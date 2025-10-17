Vsinger『稲守サクヤ』×『オリラボマーケット』コラボグッズが発売開始!!
オリジナルラボ株式会社が運営するオリラボマーケット （ https://market.orilab.jp/ ） は、Vsinger『稲守サクヤ』さんとのコラボグッズを2025年10月16日（木）にオリラボマーケット内にて販売開始しました！
イラストレーター『あんりふれ』さん書きおろしのイラストを使用したマフラータオルやモバイルバッテリーなど、計6種のオリジナルグッズは、2025年11月16日（日）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『稲守サクヤ』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/68786a05dc991
■『稲守サクヤ』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計7点）
＜ラバーコースター + タンブラーセット＞
販売価格 : \7,500（税込）
https://market.orilab.jp/item/68e4180c2d827
＜ジップアップパーカー＞
販売価格 : \5,500（税込）
https://market.orilab.jp/item/68a2ca1995bf8
＜マフラータオル＞
販売価格 : \3,500（税込）
https://market.orilab.jp/item/689bf13fb1afc
＜モバイルバッテリー＞
販売価格 : \3,500（税込）
https://market.orilab.jp/item/68945ab245eca
＜刺繍サコッシュ＞
販売価格 : \5,000（税込）
https://market.orilab.jp/item/68e41782ce9d5
＜ラバーコースター＞
販売価格 : \2,000（税込）
https://market.orilab.jp/item/68e414e743033
＜タンブラー＞
販売価格 : \5,500（税込）
https://market.orilab.jp/item/68e416b05cbaf
■『稲守サクヤ』さんからのコメント
かっこかわいい狐の歌巫女、低音系Vtuberの稲守サクヤです！
この度、活動三周年×リモデルということで、新ビジュアルでのイラストを使用したグッズを
オリラボマーケット様とのコラボで販売させていただくこととなりました！
イラストは、色んな面でお世話になっているあんりふれ大先生‥！
新ビジュアルの軍服衣装のかっこよさ、麗しさを全面に感じられる素敵なKVと
僕と言えばライブ！ということで、ライブの場面で活躍しそうなグッズラインナップとなりました！
ぜひこの機会にお手に取っていただけたら嬉しいです！
▼『稲守サクヤ』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/i_n_m_r_s_k_y
YouTube : https://www.youtube.com/@inamori_sakuya
■イラストレーター『あんりふれ』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/unrefle
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
プレスリリース詳細へ