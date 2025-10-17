¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¡¢°ì¿Í¾Î»ëÅÀ±ÇÁü¤«¤é¤ÎÆ°ºî¿äÄê¡¦À¸À®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÖUniEgoMotion¡×¤ò³«È¯
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯R&D¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¥ª¥Ö ¥¢¥á¥ê¥«¡Ê°Ê²¼¡¢PRDCA¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤Î±ÇÁü¤äÆ¬Éôµ°Æ»¤«¤é¡¢¸½ºß¤ÎÆ°ºî¿äÄê¤äÌ¤Íè¤ÎÆ°ºîÍ½Â¬¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëAIµ»½Ñ¡ÖUniEgoMotion¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤Î»ëÅÀ¤«¤éÆ°ºî¤òÍý²ò¡¦Í½Â¬¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç°ì¿Í¾Î»ëÅÀÆ°²è¤äÆ¬Éôµ°Æ»¤«¤é¤ÎÆ°ºî¿äÄê¤Ïµ»½ÑÅª¤ËÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¡¢»°¿Í¾Î»ëÅÀ¤Î²èÁü¾ðÊó¤ä¼þÊÕ¤Î¥·ー¥ó¾ðÊó¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢³«È¯¤·¤¿¡ÖUniEgoMotion¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î»°¿Í¾Î»ëÅÀ¤ä¥·ー¥ó¾ðÊó¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¿Í¾Î»ëÅÀÆ°²è¤äÆ¬Éô¤Îµ°À×¤«¤é¹âÀºÅÙ¤Ê3DÆ°ºî¤ÎºÆ¹½À®¡¦Í½Â¬¡¦À¸À®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢Àè¿ÊÀ¤¬¹ñºÝÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢AI¡¦Computer Vision¤Î¥È¥Ã¥×¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ëIEEE/CVF International Conference on Computer Vision¡ÊICCV¡Ë2025¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯10·î19Æü¤«¤é2025Ç¯10·î23Æü¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥« ¥Ï¥ï¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ²ñµÄ¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó³«È¯¤·¤¿¡ÖUniEgoMotion¡×¤Ï¡¢°ì¿Í¾Î»ëÅÀÆ°²è¤äÆ¬Éôµ°À×¤«¤é¹âÀºÅÙ¤Ê3DÆ°ºîºÆ¹½À®¡¦Í½Â¬¡¦À¸À®¤ò1¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÇÅý¹çÅª¤Ë¼Â¸½¤¹¤ëÀ¤³¦½é¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÅý¹ç·¿¥âー¥·¥ç¥ó³È»¶¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¸½¾ìºî¶È²Ä»ë²½¡¦¸úÎ¨²½¤ÎÈÏ°Ï³ÈÂç¤Ø¤Î³èÍÑ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÆ°ºî²òÀÏ¤ä¡¢¸½¾ìºî¶È»Ù±ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÆ°ºî¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤»ö¶ÈÎÎ°è¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¤Ï¡¢AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤¯¤é¤·¤ä¤·¤´¤È¤Î¸½¾ì¤Ø¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëAIµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯10·î3Æü¸½ºß¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯Ä´¤Ù¡Ë
Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§[¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹]¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¡¢°ì¿Í¾Î»ëÅÀ±ÇÁü¤«¤é¤ÎÆ°ºî¿äÄê¡¦À¸À®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÖUniEgoMotion¡×¤ò³«È¯¡Ê2025Ç¯10·î17Æü¡Ë
https://news.panasonic.com/jp/press/jn251017-3
¡ã´ØÏ¢¾ðÊó¡ä
¡¦UniEgoMotion: A Unified Model for Egocentric Motion Reconstruction, Forecasting, and Generation (arXiv)
https://arxiv.org/abs/2508.01126
¡¦[¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹]¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¡¢AI¤¬¼«¤é¤ÎÀ¸À®·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ²þÁ±¤¹¤ë²èÁüÀ¸À®µ»½Ñ¡ÖReflect-Dit¡×¤ò³«È¯¡Ê2025Ç¯10·î17Æü¡Ë
https://news.panasonic.com/jp/press/jn251017-1
¡¦Intraclass Compactness: A Metric for Evaluating Models Pre-Trained on Various Synthetic Data
https://openreview.net/pdf?id=G2WCuOVVti
¡¦Panasonic¡ßAI ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://tech-ai.panasonic.com/jp/
¡¦Panasonic¡ßAI X
https://x.com/panasonic_ai