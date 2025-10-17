【SHANLING】「EC Zero T」から技術を継承した「AK4493S DAC +SGM8262-2」構成の新たなポータブルCDプレーヤー『EC Zero』を10月24日(金)より発売開始。
EC Zero
株式会社MUSINは「SHANLING」から、「AK4493S DAC + SGM8262-2」を基本構成とした、新たなポータブルCDプレーヤー「EC Zero」を2025年10月17日(金)より予約を開始し、2025年10月24日(金)より販売を開始いたします。
EC Zeroと同スケジュールで「EC Zero / EC Zero T 対応 ショルダーキャリングケース」も発売開始となります。
「EC Zero T」から継承した繊細なオーディオ体験を
「EC Zero」は、「EC Zero T」から継承した一体成形のソリッドアルミニウム筐体、高品位CDピックアップシステム、そしてカスタマイズサーボシステムを採用した、ポータブル環境で高品質なサウンドを楽しめるSHANLINGの新たなポータブルCDプレーヤーです。
「AK4493S DAC + SGM8262-2」構成により、CD再生モードはもちろんUSB DACモードでも豊かな音質と繊細なディテールをお楽しみいただけます。
「EC Zero」は、より多くのユーザーが手軽に、ファッショナブルにSHANLINGの新たなCDプレーヤーを楽しむことのできる製品として開発されました。
「AK4493S DAC」搭載 繊細で豊かなサウンドディテール
「AK4493S DAC」搭載
EC Zeroには、低消費電力と処理速度が評価されている旭化成エレクトロニクス「AK4493S DAC」を採用しています。
このDACと、SHANLINGエンジニアチームの長年にわたる豊富な技術を組み合わさることで、サウンドに豊かな響きと緻密なディテールを形成します。
温かみがあり、繊細で美しい音楽体験をEC Zeroでお楽しみ下さい。
「SGM8262-2」デュアル構成
EC Zeroの後段であるAMP部には、強力なダイナミックレンジと低歪みに定評のあるSGMicro社の「SGM8262-2」をデュアル構成で採用しています。
バッテリー動作時には最大「525mW@32Ω」の出力を有し、ポータブル環境でイヤホンやヘッドフォンを快適にご利用頂けます。
「SGM8262-2」デュアル構成 強力なダイナミックレンジ
「EXT DC」最大出力836mW@32Ω デスクトップで活躍
「EXT DC」最大出力836mW@32Ω
EC Zeroは、筐体リア部分に搭載されている「P MODE」を「EXT DC」に切り替えることで、バッテリー駆動からDC外部電力入力のモードに切り替わり、「最大836mW@32Ω」の高出力サウンドでお楽しみ頂けます。
「EC Zero 」は、ユーザーのデスクトップ環境にも、手軽に導入することを実現しました。
USB DACモード搭載 様々なコンテンツを幅広くサポート
EC Zeroは、ファンクションキーから「USB DAC Mode」に切り替えることが可能です。
製品背面の「USB DAC」端子にスマートフォンやPCを接続することで、本機をハイエンドクラスのUSB-DAC/AMPとして使用することができ、ゲーミング体験、映像コンテンツの視聴等、幅広いコンテンツでEC Zeroをご活用頂けます。
カジュアルで鮮やかなレトロUIデザイン 製品を彩るディスプレイ
オレンジカラーのレトロデザインUIのスクリーンは、楽曲の再生表示や各種設定項目などをシンプルなレイアウトで表示します。
モード切替時に機能しなくなる各種項目は、ユーザーの誤操作を招かないようにグレーアウト表示されるなど、ユーザビリティに優れた設計となっています。
製品ページはこちら :
https://musinltd.com/Importbrands/1211.html
製品仕様
サイズ：158X150X28.6mm
重量：約575.8g
スクリーン ：1.68 インチ LCD
対応サンプリングレート(USB DACモード)：768kHz/32bit、DSD512
ゲイン：High、Low
DAC：AKM AK4493S DAC
デジタルフィルター：5種類のデジタルフィルター
Bluetoothバージョン：5.3
Bluetooth送信サポート： aptX Adaptive、aptX、SBC
連続再生時間
3.5mmシングルエンド：約10時間
4.4mmバランスレンジ：約10時間
Bluetooth送信：約18.5時間
音声仕様[表: https://prtimes.jp/data/corp/139013/table/161_1_09f29c35ac3436527a4c469756ce2ae5.jpg?v=202510171157 ]
※その他の仕様は製品ページ（詳細ボタン）よりご確認ください。
ショルダーキャリングケースも同スケジュールで予約、販売を開始
EC Zero / EC Zero T対応
「EC Zero シリーズ対応ショルダーキャリングケース」は、ディスプレイへの視認性と、各種コネクションやボタン周りへのアクセスはそのままに、筐体を保護しながらショルダースタイルでファッショナブルにEC Zero を持ち運べるケースです。
本製品は『EC Zero T』にも互換性があり、装着してご利用いただくことが可能です。
カラー：パープル
素材：PUレザー
対応モデル：EC Zero / EC Zero T
製品ページはこちら :
https://musinltd.com/Importbrands/1215.html
製品情報
SHANLING【EC Zero / EC Zero シリーズ対応ショルダーキャリングケース】
製品名
EC Zero
販売スケジュール
予約受付開始日：2025年10月17日（金）
販売開始日：2025年10月24日（金）
価格情報
通常税込販売価格：51,975円（税込）
製品ページ
https://musinltd.com/Importbrands/1211.html(https://musinltd.com/Importbrands/1211.html)
製品名
EC Zero シリーズ対応ショルダーキャリングケース
販売スケジュール
予約受付開始日：2025年10月17日（金）
販売開始日：2025年10月24日（金）
価格情報
通常税込販売価格：5,940円（税込）
製品ページ
https://musinltd.com/Importbrands/1215.html(https://musinltd.com/Importbrands/1215.html)
取り扱い元
株式会社MUSIN
https://musinltd.com(https://musinltd.com)
株式会社MUSIN 公式ダイレクトショップ
https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)
株式会社MUSIN 公式LINEアカウント
https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true)