ポッドキャスト発の子育て・教育系コミュニティ『子育てジャンヌダルク 民の会』、FANTSにて本格始動！

株式会社スタジアム

株式会社スタジアム（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：森川智仁）が提供するオンラインコミュニティプラットフォーム「FANTS（ファンツ）」にて、関西国際学園グループ学園長の中村久美子氏が主宰するオンラインコミュニティ『子育てジャンヌダルク 民の会』が開設されました。

このサロンは、人気ポッドキャスト『子育てジャンヌダルク』をきっかけに誕生したコミュニティです。2025年10月に配信100回を迎えるいま、教育や子育てについての悩みや関心を共有しながら、学園長と直接つながれる特別な体験や交流を提供し、リスナー同士が笑顔と元気を広げていく場として注目されています。

■「子育てジャンヌダルク 民の会」の特徴

『子育てジャンヌダルク 民の会』は、教育や子育てに関心を持つ保護者が、安心して学び・交流できるオンラインコミュニティです。番組のパーソナリティである学園長・中村久美子氏とビジネスマネージャー・世良田ゆかり氏とともに、教育現場の裏側や国際教育のリアルな知識を学びながら、子育てに関する不安や疑問を共有できます。

ここでしか聴けない楽屋トーク、リアルイベントでの交流、オリジナルグッズなど、コンテンツや体験も充実。同じ悩みや関心を持つ仲間とつながりながら、「子どもの未来を一緒に考えたい」という想いを前向きな力に変えていける場となっています。

■主宰者プロフィール

中村久美子

関西国際学園 学園長／さくらインターナショナルスクール創業者

0～18歳の子どもたちが通う学園を設立。外見からは想像できない関西弁で、人々を魅了するパッション溢れる3人の子を持つ女性社長。

・ポッドキャスト：https://open.spotify.com/show/07v0nYHQrZp04oxYjWlWqS

・公式サイト：https://www.kansai-intlschool.jp/

・コミュニティ入会サイト：https://kosodatejoanofarc-salon.fants.jp/

■オーナーメッセージ

「世界中で子育てを頑張るお父さん、お母さんの味方でいたい」

教育の話って、正論ばかりが飛び交って、本音を話せる場って意外と少ないんです。

でも、親だって迷うし、間違えるし、不安になることばかり。

だからこそ、私たちがこの番組で何よりも大切にしてきたのは、聴いて“ちょっと元気になること”。

『子育てジャンヌダルク 民の会』では、さらに深く、もっと自由に、子育てのこと、教育のこと、一緒に話して笑って考えられる場所にしたいと思っています。

■主なコンテンツ

■料金プラン

- 楽屋トーク（月1回）番組の舞台裏をのぞけるフリートークです。ここだけの“収録より面白い”裏話をお届けします。- オフ会（不定期開催）パーソナリティ2人とランチ会・お茶会など、リアルでつながる交流イベントを実施します。- スクールツアー（月1回）関西国際学園の教育現場を実際に見学できるツアーです。学園の理念に触れる貴重な体験ができます。- オリジナルグッズ販売コミュニティ限定のオリジナルアイテムを購入することができます。- KUMI CHANNEL学園長おすすめの本、映画、美容法や健康法など、幅広い分野の「推し」をシェアします。- ゆかりん家母、先生、関西人として3つの顔を持つゆかり先生が日常を綴ります。

スタンダードプラン：月額 1,100円（税込）

・楽屋トーク（月1回の動画配信）

・オフ会&ランチ会の購入権

・スクールツアーへの購入権

ゴールドプラン：月額 5,500円（税込）

・楽屋トーク（月1回の動画配信）

・オフ会&ランチ会の優先購入権

・スクールツアーへの優先購入権

ダイヤモンドプラン：月額 11,000円（税込）

・スタンダードプランのすべての特典に加えて、 プレミアム限定のポストカード（学園長のメッセージ入り）が届きます。

お申し込みはこちら(https://kosodatejoanofarc-salon.fants.jp/)

※ページに遷移していただき、月額利用費を確認し、【入会する】をクリックしてください。

■FANTSで広がる「子育て・教育」のコミュニティ

FANTSでは近年、教育・美容・キャリアなど幅広いテーマのコミュニティが増える中、「子育てや教育に関する悩みを共有したい」「安心して学べる場がほしい」といったニーズに応えるコミュニティが注目されています。動画・ライブ・チャット・イベント・決済などを一元管理できるFANTSの仕組みは、専門的な知識と日常の経験を融合させたい実践者に支持されています。

『子育てジャンヌダルク 民の会』は、教育現場での豊富な経験を持つ学園長・中村久美子氏が主宰するコミュニティです。人気ポッドキャストをきっかけに誕生し、教育や子育てに迷いや不安を抱える保護者がつながり、元気や笑顔を分かち合える場として、多くの共感を集めています。

■FANTS（ファンツ）について

FANTSは、誰でもノーコードで自分だけのオンラインビジネス基盤を構築できる、オンラインコミュニティプラットフォームです。チャット、コンテンツ配信、講座販売、イベント管理、決済など、運営に必要な機能をオールインワンで提供しており、運営に必要な手間は最小限になっています。現在は、教育・美容・フィットネス・キャリア支援など、さまざまな領域の個人・法人の皆様にご利用いただいています。

公式サイト：https://fants.jp/

導入事例：https://fants.jp/client-stories

コミュニティ一覧：https://fants.jp/community

資料請求：https://fants.jp/download

■株式会社スタジアムについて

「めぐる情熱で組織とひとが輝く世界をつくる。」を経営理念に、2020年にサービス開始。オンラインコミュニティを支援するためのプラットフォーム提供と豊富な事例を活かした企画運営コンサルティングをサービス提供。芸能人やインフルエンサー、プロスポーツチーム、教育関係など幅広い層のオンラインコミュニティやオンラインスクール、企業向けの会員制サービスなど、累計決済金額は15億円を突破し、300以上のコミュニティにて広く活用されています。



会社名: 株式会社スタジアム

所在地: 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目13番23号 HARVEY FUSHIMI 3F

代表者: 代表取締役 森川智仁

事業内容: オンラインコミュニティプラットフォーム「FANTS」の企画・開発・運営

会社HP: https://ad.fants.jp/company

株主および持ち株比率: 株式会社スタメン100%