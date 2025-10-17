『俺だけレベルアップな件：ARISE OVERDRIVE』新トレーラーを公開

ネットマーブルジャパン株式会社

●新映像で最新のゲームプレイシーンを初公開

●開発者インタビュー映像（英語字幕）を同時公開、開発秘話や新情報を紹介

●「TwitchCon San Diego 2025」で新コンテンツを含むデモ版を出展



ネットマーブルは、11月17日（月）にPC向（Steam、Xbox PC）の全世界同時発売を予定している最新作アクションRPG『俺だけレベルアップな件：ARISE OVERDRIVE』において、最新トレーラー映像を公式Youtubeで公開いたしました。

・『俺だけレベルアップな件：ARISE OVERDRIVE』新トレーラー

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-DbLH3OKvBc ]

今回公開した新トレーラーでは、2025年11月17日（月）に予定しているXbox（PC）およびSteamでの正式リリースに先駆けて、新たなゲームプレイシーンを公開しています。

また、同時公開の開発者インタビュー映像（英語字幕）では、『俺だけレベルアップな件：ARISE OVERDRIVE』の詳細なゲーム紹介や、PC・コンソールタイトルとして開発が進められている本作の開発秘話など、さまざまな内容を紹介しております。

・『俺だけレベルアップな件：ARISE OVERDRIVE』開発者インタビュー映像（英語字幕）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=GP3z41d6OvE ]

さらに、『俺だけレベルアップな件：ARISE OVERDRIVE』は10月17日から19日までアメリカのサンディエゴ・コンベンションセンターで開催される「TwitchCon San Diego 2025」に出展中です。会場では、新機能や追加コンテンツを含むデモバージョンプレイを体験できます。

『俺だけレベルアップな件：ARISE OVERDRIVE』は、没入感のある高品質なグラフィック、戦略的な戦闘システム、そして奥深い成長要素を特徴としています。プレイヤーは主人公「水篠旬」の君主としての姿を操作し、最大4人で協力しながらのマルチプレイを実装しており、戦略的な戦闘やダイナミックなボス戦を体験できます。

◆『俺だけレベルアップな件：ARISE OVERDRIVE』とは◆

全世界累計143億を超えるPV数を誇るオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にし、コンソールとPC向けに開発した最新アクションRPGです。最大4人で挑む協力レイドバトルや「影の君主」へと完全覚醒した水篠旬のストーリーなど多彩なコンテンツが登場いたします。

本作品では、コンソール・PCゲームならではの操作性にもこだわり、ガードやパリィ（弾き）といったアクションのほか、成功時に発動するQTE（クイックタイムイベント）によって、爽快感あふれるバトルを楽しめます。

◆俺だけレベルアップな件：ARISE OVERDRIVEについて◆

［ タイトル ］ 俺だけレベルアップな件：ARISE OVERDRIVE

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応端末 ］ PC・コンソール

［ 価格 ］ 未定

［ サービス開始日 ］ 2025年11月17日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) DUBU(REDICE STUDIO), Chugong, h-goon 2018 / D&C MEDIA

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.

※記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。