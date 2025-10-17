『病が逃げ出す「見えない力」 - 70万人を診察してきた名医の悟り -』2025年10月17日発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『病が逃げ出す「見えない力」 - 70万人を診察してきた名医の悟り -』（著：石内裕人）を2025年10月17日（金）に発売しました。

宮崎県延岡市にクリニックを開業して25年。

医師がたどり着いたひとつの結論。

「私たちは“見えない力”で守られている」

なぜあの人はいくつになっても健康で元気なのでしょうか？

実は言葉は私たちの心と身体をつなぐ「架け橋」です。

良い言葉は、まるで「見えない処方箋」のように、

薬と同じくらい力強く私たちを癒してくれるのです

あなたにも心と体に効く『言葉の処方箋』をお出ししましょう。

言葉が持つ“見えない力”を身につけるのは、実はそんなに難しいことではありません（著者より）。

【目次】

第１章 言葉は薬にも毒にもなる

言葉が脳に与える影響／自分で自分を元気付けている人は病気が治る率も高い／病を何度も克服した患者さん／自分を否定する考えや言葉が健康に影響を与える／否定的な言葉は身体を弱くする／私が“陽気なドクター”となるまで／地域密着型の病院を目指して 他

第２章 言葉が身体に与えるメカニズムについて

言葉が脳と身体に及ぼす影響／幻肢痛を「おもしろい」と言った患者さん／認知症の方の口ぐせに隠された記憶／感情のこもった言葉が心と身体に与える力／「ビジュアライゼーション」の力／未来は、今の“想い”が作る 他

第３章 言葉が身体に与える本当の力～医学的な見地から～

偽薬でも本当に身体が治ることがある／学校に行けない女の子の告白／漢方薬も言葉の力で効果が高まる／逆の現象「ノセボ効果」に注意／不安がストレスホルモンを出す／ノセボにとらわれないために／言葉の自家中毒にならないために／脳の可塑性」について 他

第４章 私の原点～漢方、言霊、呼吸法

漢方との出会い／患者さんを総合的に診る「四診」／大切な「気血水」のバランス／西洋医学＋東洋医学＝統合医療／古事記の言霊／「ありがとう」は最強の言霊／健康と幸せを引き寄せる三位一体論／身体のバランスを整える「呼吸法」／言葉と呼吸の関係について 他

第５章 人生を楽しむ秘訣

心が喜ぶ時間を生きる人は認知症になりにくい／認知症を防ぐための生活習慣／学びが開いた新しい扉／孤独が病気を引き起こす／病気の前兆に気づく方法／心配事は言語化すると薄らぐ／「直感」に従う暮らしが健康を支える 他

第６章 健康を引き寄せる「言葉の力」

健康長寿、一番の秘訣とは／一日を全力で生きること／健康と幸せを支える「５つの言葉の習慣」

第７章「見えない力」

薬を出さない診察で、なぜ元気になるのか／言葉は人生の羅針盤／心と響き合う「本物の言葉」／言霊の「見えない力」／言葉には、命を包み込む力がある／見えない処方箋をあなたも持っている／言葉を変えると人生も変わる

【プロフィール】

石内裕人（いしうち・ひろと）

石内医院院長。昭和36年（1961年）、宮崎県延岡市生まれ。

平成2年（1990年）、宮崎医科大学医学部（現・宮崎大学）を卒業後、

帝京大学附属病院および武蔵野赤十字病院泌尿器科で、泌尿器科専門医として勤務。

地域医療に貢献するため、35歳から研修医として、

武蔵野赤十字病院総合内科・皮膚科で学び直す。

平成11年（1999年）に延岡へ戻り、共立病院内科勤務を経て、

平成13年（2001年）に石内医院を開業。

在宅医療にも力を入れ、内科・皮膚科・泌尿器科・漢方内科として地域医療に尽力。

平成16年（2004年）より漢方指導医・織部和宏氏に師事し漢方専門医を取得。

平成2０年（2008年）からは認知症施設グループホームを併設し、

認知症の診断・治療にも注力している。

【書籍情報】

『病が逃げ出す「見えない力」 - 70万人を診察してきた名医の悟り -』

著者：石内裕人

ワニブックス刊

発売日：2025年10月17日

価格：1,650円（税込）

ISBN：978-4-8470-7609-1

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076095