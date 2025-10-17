Honeys（ハニーズ）公式オンラインショップ17周年記念！10/17(金)より感謝祭セールを開催！

株式会社ハニーズホールディングス

株式会社ハニーズホールディングス(本社所在地：福島県いわき市、代表取締役社長：江尻英介)が展開するレディースブランドHoneys(ハニーズ)は、ハニーズ公式オンラインショップの開設17周年を記念し、2025年10月17日(金)10：00から21日(火)13：59まで、オンライン限定の感謝祭セールを開催します。期間中、公式オンラインショップ掲載アイテムが全品15%OFFとなり、これからの季節に活躍するアイテムをお得にお買い求めいただけます。

Hoenys公式オンラインショップ開設17周年感謝祭

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/default.aspx

感謝祭期間中は、秋冬シーズンに活躍するニットやアウター、あったか小物をはじめ、幅広いラインアップを特別価格でご提供いたします。今季の新作を含め、オンラインならではの豊富な商品からお気に入りをお選びいただけます。ぜひこの機会にお買い物をお楽しみください。

■Honeys 公式オンラインショップ

■Honeys公式アプリ

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/contents3/app.aspx

■店舗受け取りサービス

オンラインショップで注文した商品を、全国のお好きな店舗でお受け取り＆お支払いが可能です。外出のついでに受け取れて便利にご利用いただけます。

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/contents3/store-receipt.aspx

■ハニーズについて

ハニーズが多くのお客様に支持される一番の理由は、魅力的な3つのオリジナルブランドの展開です。多様な感性と幅広い年齢層に応えるブランド構成を強みに、高感度・高品質・リーズナブルプライスを軸として、お客様の声を商品づくりに反映し、寄り添う会社であり続けます。多様なライフスタイルをカバーするブランド展開で、手に取りやすくご満足いただける商品をご提供するファッションサプライヤーを目指しています。

＜URL＞https://www.honeys.co.jp/

