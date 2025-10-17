五木寛之『昭和の夢は夜ひらく』、10月17日に新潮新書から発売！　昭和百年、過ぎ去りし波乱の時代の原風景

株式会社新潮社

昭和百年とはいうけれど、歴史として語られる数々の出来事と、戦前、戦中、戦後にかけて自身が体験してきた事々は、重なるようでいてどこか重ならない。『週刊新潮』人気連載から36話を厳選、忘れ得ない時代の原記憶が鮮やかによみがえる。

著者が生まれた昭和7年（1932）といえば、国内では青年将校らによる5・15事件があり、国外では満州国が建国された年でした。その後の太平洋戦争と敗戦、戦後の復興と高度成長、平成の始まりと終わり、そして令和の現在まで、著者は93年の歳月を生き抜いてきました。いわば「昭和百年」の大半にあたりますが、いま昭和史として語られる事々と、自身が経験してきた昭和という時代は、重なるようでいてどこか重ならないのだと言います。戦争と引揚げの記憶、貧しかった青春時代、かつての文壇での交友や歌謡曲の世界、いまは亡き人びとの声と息づかい――わかりやすく整理されていく歴史からは消えてゆく、逝きし時代の原風景をあざやかに描きだします。

■本書の目次より

ボタ山に紅テントが立った時代／ラジオを共に六十年／昭和百年の原記憶／シベリア抑留者の光と闇／昭和歌謡の罪と罰／高村光太郎の国民歌／昭和は踊る時代だった／文壇バーとガールズ・バー／おい、泣くなよ奥野／文士劇のあった時代／原稿用紙と私／ハラスメント天国／八代亜紀と冠二郎／昭和二十年代の正月／私がなくしたモノ……他

■著者コメント

どの辺を指して〈昭和〉と称するかは、その人がどの時代を生きたかによるだろう。私は戦前、戦中、戦後と三つに分けて考えるほうがいいと感じているのだが、世代ごとに皆それぞれの昭和感があるにちがいない。明治も実は、その時代を生きた人々にとってはそうなのではあるまいか。いつの日か昭和が〈百年前の記憶〉でなくなり、単なる過去になったとき、はたしてどのように語られるのだろう。それを聞いてみたいと思うのは私だけではあるまい。 「はじめに」より

■著者紹介：五木寛之（いつき・ひろゆき）

1932（昭和7）年、福岡県生れ。1947年に北朝鮮より引き揚げ。早稲田大学文学部ロシア文学科に学ぶ。1966年「さらばモスクワ愚連隊」で小説現代新人賞、1967年「蒼ざめた馬を見よ」で直木賞、1976年『青春の門』で吉川英治文学賞を受賞。著書に『朱鷺の墓』『戒厳令の夜』『風の王国』『風に吹かれて』『親鸞』『大河の一滴』『他力』『孤独のすすめ』『私の親鸞』『こころは今日も旅をする』など多数。バック『かもめのジョナサン』など訳書もある。

【タイトル】昭和の夢は夜ひらく

【著者名】五木寛之

【発売日】2025年10月17日

【造本】新潮新書／新書版ソフトカバー

【定価】960円

【ISBN】978-410611102

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/611102/