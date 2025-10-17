ダンヒル x フリーズ・マスターズ・トークス 2025 オープニングナイトを開催

リシュモンジャパン合同会社左から右へ：アルトゥーロ・ガランシーノ、エリザベス・ウェイ、サイモン・ホロウェイ、エミリー・ハメン、ラッセル・トーヴィー、オリオール・カレン、マックス・ハード、シーナ・ワグスタッフ、トルルス・ブラースモ

英国を代表するメンズラグジュアリーハウスであるダンヒルは、フリーズ マスターズと共に、芸術、文化、デザインを横断した創造的な対話を推進するパートナーシップの第3弾となる、ダンヒル x フリーズ・マスターズ・トーク 2025の開幕を祝しました。

参加者は以下の通りです。

アルトゥーロ・ガランジーノ

エミリー・ハメン

エリザベス・ウェイ

サイモン・ホロウェイ

ラッセル・トヴェイ

オリオール・カレン

デヤン・スジック

トゥルス・ブラースモ

マックス・ハード

フローラ・ヴェスターバーグ

シーナ・ワグスタッフ

エドワード・ジョージ

マシュー・ハール

カール・ストレールケ

ダンヒルの旗艦店、歴史的な建造物ボートン・ハウスを舞台に行われたオープニングナイトでは、著名なゲストが集い、会話と交流を楽しみながら、現代英国の洗練されたおもてなしに包まれたひとときを過ごしました。シャンパンレセプションで華やかに幕を開けたのち、パラッツォ・ストロッツィ財団のディレクター、アルトゥーロ・ガランシーノ氏による、本年度初のトークセッションが行われました。深い洞察に満ちたディスカッションの後、ゲストはアルフレッズに移動し、英国の伝統を感じさせる3コースのディナーを堪能しました。

今年のテーマ「Woven Histories（織り込まれた歴史）」の幕開けを飾ったのは、ファッション史家のエミリー・ハメンとエリザベス・ウェイによる「Fashion as Art（アートとしてのファッション）」と題したセッションです。本セッションでは、美術館におけるファッションの位置づけとその可能性を探り、ファッションがデザイン、文化遺産、そして美術史の領域をいかに行き来しているか、その歴史と可能性を探る刺激的な議論が繰り広げられました。このトークは、トレイシー・エミン、アントニー・ゴームリー、グレン・ブラウン、ニコラス・カリナン、スーザン・ストロングなど、著名なアーティストを迎えて開催される一週間のトークシリーズの幕開けとなりました。

今年で3年目を迎えるダンヒル x フリーズ・マスターズ・トークは、過去と現在が交わるプラットフォームへと進化しています。その根底には、「創造性は、対話と交流の中で育まれる」という共通の信念が息づいています。

ダンヒルは、2026年まで本シリーズを継続して支援することを約束し、芸術、デザイン、現代的な英国スタイルを横断する創造的な対話を育む存在として、その役割をさらに強化していきます。

ラインナップは以下の通りです（すべて現地時間）。

10月15日（水）午後5時：クリストファー・ロスコ＆カール・ストレールケ

スピリチュアルな空間での出会い：マーク・ロスコとフラ・アンジェリコ

10月16日（木）午後1時：ウィリアム・ダルリンプル＆スーザン・ストロンジ

偉大なムガル：バーブルからバハドゥル・シャー・ザファルまで

10月16日（木）午後3時：グレン・ブラウン＆アルトゥーロ・ガランジーノ

ねじれたクラシック：オールドマスターの収集、展示、歪曲

10月17日（金）午後12時：エドワード・ジョージ＆マシュー・ハール ブラック・アトラス：

エドワード・ジョージ＆マシュー・ハールの対談

10月17日（金）午後4時：トレイシー・エミン＆ニコラス・カリナン 美術館での告白

10月18日（土）午後12時：アントニー・ゴームリー＆アルトゥーロ・ガランジーノ

新しいヒューマニズムの彫刻：アントニー・ゴームリーとの対談