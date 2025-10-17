大阪梅田のファッションビルHEP FIVEに個性豊かな8店舗がNEW OPEN

阪急阪神ホールディングス株式会社

大阪梅田のファッションビルHEP FIVEに、トレンドを捉えたファッションブランド「SEONGUS.」「GYDA」「Rocfish Weatherwear」、さらに西日本初出店となる「PHILLY」や、癒し系雑貨の「モッシュスクイーシー」、ルームウェアの「ナルエー イン ハー ルーム」、原宿を本店とする「マリオンクレープ」、など、個性豊かな8店舗がオープンします。

詳しくはこちら→ https://www.hepfive.jp/newopen

【NEW OPEN】

●B1F

・MOOOSH SQUISHY

モッシュ スクイーシー[雑貨]

・9/17（水）

スクイーズは、さわって楽しむ「いやし系雑貨」です。

一度さわるとクセになるふわふわ・モチモチ感触、バラエティ豊かなデザインが特徴です。

・Nue

ニュー[レディス]

・期間限定：10/2（木）～11/3（月）

‘’Maximalism‘’好きなモノや大切なモノで囲まれて過ごすことに幸福を感じる概念。

明るいカラーや柄物を取り入れることで、気持ちを明るくさせて日常に活気をだしたい女の子のためのショップ。

●1F

・Rockfish Weatherwear

ロックフィッシュウェザーウェア[シューズ＆ファッショングッズ]

・11月OPEN

2004年にイギリス南西部・コーンウォールとシリー諸島の豊かな自然の中で誕生したライフスタイルウェアブランド。

英国の気まぐれな天候やライフスタイルに寄り添い、晴れの日も雨の日も快適に過ごせるスタイルを提案します。

トレンド感のあるデザインでありながら、英国文化や気候に根ざしたトラディショナルなムードをあわせ持ち、フラットシューズの“メリージェーン”やスニーカー、レインブーツなど、シーズンに合わせて幅広いラインナップを展開しています。

●3F

・SEONGUS.

ソンス[レディス]

・10/5（日）

韓国のデイリールックとトレンドを発信する新しい韓国ショップ。

今っぽい韓国のストリート感や抜け感のあるカジュアルスタイル、ちょっとモードなスタイルまで幅広くキャッチ！毎日のコーデに「韓国っぽさ」を気軽にプラスできるトレンドショップ。

・GYDA

ジェイダ[レディス]

・10/25（土）

【Edge of the era】

好きなスタイルで楽しむ 本気で今を遊ぶ

人を惹きつけるその魅力を 解き放つ

一人ひとりが個性を貫く先に 私たちが見たい時代がある

●4F

・PHILLY

フィリー[レディス]

・9/6（土）

西日本初出店！！

A spoonful of sweetness...▼（※1）

日常にもひとさじの甘さを。

貴方とガーリーを繋いでくれる、愛らしさを纏ったアイテムをお届けします。

●6F

・Narue イン ハー ルーム

ナルエー イン ハー ルーム[インナーウェア]

・9/14（日）

欲しかった一枚がきっと見つかる。

愛らしいデザインからセクシーなアイテムまで豊富にラインナップ。

あなたにぴったりのサイズ、デザインが見つかります。

「いいオンナ」の第1歩、あなたも始めてみませんか？

●7F

・MARION CREPES

マリオンクレープ[クレープ専門店]

・10/1（水）

原宿を本店とするマリオンクレープは、来年で50周年を迎えます。 他にはないオリジナルの生地を使用し、目の前で焼き上げる技はまさにプロフェッショナル。 豊富なメニューをご用意し、ご来店をお待ちしております。

（※1）▼はハートマーク

HEP FIVE https://www.hepfive.jp/

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1