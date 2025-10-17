【病児の未来を応援】岡山を中心に活躍する企業・林ケミック様から、”入院や長期療養する子どもたち“を支える認定NPO法人へ50万円の寄付金贈呈

認定特定非営利活動法人ポケットサポート

認定NPO法人ポケットサポート（事務局：岡山県岡山市、代表理事：三好祐也）は、工場やプラント向けの専門商社・株式会社林ケミック（本社：岡山県玉野市、代表取締役社長：林拓世）から、社会貢献活動の一環として寄付金50万円の贈呈を受け付けました。

病気の子どもたちが「ひとりじゃない」と感じ、安心して学び、未来に挑戦できる環境づくりを目指す当団体の活動「学習支援」「復学支援」「交流活動」に寄付金を全額活用されます。これに伴い、2025年10月29日（水）に岡山市北区の当団体事務局にて贈呈式を開催いたします。



＊認定NPO法人ポケットサポート公式サイト：https://www.pokesapo.com(https://www.pokesapo.com/)

■寄付に至った経緯と想い

夏休みの宿題を職員や大学生ボランティアと取り組む様子

林ケミックでは、若手社員を中心に「SDGs推進チーム」を立ち上げ、持続可能な社会の実現に向けた活動を展開しています。

その活動の中で、「日本の産業界に貢献する」というテーマのもと「子どもの未来を支援し、これからの産業界の担い手を育てる」というコンセプトを掲げ議論を重ねてきました。どのような子どもたちが支援を必要としているかをチームで考える中で、病気と向き合う子どもたちを応援したいという声が集まり、学習・復学支援を行っているポケットサポートの活動に共感し、今回の寄付が実現しました。

「子どもたちの明るい未来のために微力ながら役立てていただきたい」という林ケミックの思いが込められた寄付となっています。

交流支援拠点で夏休みの宿題を頑張った後にカードゲームを楽しむ様子

■贈呈される寄付金の使途

認定NPO法人ポケットサポートでは病気とともに生きる子どもたちやご家族を支えるため、年間約20回、県内各地への出張や支援拠点で交流イベントを実施しています。イベントに参加された方からは、「先輩の姿を見て、息子も進学の夢をもつようになった」「入院中に友だちになった子と再会でき、本当に嬉しかった」といった喜びの声を多数いただいています。

この度賜りましたご寄付は、子どもたちが安心して集える居場所づくりや、未来への一歩を支える学習・復学支援のために、大切に活用させていただきます。

■ポケットサポート代表理事コメント

この度、株式会社林ケミック様からのご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

病気とともに生きる子どもたちが、安心して学び、未来に挑戦できる環境づくりは、私たちの最も重要とする活動です。今回のご寄付は、まさに林ケミック様の理念と重なり合うものであり、子どもたちやご家族に大きな勇気を与えてくださいます。

この温かいご支援を、子どもたちの力強い一歩につなげて参ります。

認定NPO法人ポケットサポート 代表理事 三好 祐也

■贈呈式開催概要

日時：2025年10月29日（水）10:00～11:00

会場：認定NPO法人ポケットサポート事務局（岡山市北区春日町7-21-103号室）

内容：寄付金50万円の贈呈、感謝状の贈呈、活動紹介

■株式会社林ケミック 会社概要

会社名：株式会社林ケミック

創 業：1910年

所在地：岡山県玉野市玉原3-2-2

林ケミック公式ホームページ



株式会社林ケミックは、1910年に創業し、造船、化学、石油精製、電力、食品、半導体など幅広い産業分野で活躍する企業です。中四国、九州一円にガスケット・パッキン等のシール材をはじめとした販売や各種防食ライニング工事など、お客様の多様なニーズにお応えし、大事な社会インフラであるパイプラインを支え続けています。



公式ホームページURL：https://www.h-chemic.co.jp/

■認定NPO法人ポケットサポート について

病気や障害のある子どもたちが「学び」や「交流」の機会を失わないように、学習支援や復学支援、ピアサポート活動を行っています。子どもたちが「未来を生きる力」を育み、地域全体で応援できる社会を目指しています。



団体名：認定NPO法人ポケットサポート

代表理事：三好 祐也

所在地：岡山県岡山市北区春日町7-21-103号室

URL：https://www.pokesapo.com/

■本件に関するお問い合わせ先

認定NPO法人ポケットサポート（担当：奥田）

TEL：086-289-8528

E-mail：info@pokesapo.com

URL：https://www.pokesapo.com/