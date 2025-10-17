臨港パークに新たなランドマークが誕生　「横浜ティンバーワーフ」本日10月17日（金）開業

株式会社ドラフト

DRAFTが代表企業としてプロジェクト推進および事業を担う、横浜市のみなとみらい21地区の臨港パーク内における新たな複合施設「横浜ティンバーワーフ」が、本日 2025年10月17日（金）に開業したことをお知らせします。なお、10月17日（金）から19日（日）の3日間は、開業を記念したイベントとして野外フィルムビューングを臨港パーク内 横浜ティンバーワーフそばの潮入りの池エリアにて開催します。

「横浜ティンバーワーフ」は、横浜市のみなとみらい21地区最大の緑地である臨港パーク内に誕生する、カフェや野外レクリエーション支援機能を備えた複合施設です。木材をファサード全面に活用しトラス状に組み上げたダイナミックかつユニークな構成が特徴です。DRAFTが管理・運営を行う本施設では、海沿いに延びる遊歩道や広大な芝生広場が広がる臨港パークを基点に、横浜の都心臨海部における来街者の回遊性向上と新たな魅力を創出します。

横浜の新たなランドマーク「横浜ティンバーワーフ」

本施設の1階には、株式会社peace put（本社：福岡市/代表取締役：平子良太）が展開する話題の生ドーナツ専門店「I’m donut？（アイムドーナツ？）」と人気ベーカリーカフェ「dacō（ダコー）」がオープン。2階・3階には、株式会社CRAZYが手掛ける初のレストラン「CRAZY GRANDE MAISON」が2026年1月に開業予定です。同じく1月より、2階・3階にはランナーやウォーカーをはじめとしたアクティビティを楽しむ方々をサポートする、野外レクリエーション支援機能の運用も開始します。また、「横浜ティンバーワーフ」では年間を通して多彩なイベントを開催予定です。臨港パークを一体的に活用した野外アクティビティ、アート・フードイベント等、新たな体験価値の創出や臨港パークの賑わいの促進に取り組むとともに、地域に根付いた既存イベントとも連携することで、横浜の新たなシンボルとして人々の交流と新しい文化の創造を生み出します。その第一弾として、本日より19日（日）までの3日間、臨港パークにて開業を記念した野外でのフィルムビューイングを開催します。

開業記念イベント フィルムビューイングを開催 〈 10月17日（金）から3日間 〉

10月17日（金）～ 19日（日）の3日間、「横浜ティンバーワーフ」の開業を記念し、臨港パーク内 潮入りの池エリアにてフィルムビューイングを開催します。文化芸術が息づく横浜に誕生する、新たな賑わいを生み出すカルチャー拠点。そのオープニングを飾るイベントとして、アートやカルチャーの分野で活躍する方々によってセレクトされた映画を特別上映します。映画の上映に加え、会場内では映画とともに味わえるポップコーンやドリンク、野外での鑑賞にぴったりなポータブルクッションを販売。本施設1階のアイムドーナツ？やダコーでテイクアウトしたドーナツやパンとともに、気軽に立ち寄ってお楽しみいただけます。ダイナミックな建築を背景に、秋の心地よい風を感じながら映画を堪能できる特別なひとときをお過ごしください。

【映画のセレクターについて】

建築・音楽・アニメーション・文学・食--人々に感動や喜びをもたらし、人生を豊かに彩り続けているアートやカルチャーを牽引するクリエイティブな方々が、フィルムビューイングのセレクターとして集結。「横浜ティンバーワーフ」の建築を手掛けた山下泰樹（建築家）のほか、クリスタル・ケイ氏（アーティスト）、幅允孝氏（ブックディレクター）、平子良太氏（株式会社peace putオーナーシェフ）、アベル・ゴンゴラ氏（株式会社サイエンスSARU アニメーション監督）によって選ばれた映画作品を上映します。



