急増中の《リチウムイオンバッテリー火災》に備える「ピグ(TM)オブシーディアン(TM) リチウムイオンバッテリー シリーズ」4製品を同時発売。

〈熱暴走・緊急時〉の炎や有毒ガスを遮断する「ファイヤーブランケット」

エー・エム・プロダクツ株式会社

「ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケット」は、熱暴走や緊急の発火時にバッテリーへかぶせるだけで、火炎・破片・有毒ガスの飛散を抑えることができる製品です。

約1,000℃の高温に90分間耐える性能（BS476 Part 22試験合格）を備え、緊急時にも高い安全性を発揮します。

従来製品と比較して、リチウムイオンバッテリーの直接発火に対応するダブルレイヤー構造（高耐熱）を採用した〈BAT310A〉や、大判サイズの〈BAT313A〉など、多様なラインナップをご用意しています。

●対象：中～大型のリチウムイオンバッテリー

電動工具／自転車／バイク・スクーター／ハンドリフト／フォークリフト／自動車／トラック／バン／その他大型の機器など

●ラインナップ

BAT310A ： 縦299cm×横4m ・ ダブルレイヤー構造（高耐熱） (https://www.ampro.co.jp/products/bat310a/)

BAT311A ： 縦6m×横6m ・ シングルレイヤー構造(https://www.ampro.co.jp/products/bat311a/)

BAT312A ： 縦6m×横8m ・ シングルレイヤー構造(https://www.ampro.co.jp/products/bat312a/)

BAT313A ： 縦9m×横12m ・ シングルレイヤー構造(https://www.ampro.co.jp/products/bat313a/)

●製品動画[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=NnIqG6lAur0 ]

〈無人・輸送・保管時の発火〉に対応する高強度アルミ製「セーフティケース」

「ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー セーフティケース」は、衝撃・振動に強い高強度アルミ製ケースで、ケース内にバッテリーを保管・輸送することで、無人時などの発火リスクに対応します。

アルミ製の外殻は、UN規格・米軍規格に準拠した強度を備えながら、ステンレス製に比べて軽量で取り扱いが容易で、万が一バッテリー火災が発生した場合には、難燃性・帯電防止仕様の内装素材により、炎の外部放出を防ぎ、ケース外側の温度上昇を抑制します。

●適合規格

・UN3480／UN3481対応（IATA PI965～967）

国際危険物輸送規格「UN包装等級X」認証取得済み

・米軍規格「MIL-STD-810」準拠

・IP65相当の防塵・防水性能

●対象：小～中型のリチウムイオンバッテリー

モバイルバッテリー／電動工具／ドローン／EVバイク／AGV／フォークリフト／ポータブル電源／蓄電池ユニット／その他中～小型の機器やバッテリーパックなど

●ラインナップ

BAT250A ： 外寸 縦29cm×横38cm×高さ18cm(https://www.ampro.co.jp/products/bat250a/)

BAT251A ： 外寸 縦39cm×横58cm×高さ25cm(https://www.ampro.co.jp/products/bat251a/)

BAT252A ： 外寸 縦59cm×横58cm×高さ25cm(https://www.ampro.co.jp/products/bat252a/)

BAT253A ： 外寸 縦52cm×横78cm×高さ41cm(https://www.ampro.co.jp/products/bat253a/)

BAT254A ： 外寸 縦79cm×横118cm×高さ51cm(https://www.ampro.co.jp/products/bat254a/)

●製品動画[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_d5n6r1yM0w ]

〈無人・輸送・保管時の発火〉の炎と熱を抑制する「セーフティビーズ」「セーフティピロー」

「セーフティビーズ」と「セーフティピロー」は、高温時に特殊な発泡ガラスビーズが融解し、バッテリーを包み込むことで化学反応による熱や、炎の拡大を抑制することができる製品です。

セーフティビーズ

「ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー セーフティビーズ」は、発泡ガラスビーズそのものをバッテリー梱包の際に流し込み、使用する製品です。

セーフティピロー

「ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー セーフティピロー」は、セーフティビーズを難燃性不織布の袋に充填した製品で、緩衝材として梱包しやすい形状で、輸送中のズレや転倒も防止します。

●対象：小～中型のリチウムイオンバッテリー

モバイルバッテリー／電動工具／ドローン／EVバイク／AGV／フォークリフト／ポータブル電源／蓄電池ユニット／その他中～小型の機器やバッテリーパックなど

●ラインナップ

「セーフティビーズ」

BAT100A ： 約11kg(https://www.ampro.co.jp/products/bat100a/)

「セーフティピロー」

BAT110A ： 縦25cm×横25cm×厚み5.1cm 20個/箱(https://www.ampro.co.jp/products/bat110a/)

BAT111A ： 縦43cm×横53cm×厚み5.1cm 8個/箱(https://www.ampro.co.jp/products/bat111a/)

●製品動画[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=BbsmMq30SFI ]

お問い合わせフォーム

エー・エム・プロダクツでは、製造現場・施設の安全対策製品を多数取り揃えています。

製品の導入に関するご相談やご質問は、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

お問い合わせフォーム :https://www.ampro.co.jp/contact/

エー・エム・プロダクツ株式会社 マーケティング部 〈沼田〉まで

TEL:03-5481-9002