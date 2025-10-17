福岡県岡垣町がクラウドファンディング型ふるさと納税を活用し４事業の寄付募集開始

福岡県岡垣町

福岡県岡垣町は、使い道を明確にして寄付を募るクラウドファンディング型ふるさと納税を活用して、次の４事業の寄付募集を開始しました。いずれの事業も令和７年１２月３１日（水）まで受け付けています。

【クラウドファンディング型ふるさと納税概要】

１．寄付募集事業

（１）子育て環境を充実させたい！【公園遊具の整備・１歳誕生月にクーポン支給等】

■目的：未来を担う町の子どもたちの健やかな成長のため、支援を募る

■目標寄付額：100万円

■URL：https://www.furusato-tax.jp/gcf/4751

（２）一生に一度の晴れ舞台をより華やかにしたい！【二十歳式フォトスポット設置】

■目的：二十歳式に特設ＳＮＳ映えスポットを設置し、二十歳の人同士、家族、友人と一緒に特別な一瞬を記録し一生の思い出を形にするため、支援を募る

■目標寄付額：100万円

■URL：https://www.furusato-tax.jp/gcf/4755

（３）真冬の駅をあたたかく、より華やかにしたい！【駅前イルミネーションの拡充】

■目的：駅にあたたかい空間をつくり来訪者の心を癒やすとともに、人々の交流を広げ、駅周辺のにぎわいづくりや地域経済の活性化につなげるため、支援を募る

■目標寄付額：100万円

■URL：https://www.furusato-tax.jp/gcf/4752

（４）みんなの目で地域の安全を守りたい！【青色回転灯パトロール車・防犯灯更新】

■目的：犯罪被害を未然に防止し住民の安全安心な生活を守るため、支援を募る

■目標寄付額：100万円

■URL：https://www.furusato-tax.jp/gcf/4750

２．その他

■目標金額に達しなかった場合でも、各事業の財源として活用させていただきます。

■目標金額以上の寄付をいただいた場合は、各事業に関連する施策の財源として活用させていただきます。