田カバン」のブランド＜PORTER（ポーター）＞の”MONOCHOROME”がバーニーズ ニューヨーク六本木店・神戸店・福岡店に登場。＜ポーター＞ブランド１年半ぶりとなる新作“MONOCHROME”は、“カバンひとつで“をコンセプトに、「あらゆるシーンに溶け込み、あらゆる用途に対応するカバンを作りたい」というメッセージが込められています。

機能性や利便性の最高峰を目指し、場所や天候、さらにそこで生活するさまざまな趣味や嗜好、意志を持つさまざまなパーソナリティーに溶け込みます。

BACK PACK

価格：\143,000（税込）

サイズ：W:295mm/H:490mm/D:180mm

DAYPACK

価格：\ 121,000（税込）

サイズ：W:280mm/H:480mm/D:155mm

MESSENGER BAG

価格：\ 110,000（税込）

サイズ：W:415mm/H:290mm/D:135mm

MESSENGER BAG（S）

価格：\93,500（税込）

サイズ：W:330mm/H:270mm/D:110mm

2WAY TOTEBAG

価格：\99,000（税込）

サイズ：W:330mm/H:360mm/D:130mm

イベント概要

2025年10月17日（金）～10月27日（月）バーニーズ ニューヨーク神戸店1F・福岡店1F

2025年10月18日（土）～10月27日（月）バーニーズ ニューヨーク六本木店2F

※イベント内容は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

お問合せ先

バーニーズ ニューヨーク

TEL 050-3615-3600（受付時間 11:00 - 19:00 / 1月1日を除く）