【上映スケジュール】

◼︎10月17日（金）

12：30 ～ 『ブリグズビー・ベア』（2017年）

15：00 ～ 『EO イーオー』（2022年）

17：30 ～ 『ニュー・シネマ・パラダイス』（1988年）

◼︎10月18日（土）

12：30 ～ 『ベルヴィル・ランデブー』（2002年）

15：00 ～ 『ハーブ & ドロシー アートの森の小さな巨人』（2008年）

17：30 ～ 『グリーン ブック』（2018年）

◼︎10月19日（日）

12：30 ～ 『ブリグズビー・ベア』（2017年）

15：00 ～ 『メッセージ』（2016年）

17：30 ～ 『ラ・ラ・ランド』（2016年）

【イベント概要】

横浜ティンバーワーフ 開業記念イベント フィルムビューイング

開催日程：2025年 10月17日（金）～ 19日（日）

開催時間：12:00開場 ～ 20:00予定

会 場：神奈川県横浜市西区みなとみらい１ 臨港パーク 潮入りの池付近

https://maps.app.goo.gl/imL2U68AwBqLJjcr5

料 金：入場無料

主 催：DRAFT

共 催：パシフィコ横浜

※イベント内容や時間は、都合により変更となる場合があります。

※雨天・荒天時は中止します。

イベントに関する最新情報は、以下の公式サイト・Instagramをご確認ください。

公式サイトURL：https://yokohama-timberwharf.com

公式Instagram ：@yokohama_timberwharf_official

お問い合わせ ：contact@yokohama-timberwharf.com

店舗・サービス情報

1F - I’m donut？・dacō

新食感の生ドーナツ専門店「I’m donut？（アイムドーナツ？）」。「AMAM DACOTAN（アマムダコタン）」のアナザーブランドであるベーカリーカフェ「dacō（ダコー）」。オープンに合わせて、新たに開発した横浜臨港パーク店限定商品などを取り揃えています。アイムドーナツ？では約25種類のドーナツ、ダコーでは約50種類のパンと多彩なドリンクを取り揃え、訪れる方々に五感で味わう特別なひとときをお届けいたします。

営業時間：I’m donut？/ 8:00～19:00（完売次第閉店）

dacō / 8:00～19:00（L.O.18:30）

定休日 ：不定休（I'm donut？・dacōともに）

※最新情報や営業時間の変更については各店舗の公式Instagramで随時お知らせします。

I’m donut？インスタグラム：@im.donut（https://www.instagram.com/i.m.donut）

dacōインスタグラム：＠daco.pan（https://www.instagram.com/daco.pan）

2・3F - CRAZY GRANDE MAISON ※2026年1月オープン予定

株式会社CRAZYが手掛ける初のレストラン「CRAZY GRANDE MAISON」。「Immersive Table」をコンセプトに、料理・空間・演出を通じて、“食事に没入する”新たな体験をお届けします。完全予約制のレストランに加え、ワンランク上の料理を堪能できるレストランウェディングまで、多様なシーンで特別なひとときをお楽しみいただけます。

URL：https://crazygrandemaison-wedding.crazy.co.jp

2・3F - 野外レクリエーション支援機能 ※2026年1月オープン予定

横浜ティンバーワーフの 2 階・3階には、ランナーやウォーカーをはじめとしたアクティビティを楽しむ方々をサポートする野外レクリエーション支援機能を備えています。手荷物の預け入れが可能なロッカーやアクティビティ前後に着替えができる更衣室を完備し、臨港パークでの活動をより快適に楽しめる環境を整えています。ご利用の際は、3階「CRAZY GRANDE MAISON」にて受付後、スタッフより更衣室やロッカーの場所をご案内いたします。

営業時間：10:00～19:00

定休日：火曜日 ※2026年1～3月は月・火曜日定休

■施設概要

施設名称：横浜ティンバーワーフ（英名：YOKOHAMA TIMBER WHARF）

住 所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-5

主要用途：飲食店 / ウエディング、野外レクリエーション支援

建築面積：648.45平方メートル

延床面積：1,568.66平方メートル

構造規模：鉄骨造 地上3階

設 計：山下泰樹建築デザイン研究所（建築）

DRAFT（インテリア）

事業主 ：臨港パークプロジェクトチーム（代表企業：DRAFT）

着 工：2024年3月1日

竣 工：2025年5月30日

開業日 ：2025年10月17日

■DRAFTについて

インテリア、建築、プロダクト、ブランディングなどあらゆる領域で活動するデザイン会社。ALL HAPPY BY DESIGNの理念のもと、クリエイティブな視点で課題を解決し、デザインを通して社会に貢献することを目指している。

会社名：DRAFT

所在地：東京都港区南青山5-6-19 MA5

設立：2008年

URL：https://draft.co.jp

■本件に関するお問い合わせ

DRAFT 広報担当

TEL ：03-5412-1001（代表）

E-mail：contact@yokohama-timberwharf.com