宇奈とと25周年、“お客様とつくる”記念キャンペーン第1弾始動　川柳＆思い出ムービーの2大企画を展開

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

名代 宇奈ととは2025年12月7日に25周年を迎えます。

これまで支えてくださったお客様への感謝を込めて、10月18日（土）より「25周年記念キャンペーン」第1弾をスタートします。



第１弾のテーマは「お客様と一緒につくる25周年」。

川柳コンテストや思い出ムービーの募集など、誰もが参加できる“2大キャンペーン”を中心に、日常の中でも周年を感じられる企画を展開します。

この第1弾を皮切りに、皆さまへの感謝がさらに伝わるスペシャルな周年施策を予定しています。

■ 25年の感謝を胸に、次のステージへ

2000年、東京・新橋の一角に小さな店が生まれました。

それが、名代 宇奈ととの始まりです。

炭火の香りが漂う店先に、昼休みのサラリーマンが列をなし、“うまい・早い・安い”の三拍子でうなぎを楽しむ新しい文化が根づいていきました。

うなぎは特別な日のごちそうから、日常の活力源へ。

この価値観の転換こそが、宇奈ととの原点です。

そこから25年。

不況の波やコロナ禍を乗り越えながら、「うなぎを日常に」という想いは全国へ、そして海の向こうへ。

北海道から沖縄まで、さらにベトナム・シンガポール・タイと、世界にも“うなぎの元気”を届けてきました。

そして2025年、25周年。

創業の志を胸に、もう一度“お客様とともにある宇奈とと”へ。

これまで支えてくださった皆様への感謝を形にするため、

次の25年へとつながる参加型キャンペーンをスタートします。



宇奈ととは、世界中の人々に“うなぎで元気を届ける”ブランドとして、次の25年を歩みます。

名代 宇奈ととHP：https://www.unatoto.com/

お客様と一緒に盛り上がる、25周年の2大ニコニコキャンペーン

１．“宇奈とと愛”を五・七・五で！宇奈とと川柳コンテスト

あなたの“宇奈とと愛”を五・七・五で表現！

「うな丼」「日常の元気」など、宇奈ととにまつわる自由なテーマで川柳を募集します。

入選10名様には、SNSにて作品を公開！さらに、入賞者にはオリジナル金のどんぶりをプレゼント。



応募期間：2025年10月18日（土）～12月7日（日）

テーマ例：「うな丼で 午後もがんばる 昼休み」など

応募方法：特別フォーム（https://x.gd/d5aUK）から応募

※世界からの応募もＯＫです！

結果発表：12月22日（月）に宇奈とと公式SNSで発表

２．みんなでつくる！ニコニコ25周年記念ムービー

全国のお客様から、“宇奈ととでの思い出”写真や動画を募集します。

「うな丼でにこにこ」「みんなで乾杯」の瞬間など、あなたの宇奈とととの日常をぜひシェアしてください。

ご協力いただいた方には、豚汁無料券をプレゼント。

お送りいただいた写真や動画は、12月7日（日）に公式SNSで公開予定の『25周年記念ムービー』に使用されます。

応募方法：

１.宇奈ととでベストショットを撮影（写真・動画どちらでもOK）※推奨サイズ：9：16（縦長）

２.宇奈とと公式LINE（https://lin.ee/VgIF9Wsh）にデータを送信 ※締め切り：12月1日（月）

３.豚汁無料券がLINE上にて届きます。

４.SNSをフォローして、ムービーをお楽しみにお待ちください。

LINE：https://lin.ee/VgIF9Wsh

Instagram：https://www.instagram.com/nadai_unatoto/

X：https://x.com/nadai_unatoto

Facebook：https://www.facebook.com/unatoto

■Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

本社 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル33階

代表者 代表取締役社長 片平 雅之

設立 2003年5月20日

資本金 55,305,000円 （資本準備金341,532,620円）

市場 東京証券取引所グロース市場（証券コード 3474）

コーポレートサイトＵＲＬ https://g-fac.jp/

メディアサイトＵＲＬ https://gf-support.com/media



■本件に関するお問い合わせ

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

担当部署 管理本部

ＴＥＬ：03-5325-6868

mail：info@g-fac.jp