「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」Anime x Game Festival Korea 2025でのソウル公演の開催が決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、海外にて実施するライブツアー開催情報をお伝えいたします。

にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！ソウル公演開催決定！

VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」7周年を記念したライブツアー「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」のソウル公演開催が決定いたしました！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mc8M5Rg6Nac ]

出演ライバーや開催場所、購入特典情報、ならびにチケット情報については以下の開催概要、チケット情報、ブース出展情報、現地購入特典情報をご確認ください。

※本公演はYouTubeにて全編無料配信を予定しております。

開催概要

■公演名

にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！ソウル公演

(英語名：NIJISANJI WORLD TOUR 2025 Singin' in the Rainbow! Seoul Stage)

■公演詳細

【ソウル公演】

2025年12月7日(日) START 18:30(日本・現地時間)

会場：KINTEX 第1展示場 (Anime x Game Festival Korea 2025)

出演ライバー：桜凛月、魁星、ミン スゥーハ、セフィナ、浮奇・ヴィオレタ、マリア マリオネット

▼特設サイト

https://www.nijisanji.jp/events/nijisanji_worldtour2025/seoul-jp/

公演のチケットや公演に関する詳細は今後公開される続報をお待ちください。

ソウル公演 チケット情報

Anime x Game Festival Korea 2025 の RED STAGE で開催されるため、公演を観覧されるには Anime x Game Festival Korea 2025 の入場券が必要です。

Anime x Game Festival Korea 2025 の入場券に関する発売日などの詳細は Anime x Game Festival Korea の公式Webサイトおよび Anime x Game Festival Korea 公式Xをご覧ください。

Anime x Game Festival Korea公式Webサイト：https://www.agfkorea.com/

Anime x Game Festival Korea公式X：https://x.com/agf_korea

※本公演におけるネット配信視聴チケットの販売予定はございません。

ブース出展情報

「Anime x Game Festival Korea 2025」では、ソウル公演の実施以外にもにじさんじブースを出展いたします。

ソウル公演グッズの販売の実施と、「にじさんじWORLD TOUR 2025 出演者サイン入りフラッグ」および「寄せ書き用のフラッグ」、また、ソウル公演出演者以外のライバーを含むにじさんじ全体へのメッセージボードを設置いたします。

※ブース場所や販売グッズ、購入特典などの詳細は今後公開される続報をお待ちください。



新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時発信いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・NIJISANJI EN公式X：https://x.com/NIJISANJI_World

・Xハッシュタグ：#にじさんじWORLDTOUR2025 #SitRソウル

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