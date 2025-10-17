【コミプレ新連載】『気づいたら無双ゲームの悪役将軍だった件。～破滅ルートはぶっ壊す～』10月17日連載スタート！“現代の地獄”を生き抜くブラック社畜が無敵の将軍に異世界転生!?
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて、本日2025年10月17日（金）より、新連載『気づいたら無双ゲームの悪役将軍だった件。～破滅ルートはぶっ壊す～』（原作：謙虚なサークル／構成：村田真哉／作画：渡辺つよし）を公開いたします。
■作品情報
（C）謙虚なサークル 村田真哉 渡辺つよし / ヒーローズ
『気づいたら無双ゲームの悪役将軍だった件。～破滅ルートはぶっ壊す～』
原作：謙虚なサークル
小説家。コミカライズされた『転生したら第七王子だったので、 気ままに魔術を極めます』（講談社）は、シリーズ累計800万部を突破し、アニメ化も話題に。
構成：村田真哉
漫画家・漫画原作者。『JACKALS』（スクウェア・エニックス）で連載デビュー。代表作に『キリングバイツ』（ヒーローズ）など。スリリングな物語と、生態への深い知識でファンを魅了する。
作画：渡辺つよし
漫画家。『ドラゴンズ ライデン』（KADOKAWA）で連載デビュー。代表作に『常敗将軍、また敗れる』（ホビージャパン）など。ダイナミックな戦闘描写と、緩急に富んだコミカルなキャラクター演出で読者を惹きつける。
掲載URL：https://viewer.heros-web.com/episode/2551460909680778482
【あらすじ】
ブラック企業で働く男の唯一の楽しみは、帰宅後に無双ゲーム『ブレイヴ・オブ・キングダム』をプレイすること。だが、突然、変な画面が現れ、気づくと異世界に転生していた――！？?
目の前には、ゲームで何度も目にした軍服の女副官・セリナ。そして、鏡に映ったのは、筋骨隆々でヒゲを生やしたおっさん……？よりにもよって、勇者に討たれる悪役将軍・ゼオルグとなっていた！このままでは、破滅する運命が待っている。だが、社畜として“現代の地獄”を生き抜いてきた彼は、どんな事態にも動じない！ゲーム知識と社畜スキルを武器に、無敵の将軍ゼオルグとなって破滅ルートをぶっ壊す！！
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
配信元企業：株式会社ヒーローズ
