レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本二面ソーラー市場は、先進的な太陽光発電技術の採用と持続可能なエネルギー施策を背景に、2033年までに25億7400万米ドル規模に急拡大すると予測される
日本二面ソーラー市場は、2024年に6億2,124万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）10.23％で成長し、2033年には2,574百万米ドルに達すると予測されています。バイファシャルソーラーは、パネルの表面と裏面の両方で光を利用することで発電効率を高める革新的技術であり、従来のソーラーパネルが昼間のみ発電ピークを迎えるのに対し、朝夕の二度の発電ピークを実現します。この特性により、発電量の最大化と効率向上が期待され、日本国内での普及が加速しています。
市場成長を支える需要動向
日本では、工業団地、商業施設、住宅セクターにおいて、現地でのクリーンエネルギー生成を目的としたバイファシャルソーラーパネルの導入が進んでいます。これにより電力網への依存を削減し、長期的なコスト削減を実現できます。また、この技術は高い太陽光エネルギー変換効率を持つため、日本の環境条件にも適応可能であり、安定した発電性能を提供します。さらに、低い平準化発電コスト（LCOE）と高いエネルギー収量を実現できる点が、国内市場の成長を後押ししています。
高コストがもたらす導入の課題
一方で、高初期投資や製造コストは市場拡大の障壁となっています。バイファシャルモジュール技術はまだ初期段階にあるため、ほとんどの用途で製造設備をカスタマイズする必要があり、製造コストが高止まりしています。大量生産と規模の経済が実現するまで、単結晶モジュールよりも高コストが続く可能性があり、導入の広がりに制約を与えています。これらの要因は、予測期間中の市場成長に一定の制約をもたらしています。
技術革新と製造能力の強化による機会
日本国内の企業や研究機関は、セル設計、透明バックシート材料、反射防止コーティングの開発に取り組んでおり、バイファシャルパネルの光捕捉能力の向上が期待されています。技術進歩によりエネルギー変換効率が向上し、開発者にとって魅力的な選択肢となっています。また、国内生産の強化により、供給安定性の確保や輸入コスト削減が可能となり、地域別の特性に合わせたカスタマイズ製品の提供も進んでいます。さらに、高効率パネルは太陽光追尾システムやスマートインバーター、エネルギーマネジメントシステムと統合され、発電性能の最適化に貢献しています。
製品タイプ別の市場動向
製品タイプ別では、ガラスバックシート型バイファシャルパネルが予測期間中、日本市場で優勢を維持すると見込まれます。これらのパネルは耐久性が高く、湿気や腐食、物理的衝撃に強いため、多様な気候条件下でも長期運用が可能です。透明ガラスバックシートにより太陽光が裏面セルに到達し、発電量を大幅に増加させることができます。また、太陽光追尾システムと組み合わせることで、日中の発電量を最大化する設計が可能です。さらに、日本国内での再生可能エネルギー比率の向上目標に沿った技術であることも、このセグメントの需要を押し上げる要因となっています。
主要企業のリスト：
● Leapton Energy Co., Ltd.
● Sharp Corporation
● Yingli Energy Japan Company Limited
● JinKo Solar Japan K.K.
● JA Solar Japan Limited
● Canadian Solar Inc.
