インバウンド市場の最新トレンドと実践ガイド 【3社共催/無料セミナー】

株式会社ナビット


日本を訪れる外国人観光客の増加に伴い、観光業におけるインバウンド戦略の重要性がますます高まっています。



成功するためには、外国人旅行者のニーズを的確に捉え、効果的なマーケティングとサービスの提供が不可欠です。



本セミナーでは、インバウンド市場の最新トレンドや、実際に成果を上げている事例とともに、
インバウンド戦略を成功させるための実践的な手法やコンテンツなどをお伝えいたします。



異文化理解を深めた3つの企業のノウハウなどが含まれており今すぐに役立つ内容となっております。



10/16(木)～11/12(水)までの限定配信となりますので、
この機会にぜひお申込みください。



★ https://www.navit-j.com/inquiry/ba_inbound_sem_entryform.html ★



目次講師紹介＆セミナー概要


第1部：「東アジアのインバウンド市場の最新動向～今取り組むべき施策とは？～」

WAmazing株式会社
訪日マーケティングパートナー事業
横山 隼人

【講師プロフィール】
2017年　WAmazing入社。
訪日旅行予約プラットフォーム（OTA）のToC向けマーケティングの責任者を務め、
主に、台湾・香港からの訪日旅行者のアプリ利用や、WAmazingが保有する
全サービスのプロモーションに関わる。
2022年11月より「訪日マーケティングパートナー事業」の立ち上げ。
これまでのインバウンド向けの知見を活かし、企業様のインバウンドマーケティング支援を全方位で行う。



【セミナー概要】
インバウンドの需要が高まる中で、外国人がどのように行き先や、買うものを決めるのか。
選ばれるためにしなければならないことについて、インバウンドマーケティングについてお話しします。
　
アジェンダ
・インバウンド市場の最新動向
・旅行者の情報取得
・今取り組むべき施策とは？


＜こんな方におすすめ＞
・直近のインバウンド市場について知りたい方
・地方自治体やDMOを担当している広告代理店のご担当者さま
・インバウンドで売上を伸ばしたい企業様
　



第2部：「欧米豪の最新トレンドと効果的滞在プログラム」


地域ブランディング研究所
代表取締役
吉田 博詞

【講師プロフィール】
1981年広島県生まれ。(株)リクルート等を経て、2013年(株)地域ブランディング研究所設立。
全国の地方自治体や企業と連携し、持続可能に稼げる地域づくりを支援。
魅力的な日本の地域の文化・風習・景観・伝統工芸といったものを後世に残し、地域の文化・精神性を通して自己啓蒙につながる滞在プログラムの造成に携わる。
観光庁、農林水産省、文化庁等の各種事業の専門家を歴任。
執筆『リクルートOBのすごいまちづくりI・II』（共著、かもめ地域創生研究所、2019.2020）、観光経済新聞『私の視点（観光羅針盤）』2019年8月より連載中。



【セミナー概要】
・欧米豪の求める滞在像の変化
・富裕層向けの人気プログラム
・求められるストーリー性・地域DMC
・先進地のトピックス



第3部：「訪日外国人の心をつかむ！インバウンド活用術　～翻訳と路線図サービスのご紹介～」

株式会社ナビット
BS事業部　課長
加藤 真貴

【講師プロフィール】
2012年株式会社ナビット入社。
鉄道事業者とのパイプとなり、駅構内図や周辺情報の調査、デザイン制作、企画開発を行っている。
また、最新のソーシャルゲームアプリ等へのコンテンツ販売や
大手検索エンジンに利用実績のある法人データを顧客のニーズに合わせ提案を行っている。



【セミナー概要】
・路線図13のご紹介
・QR翻訳サービスのご紹介
・インバウンド向けコンテンツのご紹介
・ナビットのご紹介



日程・申し込み方法


【日　程】


10/16(木)～11/12(水)



【参加費】


無料



【視聴方法】


下記よりお申込みください。


スマホからでもご視聴いただけます。
是非ご覧ください！



https://www.navit-j.com/media/?p=107330



