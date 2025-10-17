プラスチック製エッジバンドの世界市場2025年、グローバル市場規模（ABSエッジバンド、PVCエッジバンド、PPエッジバンド、PMMAエッジバンド）・分析レポートを発表
2025年10月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「プラスチック製エッジバンドの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、プラスチック製エッジバンドのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のプラスチック製エッジバンド市場は2023年時点で数億ドル規模と推定され、2030年にはさらに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は数％とされ、建築・インテリア産業の拡大、住宅リフォーム需要の増加、デザイン性向上への関心が市場成長を後押ししています。
本レポートは、プラスチック製エッジバンド産業のサプライチェーン構造、主要な用途分野、技術革新、特許動向、そして市場トレンドを包括的に分析しています。特に家庭向けとオフィス向けの分野を中心に、ABSエッジバンドやPVCエッジバンドなどの主要素材の動向が注目されています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
プラスチック製エッジバンドは、家具や建材の端部を保護し、美観と耐久性を向上させるための装飾材として広く使用されています。住宅分野ではキッチン・収納家具・建具などに多用され、オフィス分野でもデスクやキャビネットなどの仕上げ材として重要な役割を果たしています。
市場を牽引する要因としては、消費者のインテリアデザイン志向の高まり、軽量かつ耐久性のある新素材の開発、環境に配慮したリサイクル対応製品の普及などが挙げられます。一方で、原材料価格の変動や環境規制の強化は課題として認識されています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別では、北米と欧州が安定的な成長を示しています。これらの地域では政府による建材基準の整備や消費者意識の向上が市場の拡大を支えています。
一方、アジア太平洋地域では中国が世界市場の中心的存在となっています。強力な製造基盤と政策的支援、内需の拡大を背景に、同国が供給・消費の両面で主導的地位を占めています。さらに、インドや東南アジア諸国でも住宅建設とオフィス需要の増加に伴い、プラスチック製エッジバンド市場が急成長しています。中南米や中東・アフリカ地域も今後の潜在成長地域として注目されています。
________________________________________
■ 市場分析の主要構成要素
レポートでは、市場の理解を深めるために以下の要素を中心に分析を行っています。
1. 市場規模とセグメンテーション
全体の市場規模、販売面積、収益、タイプ別（ABS、PVC、PP、PMMAなど）および用途別（住宅、オフィス、公共施設）の市場シェアを詳細に評価しています。
2. 産業分析
政府政策、規制、技術革新、消費者動向、産業構造などをマクロ的視点から分析し、市場成長を左右する要因を特定しています。
3. 地域分析
各地域の経済状況、インフラ整備、政策支援、消費者行動を比較し、地域ごとの市場特性と機会を明確化しています。
4. 市場予測
2019年から2030年までの販売量と市場価値の推移を予測し、将来的な需要動向と新興トレンドを提示しています。
________________________________________
■ 企業分析と競争環境
レポートでは、プラスチック製エッジバンド市場における主要企業の事業戦略、製品ラインナップ、提携関係、財務状況を分析しています。代表的な企業には以下が含まれます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「プラスチック製エッジバンドの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、プラスチック製エッジバンドのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のプラスチック製エッジバンド市場は2023年時点で数億ドル規模と推定され、2030年にはさらに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は数％とされ、建築・インテリア産業の拡大、住宅リフォーム需要の増加、デザイン性向上への関心が市場成長を後押ししています。
本レポートは、プラスチック製エッジバンド産業のサプライチェーン構造、主要な用途分野、技術革新、特許動向、そして市場トレンドを包括的に分析しています。特に家庭向けとオフィス向けの分野を中心に、ABSエッジバンドやPVCエッジバンドなどの主要素材の動向が注目されています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
プラスチック製エッジバンドは、家具や建材の端部を保護し、美観と耐久性を向上させるための装飾材として広く使用されています。住宅分野ではキッチン・収納家具・建具などに多用され、オフィス分野でもデスクやキャビネットなどの仕上げ材として重要な役割を果たしています。
市場を牽引する要因としては、消費者のインテリアデザイン志向の高まり、軽量かつ耐久性のある新素材の開発、環境に配慮したリサイクル対応製品の普及などが挙げられます。一方で、原材料価格の変動や環境規制の強化は課題として認識されています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別では、北米と欧州が安定的な成長を示しています。これらの地域では政府による建材基準の整備や消費者意識の向上が市場の拡大を支えています。
一方、アジア太平洋地域では中国が世界市場の中心的存在となっています。強力な製造基盤と政策的支援、内需の拡大を背景に、同国が供給・消費の両面で主導的地位を占めています。さらに、インドや東南アジア諸国でも住宅建設とオフィス需要の増加に伴い、プラスチック製エッジバンド市場が急成長しています。中南米や中東・アフリカ地域も今後の潜在成長地域として注目されています。
________________________________________
■ 市場分析の主要構成要素
レポートでは、市場の理解を深めるために以下の要素を中心に分析を行っています。
1. 市場規模とセグメンテーション
全体の市場規模、販売面積、収益、タイプ別（ABS、PVC、PP、PMMAなど）および用途別（住宅、オフィス、公共施設）の市場シェアを詳細に評価しています。
2. 産業分析
政府政策、規制、技術革新、消費者動向、産業構造などをマクロ的視点から分析し、市場成長を左右する要因を特定しています。
3. 地域分析
各地域の経済状況、インフラ整備、政策支援、消費者行動を比較し、地域ごとの市場特性と機会を明確化しています。
4. 市場予測
2019年から2030年までの販売量と市場価値の推移を予測し、将来的な需要動向と新興トレンドを提示しています。
________________________________________
■ 企業分析と競争環境
レポートでは、プラスチック製エッジバンド市場における主要企業の事業戦略、製品ラインナップ、提携関係、財務状況を分析しています。代表的な企業には以下が含まれます。