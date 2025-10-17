半導体CVD装置調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
定義：ナノスケールを制御する最前線技術、CVD装置とは何か
半導体CVD（Chemical Vapor Deposition：化学気相成長）装置とは、シリコンウェハー上に薄膜を形成するための中核的な製造設備である。ガス状の原料を高温環境下で化学反応させ、精密な薄膜を堆積するこの技術は、半導体デバイスの微細化と多層化を支える基盤技術である。ロジックICから3D NAND、DRAMに至るまで、すべての高度なチップ製造工程でCVDは不可欠となっている。特に次世代ノードでは、アトムレベルの膜厚均一性と高アスペクト比対応が求められ、装置に対する技術的要求は年々高まっている。半導体製造の“心臓部”とも言えるこの装置群は、材料工学、流体力学、真空制御、ソフトウェア最適化など、複数分野の融合によって進化を続けている。
成長性：世界市場は年6.8%成長、2031年には227.1億ドル規模へ
LP Informationの「グローバル半導体CVD装置市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/19995/semiconductor-cvd-equipment）によると、世界の半導体CVD装置市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.8%という堅調な伸びを示すと予測されており、2031年には市場規模が227.1億米ドルに達する見込みである。この成長の背景には、AI、5G、自動運転、データセンターといった先端アプリケーションによるロジックおよびメモリ需要の急拡大がある。半導体製造における微細化競争が加速する中、より高性能・高歩留まりのプロセス装置が求められており、CVD技術はPVDやALDと並ぶ主要成膜技術として、その存在感をさらに強めている。特にFinFETからGAA（Gate-All-Around）へのトランジションでは、極めて精緻な堆積制御が必須であり、CVD装置への投資が戦略的に位置づけられている。
図. 半導体CVD装置世界総市場規模
図. 世界の半導体CVD装置市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
市場構造：上位10社で世界市場の95%、グローバル寡占が進行
半導体CVD装置市場は、極めて高い技術参入障壁と資本集約性を背景に、寡占化が顕著である。LP Informationの最新データによれば、2024年時点で世界トップ10社が市場の約95.0%を占めており、Applied Materials、Lam Research、Tokyo Electron Ltd.（TEL）が“ビッグスリー”として圧倒的なシェアを維持している。そのほか、ASM InternationalやKokusai Electric、韓国のWonik IPS、中国のNAURA Technology、Piotechなどが台頭しており、地政学リスクの高まりとともに各国の装置国産化戦略が活発化している。特に中国市場では、国家支援を受けた現地企業が積極的な技術開発とライン導入を進めており、将来的な競争構造の変化が注目されている。
展望：プロセス革新と装置高度化の交差点に立つCVD市場
今後の半導体CVD装置市場の成長ドライバーは、単なる市場規模の拡大ではなく、技術革新との連動性にある。3nm、2nm世代の量産では、堆積工程のばらつき管理、ダメージ抑制、複雑形状への均一堆積など、複合的な課題を克服する必要がある。また、カーボンニュートラルの要請に応じ、エネルギー効率やプロセスガスの環境負荷を抑える装置開発も急務となっている。こうした中、装置メーカーはプロセスソリューションの提供者としての役割を強めており、ユーザー企業との共同開発やカスタマイズ対応力が競争優位の鍵を握る。半導体産業の「技術の背骨」を担うCVD装置市場は、今まさに技術進化とグローバル戦略の交差点に立っている。
レポート概要
タイプ別セグメント：
PECVD
MOCVD
APCVD
LPCVD
用途別セグメント：
Wafer Foundry
IDM Companies
会社概要
