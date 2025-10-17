韓国語学習者必携！ TOPIK（韓国語能力試験）初の公式ガイドブックが登場

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『はじめてのTOPIK Ｉ 公式ガイドブック』（著：李 東俊）を2025年10月18日（土）に発売いたします。

TOPIK Ｉ（初級）に挑戦するすべての人に贈る、初の公式ガイドブック

TOPIK（韓国語能力試験）は、韓国政府（教育部・国立国際教育院）が主催する国際的な語学試験で、世界99か国で年間49万人以上が受験しています。日本では公益財団法人韓国教育財団が試験を運営しており、近年の韓流・K-POPブームも追い風となって受験者数は年々増加しています。

本書は、その韓国教育財団でTOPIKコーディネーターを務める李東俊（イ・ドンジュン）氏が自ら執筆した、初の公式ガイドブックです。

オール韓国語の試験、その「最初の壁」を乗り越える

TOPIKは問題文や聞取りの音声がすべて韓国語のため、「何を問われているか、問題の意味が分からない」ことが初級者の大きなハードルでした。そこで本書は、試験開始の案内音声から問題・答案用紙の指示まで、すべてに日本語の解説を加え、受験者が問題に集中できるよう工夫しました。

さらに、聞取りと読解の全出題パターンを過去問で徹底的に分析し、実践的な対応法を提示しています。著者が「李さんPOINT」として掲載している、試験によく用いられる人物名、地名、フレーズといった情報は、公式ならではの視点であり、受験の大きな助けとなります。

本番同様の過去問で、総仕上げも万全

学習の総仕上げとして、実際に出題されたTOPIK Ｉの過去問を1回分まるごと収録しました。音声も本番と同じ仕様のため、事前に試験の流れを体験しておくことで、自信を持って本番に臨めます。

合格に必要な情報をこの一冊に凝縮

TOPIK Ｉに頻出する単語も、公式本として綿密に精査し2110語まで絞り掲載しています。また、顔写真提出が必要なネットでの出願や、韓国語のサイトへアクセスして行う合否確認の方法も丁寧に解説。TOPIK合格基準や勉強法などもわかりやすくレクチャーしており、受験者にしっかりと寄り添った1冊になっています。

【目次】

第1章 準備編

第2章 学習編

第3章 試験編

第4章 実践編

TOPIK Ｉ 必須単語集

【著者プロフィール】

李 東俊（イ・ドンジュン）

1982年、韓国・大邱（テグ）広域市出身。慶熙サイバー大学大学院にて韓国語教育を専攻し卒業（修士）。2008年に来日し、現在は公益財団法人韓国教育財団 研究室長（TOPIK・GKSコーディネーター）を務める。共書に『TOPIK白書』（花書院）、韓国での共著に『童話で学ぶハングル入門』（国立国際教育院）がある。

【書誌詳細】

『はじめてのTOPIK Ｉ 公式ガイドブック』

著者：李 東俊

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

発売日：2025年10月18日（土）

判型：A5判

ページ数：200ページ

ISBN：978-4-04-607447-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322411000927/)