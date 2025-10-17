大型ショッピングイベント　『Sanrio characters Special Anniversary Market（サンリオキャラクターズ スペシャルアニバーサリーマーケット）』を大丸福岡天神で開催

株式会社　大丸松坂屋百貨店

※2025年11月14日(金)は大丸福岡天神店にて「会員様限定特別ご招待会（天神孔雀祭）」を開催いたします。ご入場には、大丸発行のカード／大丸・松坂屋アプリ／大丸福岡天神店公式LINEいずれかをご提示ください。





2025年は株式会社サンリオのマイメロディとリトルツインスターズがそれぞれ50周年、クロミが20周年、そして機関紙「月刊いちご新聞」は創刊50周年を迎えたサンリオキャラクターズにとっては特別なイベントが重なるミラクルイヤー！
そんなサンリオキャラクターズの特別な一年をお祝いする大型ショッピングイベント「Sanrio characters Special Anniversary Market」が大丸福岡天神店にやってきます。


本イベントでは、それぞれのアニバーサリーイヤーを記念してデザインされたこのイベントでしか買えない限定商品を中心に、その他のサンリオキャラクターズのグッズなど約2,000点以上のアイテムをラインナップします。


会場装飾や購入者特典など、ショッピングをさらに盛り上げる企画も用意。是非お買い物を楽しんで、みんなでアニバーサリーイヤーをお祝いしましょう！





Sanrio characters Special Anniversary Market　


おすすめアイテムのご紹介



●マイメロディ クロミ50th＆20th Anniversary 限定商品例

▲ぬいぐるみS（マイメロディ、クロミ）　各・税込3,960円


▲マスコット（マイメロディ、クロミ）　各・税込2,860円


▲イニシャルキーホルダー（M・K）　各・税込1,210円


▲クリアファイル（全３種）　各・税込440円


▲マスキングテープ（全３種）各・税込550円



●リトルツインスターズ50th Anniversary 限定商品例

▲ぬいぐるみS（キキ、ララ）　各・税込3,520円


▲マスコット（キキ、ララ）各・税込2,200円


▲マスコット ユニコーン（PK、BL、WH）　各・税込2,200円


▲マスキングテープ（全３種）　各・税込550円


▲ポストカードセット　税込1,100円



●いちご新聞50th Anniversary 限定商品例

▲いちご新聞ステッカー（10種以上）　各・税込550円


▲いちご新聞ロゴキーホルダー（全６種）　各・税込880円


▲マスキングテープ　税込550円



●「Sanrio characters Special Anniversary Market」　キービジュアル限定アイテム例

▲クリアファイル　税込440円


▲クリアフステッカー　税込330円



●他にも様々な商品を展開！

【イベント限定】　絵画



▲The Strawberry News 50th Anniversary　　税込42,680円


ジュエリー絵画



▲ミルク3　Lサイズ　税込600,000円／XL３サイズ　税込1,631,300円

※上記の絵画2点は受注販売商品となります。


※上記以外の商品も多数、会場にて受注販売しております。





売場と期間によって絵柄が変わる！お買い上げ特典



アニバーサリーマーケットと対象のサンリオショップの売場で税込3,300円以上お買いあげの方に、先着にてオリジナルのミニフォトカード4種の中から決められた絵柄を1点配布いたします。


売場と期間によって絵柄が変わりますので、何度もお楽しみください。


※無くなり次第終了とさせていただきます。



【対象期間】　


2025年11月5日（水）～16日（日）



【対象店舗】


１.Sanrio 天神地下街店


▶第１弾　11月5日（水）～10日（月）　先着1,000名様




▶第２弾　11月11日（火）～16日（日）　先着1,000名様





２.Sanrio characters Special Anniversary Market　大丸福岡天神店 本館8階 催場


▶第１弾　11月5日（水）～10日（月）　先着1,000名様




▶第2弾　11月11日（火）～16日（日）　先着1,000名様





【注意事項】


※数量限定のため、各日無くなり次第配布終了となります。


※対象の売場にて1会計で3,300円（税込）以上のお買い上げいただいた方に1枚のお渡しとさせていただきます。


※各種クーポン・優待券を使用する場合は、割引後のお買いあげ金額3,300円以上(税込)が対象となります（レシート合算不可）。


※一部対象外商品がございます。





会場・商品に関する注意事項



※一部商品につきまして、購入数に制限がある場合がございます。会期前・途中に関わらず予告なく対象商品の追加や購入数を変更することがございます。詳細は会場にてご確認ください。


※商品ラインナップ、商品名、価格、デザイン、仕様は変更になる場合があります。


※ご購入後の不良品以外の返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。破損や紛失などにも対応できません。


※不良品の交換の場合は、商品ご購入時のレシートと現品を確認します。レシートを紛失された場合は対応できません。


※商品の数には限りがありますので、完売の際にはご容赦ください。


※商品の販売方法・ご入場のご案内方法につきまして、会期中に変更させていただく場合がございます。


※各商品は予告なく販売を延期、中止する場合がございます。


※各会場にて完売しているグッズの取り置きや予約受付、後日配送は対応しておりません。


※販売状況については本ページに記載はございません。販売状況は会場にてご確認ください。なお、商品の在庫に関するお問い合わせ（現在庫数や入荷予定時期など）についてはお答えしかねますのでご遠慮ください。


※グッズの転売は固く禁止させていただきます。転売行為が発覚した場合は入場をお断りさせていただきます。


※掲載されている商品につきまして、商品の入荷に遅延が発生する場合や、会期途中での販売開始、また販売自体を見送らせていただく可能性がございます。予めご了承ください。


※本イベントで販売する商品については、博多大丸各種カードのポイント付与、楽天ポイントの付与は対象外となります。


※大丸福岡天神店は株式会社大丸松坂屋百貨店のグループ会社です。





アクセス：


西鉄電車「福岡（天神）駅」


西鉄バス「天神大丸前」


西鉄バス「西鉄バスターミナル前」


地下鉄七隈線「天神南駅」



住所：810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店


TEL：092-712-8181（代表）



【大丸福岡天神店】


HP：https://www.daimaru.co.jp/fukuoka/


LINE：https://lin.ee/aBzxP4w


Instagram：＠daimaru_fukuoka（https://www.instagram.com/daimaru_fukuoka/）


X（旧Twitter）：@daimaruFUKUOKA（https://x.com/daimaruFUKUOKA）