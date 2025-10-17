令和7年(後期)　保育士試験の解答速報を試験終了翌日より公開！LINEでの通知受付もスタート！

株式会社ユーキャン

「令和7年(後期) 保育士試験」の解答速報について

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン(東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一)は、2025年10月18日(土)・10月19日(日)に実施される「令和7年(後期) 保育士試験」の解答速報を試験終了翌日よりWEBサイトに公開いたします。

解答速報の閲覧サービスはどなたでもご利用いただけますので、当試験を受ける方の受験後の自己採点にお役立ていただけます。





「令和7年(後期) 保育士試験」の解答速報は、以下のページでご確認いただけます。https://www.u-can.co.jp/nr251017a公開しましたら、X(旧Twitter)のユーキャン解答速報アカウント(@ucan_sokuhou)にてお知らせいたします。▼更新状況お知らせページ X(旧Twitter)https://twitter.com/ucan_sokuhou※解答速報の解答例はユーキャン独自の見解に基づいて作成したものであり、実際の正解とは異なる場合があります。あくまでも自己採点の目安としていただき、最終的な合否の判断はしないでください。※やむを得ない事情により、解答速報を中止したり、公開を延期したりする場合があります。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━LINEで解答速報の公開通知と講師講評が受け取れます！━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ユーキャンLINE公式アカウントで通知の受け取り設定を完了いただくと、解答速報の公開開始をLINEでお知らせします。通知の設定方法は、以下のページでご確認いただけます。▼令和7年(後期) 保育士試験の解答速報https://www.u-can.co.jp/nr251017a【通知設定の受付締め切り】2025年10月19日（日）23:50まで【通知の予定内容】・解答速報 公開開始のお知らせ・講師による試験の講評・自動採点サービス提供開始のご案内━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━保育士になるには━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━「指定保育士養成施設で所定の課程・科目を履修し卒業する方法」と「保育士試験に合格する方法」の２つの選択肢があります。指定保育士養成施設で履修し卒業していない方が保育士資格を得るには、保育原理、子ども家庭福祉、保育実習理論など、９科目からなる「筆記試験」と、音楽、造形、言語の３分野のうち２分野を選択して受験する「実技試験」の両方に合格する必要があります。筆記試験の全科目合格者のみ実技試験を受験することができ、実技試験の合格をもって保育士として登録することができます。近年、保育士の活躍の場は保育所などの児童福祉施設を筆頭に、企業内保育所や託児施設、保育ママなど、どんどん広がっています。ユーキャンの保育士講座の詳細は以下のページをご参照ください。▼ユーキャンの保育士講座https://www.u-can.co.jp/nr251017b※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。─────────────────────────◆会社概要会社名 株式会社ユーキャン本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38代表者 代表取締役社長 品川泰一設立 1954年6月資本金 9,000万円事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売Webサイト https://www.u-can.co.jp/────────────────────