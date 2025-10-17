第63回技能五輪全国大会に当社社員が出場します

株式会社クラフティア

2025年10月18日（土）愛知県国際展示場にて開催される、第63回技能五輪全国大会（電工職種）に当社技能職社員5名が出場いたします。

左から杉島選手・稲田選手・原井選手・荒木選手・大隈選手

■技能五輪全国大会について

技能五輪全国大会は、国内の青年技能者（原則23歳以下）を対象に、技能競技を通じ、青年技能者に努力目標を与えるとともに、技能に身近に触れる機会を提供しています。

全国大会は、各都道府県が行う地方予選で優秀な成績を残した選手が出場するもので、2年に1度開催される国際大会への派遣選手の選考会も兼ねています。

■出場予定の技能五輪選手

氏名：大隈 快人（おおくま かいと）21歳

代表県：佐賀県

コメント：3回目の出場です。自分自身の力を最大限発揮し、今年こそは「金メダル」を持ち帰ります。

氏名：荒木 優斗（あらき ゆうと） 21歳

代表県：長崎県

コメント：昨年の大会では悔しい結果に終わってしまったので、今年は必ず「金メダル」をとれるように頑張ります。

氏名：原井 真輝（はらい まさき） 20歳

代表県：佐賀県

コメント：今年こそは「金メダル」をとれるよう、本番では悔いが残らないように挑んでいきます。応援よろしくお願いします。

氏名：稲田 遥稀（いなだ はるき） 20歳

代表県：長崎県

コメント：初めての出場です。自信を持って普段通りの作業を心掛け、今までで一番良い作品を作れるよう頑張ります。

氏名：杉島 実翔（すぎしま みくと） 19歳

代表県：福岡県

コメント：初めての出場です。緊張すると思いますが、今までの練習で得た知識と経験で本番に挑みます。

■第63回技能五輪全国大会概要

主催者：厚生労働省/中央職業能力開発協会/愛知県

開催地：愛知県国際展示場

開催期間：2025年10月17日（金）～20日（月）

※電工職種は10月18日（土）

公式サイト：技能五輪全国大会 | WorldSkills.jp(https://worldskills.jp/nationalskills/)

■電工職種について

電工とは、ビルや工場、一般家庭の電気設備の工事のことであり、スイッチやコンセントの取り付け、産業用機械や照明への配線、電線を保護するための配管が主な職種です。

競技では、安全に確実に配線し、電気を安定して供給できるように臨機応変な対応が求められます。

本大会で優勝すると、2026年9月22日(火)～27日(日)に中国・上海（国家会展中心）にて開催される第48回技能五輪国際大会へ出場します。

以 上