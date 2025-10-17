足圧分布測定システム『F-Scan GO』の国内販売を開始

ニッタ株式会社

ニッタ株式会社（大阪府大阪市、代表取締役社長 北村精一）はこの度、タクタイルセンサ分野で世界的に高い評価を受ける米国TEKSCAN社の足圧分布測定システム『F-Scan GO』の国内販売を開始しましたので、お知らせいたします。

当社はこれまで、お客様の多様なニーズに応えるべく、超薄型センサユニットの開発や「フットビュー」シリーズの展開を通じて、医療機関を中心に幅広い分野でご愛用いただいてまいりました。この度新たに発売する『F-Scan GO』は、TEKSCAN社の最新技術を搭載した足圧分布測定システムです。

◆『F-Scan GO』主な用途

- バイオメカニクス研究- 歩行分析・下肢機能の可視化- 足部ケア・臨床応用（足病・糖尿病ケア等）- スポーツ医学・パフォーマンス評価

◆新製品『F-Scan GO』の主な特長

- 完全ワイヤレス化による高い自由度

『F-Scan GO』は完全ワイヤレスでの測定を実現。これにより、測定対象者の動きをより自然な状態で計測でき、歩行やスポーツなど多様なシーンでの活用が可能です。

- 軽量・コードレス設計

軽量かつコードレスで、屋内外を問わずあらゆる環境で自由に測定できます。

- 業界最高水準のセンサ

センサは0.28mmの超薄型で、最大966セルの高解像度。足や靴の形状に合わせて

トリミングでき、フィット感と測定精度を両立しています。

- 高機能ソフトウェア

高解像度センサと連携し、靴内の圧力を正確に測定。直感的なインターフェースに

より、データの収集・分析・表示を効率的に行えます。

臨床用「Foot VIEW」と研究用「Foot VIEW PRO」の2種類のソフトウェアを用意し、用途に応じた最適な解析が可能です。

- 多用途・高い汎用性

医療・研究・スポーツ分野など、幅広い用途で活用可能。

◆販売開始日：9月29日

◆ご参考

足圧分布測定システムとは

足の裏にかかる圧力（足圧）を視覚的・定量的に測定・分析する装置や技術のことです。歩行や立位時のバランス、重心の動き、荷重の偏りなどを把握するために使われ、医療・リハビリ・スポーツ・研究分野などで広く活用されています。

面圧分布測定システム製品 | ニッタ株式会社(https://www.nitta.co.jp/product/sensor/)

◆製品に関するお問合せ先：

ニッタ株式会社 工業資材事業部 化成品事業グループ

営業部 デバイス営業課 東京支店

TEL：03-6744-2720 FAX：03-6744-2721

◆会社概要

会社名 ：ニッタ株式会社 （東証プライム 証券コード：5186）

所在地 ：大阪府大阪市浪速区桜川四丁目4-26

創業 ：1885年3月

代表取締役：石切山靖順、北村 精一

事業内容 ：伝動・搬送用ベルト、カーブコンベヤ、道路橋用伸縮装置、樹脂製ホース・チューブ＆継手、空気清浄エアフィルタ、モニタリング製品、ロボット用自動工具交換装置、食品用ロボットハンド、感圧センサシート、感温性粘着シートなど。CNTの独自技術（２G-Namd (TM)）を展開中。

ニッタ株式会社｜ニッタグループオフィシャルサイト(https://www.nittagroup.com/jp/)