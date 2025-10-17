アイングループの全国の薬局において「薬と健康の週間」啓発活動を実施

株式会社アインホールディングス「薬と健康の週間」啓発ポスター

アイングループは、2025年10月17日～10月23日の期間において、厚生労働省、都道府県、日本薬剤師会及び都道府県薬剤師会が主催する「薬と健康の週間」の啓発活動に協力いたします。

「薬と健康の週間」は、医薬品や薬剤師等の専門家の役割に関する正しい知識を地域住民に浸透させることにより、市民の保健衛生の維持向上に寄与する事を目的としています。本取り組みは、当社グループが加盟する日本保険薬局協会が後援しており、本取り組みに賛同し、毎年当社グループ全国の薬局において活動しております。

■活動概要

実施期間 2025年10月17日（金）～10月23日（木）

対象店舗 全国のアイングループの薬局

内容 啓発ポスターの掲示、地域住民に向けた健康イベント等の啓発活動

当社グループは、2021年5月に特定した重点課題（マテリアリティ）のひとつである、「地域社会・取引先との連携」における取り組みとして、「地域社会との調和と共生を目指し、健康活動等を通じた社会貢献を推進する」を掲げております。地域の方へ医療や健康に関する啓発活動の開催、認知症サポーターの養成等の地域の健康維持・推進に向け積極的に取り組むことで、疾病啓発や早期発見の機会を創出し、より健康で持続可能な社会の実現に向け取り組んでまいります。

■当社グループのESGに関する取り組みの詳細は、下記よりご覧いただけます。

当社グループウェブサイト サステナビリティトップ（https://www.ainj.co.jp/corporate/sustainability/）



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アインホールディングス 経営企画室（広報）

TEL：03-5333-1812